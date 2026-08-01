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2026-08-15 04:14:29 (UTC+8) Oasis 今日價格
Oasis (ROSE) 今日實時價格為
NT$ 0.005293，過去 24 小時內變化了 0.18%。目前 ROSE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.005293 每 ROSE。
Oasis 目前市值在
NT$ 41.18M 排名第 #406，流通供應量為 7.78B ROSE。過去 24 小時內，ROSE 的交易價格在 NT$ 0.005223（低點）和 NT$ 0.005374（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 19.0834541441568352，而歷史最低價為 NT$ 0.19167420077242720。
短期表現方面，ROSE 在過去一小時內波動了
+1.06%，過去7 天內波動了 -5.28%。過去一天，總交易量達到 NT$ 63.38K。 Oasis（ROSE）市場資訊 市值 NT$ 41.18M NT$ 41.18M NT$ 41.18M 成交量（24H） NT$ 63.38K NT$ 63.38K NT$ 63.38K 完全稀釋市值 NT$ 52.93M NT$ 52.93M NT$ 52.93M 最大供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000
Oasis 的目前市值為
NT$ 41.18M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 63.38K。ROSE 的流通量為 7.78B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 52.93M。 購買Oasis Oasis 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.005223 NT$ 0.005223 NT$ 0.005223
24H最低價
NT$ 0.005374 NT$ 0.005374 NT$ 0.005374
24H最高價
24H最低價 NT$ 0.005223 NT$ 0.005223 NT$ 0.005223 24H最高價 NT$ 0.005374 NT$ 0.005374 NT$ 0.005374 歷史最高 NT$ 19.0834541441568352 NT$ 19.0834541441568352 NT$ 19.0834541441568352 最低價 NT$ 0.19167420077242720 NT$ 0.19167420077242720 NT$ 0.19167420077242720 Oasis（ROSE）價格歷史 TWD
跟蹤 Oasis 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ -0.00030496 -0.18% 30天 NT$ -0.000443 -7.73% 60天 NT$ -0.001656 -23.84% 90天 NT$ -0.004717 -47.13% Oasis 今日價格變化
今天，ROSE 記錄了
NT$ -0.00030496 (-0.18%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 Oasis 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ -0.000443 (-7.73%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 Oasis 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，ROSE 的變化為
NT$ -0.001656 (-23.84%)，從而更廣泛地了解其表現。 Oasis 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ -0.004717 (-47.13%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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Oasis 價格歷史頁面
目前 ROSE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲
45% | 看跌 55%;
指標維度 模型結論 佔比/閾值 小白解讀 KDJ 死叉 K < D 短線動能降溫，溫度下降。 樞紐點 S1 ≤ 現價＜中樞 位於 S1‑中樞間 剛離開中樞，偏中下位置。 StochRSI 20‑80 中性區 正常節奏，無極端信號。 MACD 死叉 DIF < DEA 空頭動能抬頭。 BOLL (20,2) 下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌 下軌與中軌間 偏弱，但未極端。 RSI (14) 中性 30‑70 處於正常區間，仍有空間。 MA 組 7 買 0 中立 0 賣 ≥ 80% 買入 均線全面順排，短期顯著高於長期。 EMA 組 7 買 0 中立 0 賣 ≥ 80% 買入 均線全面順排，短期顯著高於長期。
ROSE_USDT在4小時周期運行於0.005243。價格位於S1樞紐0.005226與中枢0.005297之間。MA組與EMA組均呈現買入排列。移動平均線系統與當前價格區間形成背離。市場結構處於震盪整理層級。
MACD錄得死叉信號，快慢線向下方發散。RSI指標處於中性區域。KDJ與StochRSI數值未顯示極端超買或超賣。短期動能呈現分散狀態。波動率維持低位運行。多空雙方力量均衡，指標間出現分層現象。
上方近端阻力位於中枢0.005297，距離現價0.000054。R1阻力位0.005349構成遠端參考。下方近端支撐位於S1樞紐0.005226，距離現價0.000017。S2支撐位0.005174提供次級緩衝。關鍵價位密集分布於當前區間上下5%範圍內。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 Oasis 的價格？
Oasis（ROSE）代幣價格受到多項關鍵因素的影響：
1. 網路採用度：Oasis 以隱私為核心的區塊鏈使用量持續增長，這將提升對 ROSE 代幣的需求，因為用戶進行交易與權益證明時都需要使用 ROSE 代幣。 2. 權益證明獎勵：ROSE 的權益證明機制會影響代幣供應，因為代幣會被鎖定以進行權益證明。 3. 隱私需求：隨著資料隱私議題日益受到重視，市場對 Oasis 提供的保密智慧合約的需求可能持續攀升。 4. 合作夥伴公告：與企業或 DeFi 專案的合作關係，有機會推動 ROSE 代幣價格上漲。 5. 市場情緒：整體加密貨幣市場的走勢對 ROSE 價格具有顯著影響。 6. 代幣總供應量：ROSE 的總供應量設有限額，因此從長期來看，其價值可能呈現通縮趨勢。 7. 競爭環境：相較於其他注重隱私的區塊鏈，Oasis 的表現將直接影響投資者的關注度與投資意願。 8. 監管環境：針對隱私幣的監管政策可能會影響 ROSE 的需求與採用程度。 9. 技術發展：網路升級、新功能推出以及生態系統的擴展，都會對 ROSE 的長期價值產生影響。 10. 交易量：更高的流動性與更多交易所的上市，有助於提升價格穩定性並增強代幣的可及性。 為什麼人們想知道 Oasis 今天的價格？
人們希望了解今日Oasis（ROSE）的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、識別買入／賣出機會、監控市場趨勢，以及評估投資時機。即時價格資料有助於交易者有效執行策略。
