Spring Dev Bank 今日價格

Spring Dev Bank (SDB) 今日實時價格為 NT$ 0.001223，過去 24 小時內變化了 0.16%。目前 SDB 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001223 每 SDB。

Spring Dev Bank 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- SDB。過去 24 小時內，SDB 的交易價格在 NT$ 0.001218（低點）和 NT$ 0.001256（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，SDB 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -0.09%。過去一天，總交易量達到 NT$ 25.13K。

Spring Dev Bank（SDB）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 25.13KNT$ 25.13K NT$ 25.13K 完全稀釋市值 NT$ 122.30MNT$ 122.30M NT$ 122.30M 流通量 ---- -- 總供應量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 所屬公鏈 MATIC

Spring Dev Bank 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 25.13K。SDB 的流通量為 --，總供應量是 100000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 122.30M。