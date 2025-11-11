Sapien 正在建立首個去中心化資料鑄造廠——一種無需許可的協議，將企業與全球經過驗證的專家團隊連接起來，以產生高品質的 AI 訓練資料。 Sapien 擁有來自 100 多個國家的超過 190 萬名註冊用戶，已完成超過 1.85 億個任務，致力於將數據標註從低薪的零工轉變為一項可持續的、以聲譽為導向的職業。該協議由部署在 Base 上的 ERC-20 資產 $SAPIEN 代幣提供支援。