Oasis 的價格預測 Oasis（ROSE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ROSE 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 Oasis (ROSE) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Oasis 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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Oasis 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 ROSE 2026–2027 年價格的預測。
關於 Oasis
Oasis Network (ROSE) 是一個支援開放金融和數據代幣化的隱私啟用區塊鏈平台。該平台旨在讓用戶控制他們的數據，同時允許開發者構建保護隱私的應用程序。該網路的原生代幣，ROSE，用於抵押、委託和治理，為網路參與者提供激勵機制。Oasis Network 使用一種獨特的架構，將共識層與計算層分開，旨在提高可擴展性和多功能性。該平台對隱私和可擴展性的重視使其成為新興的去中心化金融（DeFi）和其他數據敏感應用的潛在基礎設施。
如何在台灣購買和投資 Oasis
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如何購買 Oasis 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Oasis (ROSE) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Oasis 將立即存入您的錢包。
Oasis 能做什麼？
擁有 Oasis 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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在 MEXC 上購買 Oasis (ROSE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
什麼是Oasis (ROSE)
Oasis Network（ROSE）是一個以第一層L1的PoS權益證明為基礎的去中心化公鏈，主要設計為數據的代幣化用途，任何人都可以在這上面擁有和管理自己的數據，並且可以是數據被規模化應用。
白皮書
ROSE 是 Oasis 網路的原生代幣，支撐多項關鍵網路功能。它用於支付交易手續費，其費用被描述為明顯低於其他區塊鏈網路。使用者可將 ROSE 質押作為安全保證金，協助驗證交易，並因支援網路安全而獲得獎勵。ROSE 亦支援治理參與，讓代幣持有者能針對影響網路發展的提案進行投票。此外，該網路還包含一套代幣流動性系統，可在共識層（consensus layer）與 ParaTime 之間轉移代幣，類似於在專用帳戶間轉移資金，同時維持安全性與功能性不變。
Oasis Network 由廣泛的社群支援，其中包括開發者、節點營運者及其他成員，共同協作推動平台發展。專案強調去中心化與社群參與，且節點營運者遍布全球。團隊透過 Discord、Twitter 及各地區社群群組積極溝通，分享最新動態並提供支援。持續透過這些管道互動，被視為維持溝通透明度與促進協作開發的方式。此種以社群為主導的模式，旨在激勵網路整體的創新與持續改善。
Oasis Network 的核心由兩個相互連結的組件組成：共識層（consensus layer）與 ParaTime 層。共識層透過權益證明（proof-of-stake）驗證機制，提供系統的安全基礎，並由一組去中心化的驗證節點（validator nodes）協同運作，確保系統穩定可靠。在其之上，ParaTime 層則引入專用的運算環境，以平行方式處理交易，因此單一 ParaTime 上的繁重工作負載不會拖慢其他 ParaTime 的運作。隱私保護則由 Sapphire ParaTime 實現，它利用可信執行環境（Trusted Execution Environments, TEEs）對資料進行解密、安全處理，並於資料離開前重新加密。而「鏈下邏輯執行時」（Runtime Offchain Logic, ROFL）則補足此架構，讓複雜運算任務可在主區塊鏈之外執行，同時維持安全性——這對於 AI 運算或互動式遊戲等高需求應用尤其有用。
Oasis Network 是一個第 1 層區塊鏈平台，旨在為廣大用戶帶來隱私性與可擴展性。其設計將共識與執行分離為兩個獨立的層級，支援平行交易處理，同時內建隱私功能。此架構類似一條擁有多條專用車道的高速公路，讓不同類型的交易能高效流動，而不會阻塞其他交易。同時，它亦旨在於活動高速進行之際，持續保護敏感資訊。
Oasis Network 的路線圖聚焦於透過擴充功能與提升使用者體驗，持續進化。一項重大重點是強化 ParaTime 生態系，尤其關注以隱私為核心的 Sapphire ParaTime。團隊亦正致力改善開發者工具與文件，以降低採用門檻。拓展跨鏈相容性仍屬關鍵目標，旨在實現 Oasis 與其他區塊鏈網路之間資產與資訊更順暢的轉移。與此同時，平台亦專注於在注重隱私的領域（例如 DeFi、NFT 與遊戲）擴大其去中心化應用（dApp）生態系，並透過積極與開發者及專案合作，促進應用程式的多元發展。
Oasis資源
要更深入地瞭解 Oasis，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Oasis的其他問題
如果 Oasis 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Oasis 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Oasis 今日價格為 NT$ 0.169376。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Oasis 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 ROSE 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Oasis 的交易量為 --。
ROSE 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Oasis 價格，請造訪 ROSE 價格頁面了解更多資訊。
ROSE 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,995.36
0.00%
ETH
1,880.69
-0.05%
GOLD(XAUT)
4,352.69
-0.47%
USDC
1.00088
0.00%
SOL
75.11
-0.72%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 ROSE/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Oasis 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Oasis 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Oasis (ROSE) 的價格預測，了解更深入的分析。
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2026-08-15 04:14:29 (UTC+8) Oasis（ROSE）重要行業更新
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ROSEUSDT（合約交易）
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NT$0.16928 NT$0.16928 NT$0.16928 +0.20% 11.99M (USDT) NT$0.16912 NT$0.16912 NT$0.16912 0.00% 10.28M (USDT) 免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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