Oasis 今日價格

Oasis (ROSE) 今日實時價格為 NT$ 0.005293，過去 24 小時內變化了 0.18%。目前 ROSE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.005293 每 ROSE。

Oasis 目前市值在 NT$ 41.18M 排名第 #406，流通供應量為 7.78B ROSE。過去 24 小時內，ROSE 的交易價格在 NT$ 0.005223（低點）和 NT$ 0.005374（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 19.0834541441568352，而歷史最低價為 NT$ 0.19167420077242720。

短期表現方面，ROSE 在過去一小時內波動了 +1.06%，過去7 天內波動了 -5.28%。過去一天，總交易量達到 NT$ 63.38K。

Oasis（ROSE）市場資訊

排名 No.406 市值 NT$ 41.18MNT$ 41.18M NT$ 41.18M 成交量（24H） NT$ 63.38KNT$ 63.38K NT$ 63.38K 完全稀釋市值 NT$ 52.93MNT$ 52.93M NT$ 52.93M 流通量 7.78B 7.78B 7.78B 最大供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 77.80% 所屬公鏈 ROSE

Oasis 的目前市值為 NT$ 41.18M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 63.38K。ROSE 的流通量為 7.78B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 52.93M。