Symbiosis 今日價格

Symbiosis (SIS) 今日實時價格為 NT$ 0.02066，過去 24 小時內變化了 1.66%。目前 SIS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.02066 每 SIS。

Symbiosis 目前市值在 NT$ 2.00M 排名第 #1499，流通供應量為 96.97M SIS。過去 24 小時內，SIS 的交易價格在 NT$ 0.02055（低點）和 NT$ 0.02107（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 179.241283795690456425，而歷史最低價為 NT$ 0.3815745007019572125。

短期表現方面，SIS 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 +1.52%。過去一天，總交易量達到 NT$ 90.79K。

Symbiosis（SIS）市場資訊

排名 No.1499 市值 NT$ 2.00MNT$ 2.00M NT$ 2.00M 成交量（24H） NT$ 90.79KNT$ 90.79K NT$ 90.79K 完全稀釋市值 NT$ 2.06MNT$ 2.06M NT$ 2.06M 流通量 96.97M 96.97M 96.97M 最大供應量 99,489,760 99,489,760 99,489,760 總供應量 99,489,760.94302 99,489,760.94302 99,489,760.94302 流通率 97.47% 所屬公鏈 ETH

Symbiosis 的目前市值為 NT$ 2.00M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 90.79K。SIS 的流通量為 96.97M，總供應量是 99489760.94302，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.06M。