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Oasis 目前實時價格為 0.005293 TWD。ROSE 市值為 41,182,392.498267 TWD。追蹤台灣的 ROSE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Oasis 目前實時價格為 0.005293 TWD。ROSE 市值為 41,182,392.498267 TWD。追蹤台灣的 ROSE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Oasis實時價格 (ROSE)

1 ROSE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.16912
NT$0.16912NT$0.16912
-0.18%1D
TWD
Oasis (ROSE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 04:14:29 (UTC+8)

Oasis 今日價格

Oasis (ROSE) 今日實時價格為 NT$ 0.005293，過去 24 小時內變化了 0.18%。目前 ROSE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.005293 每 ROSE。

Oasis 目前市值在 NT$ 41.18M 排名第 #406，流通供應量為 7.78B ROSE。過去 24 小時內，ROSE 的交易價格在 NT$ 0.005223（低點）和 NT$ 0.005374（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 19.0834541441568352，而歷史最低價為 NT$ 0.19167420077242720

短期表現方面，ROSE 在過去一小時內波動了 +1.06%，過去7 天內波動了 -5.28%。過去一天，總交易量達到 NT$ 63.38K

Oasis（ROSE）市場資訊

No.406

NT$ 41.18M
NT$ 41.18MNT$ 41.18M

NT$ 63.38K
NT$ 63.38KNT$ 63.38K

NT$ 52.93M
NT$ 52.93MNT$ 52.93M

7.78B
7.78B 7.78B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

77.80%

ROSE

Oasis 的目前市值為 NT$ 41.18M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 63.38K。ROSE 的流通量為 7.78B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 52.93M

Oasis 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.005223
NT$ 0.005223NT$ 0.005223
24H最低價
NT$ 0.005374
NT$ 0.005374NT$ 0.005374
24H最高價

NT$ 0.005223
NT$ 0.005223NT$ 0.005223

NT$ 0.005374
NT$ 0.005374NT$ 0.005374

NT$ 19.0834541441568352
NT$ 19.0834541441568352NT$ 19.0834541441568352

NT$ 0.19167420077242720
NT$ 0.19167420077242720NT$ 0.19167420077242720

+1.06%

-0.18%

-5.28%

-5.28%

Oasis（ROSE）價格歷史 TWD

跟蹤 Oasis 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00030496-0.18%
30天NT$ -0.000443-7.73%
60天NT$ -0.001656-23.84%
90天NT$ -0.004717-47.13%
Oasis 今日價格變化

今天，ROSE 記錄了 NT$ -0.00030496 (-0.18%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Oasis 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000443 (-7.73%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Oasis 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ROSE 的變化為 NT$ -0.001656 (-23.84%)，從而更廣泛地了解其表現。

Oasis 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.004717 (-47.13%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Oasis（ROSE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Oasis 價格歷史頁面

Oasis 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Oasis 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Oasis 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ROSE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

ROSE_USDT在4小時周期運行於0.005243。價格位於S1樞紐0.005226與中枢0.005297之間。MA組與EMA組均呈現買入排列。移動平均線系統與當前價格區間形成背離。市場結構處於震盪整理層級。 MACD錄得死叉信號，快慢線向下方發散。RSI指標處於中性區域。KDJ與StochRSI數值未顯示極端超買或超賣。短期動能呈現分散狀態。波動率維持低位運行。多空雙方力量均衡，指標間出現分層現象。 上方近端阻力位於中枢0.005297，距離現價0.000054。R1阻力位0.005349構成遠端參考。下方近端支撐位於S1樞紐0.005226，距離現價0.000017。S2支撐位0.005174提供次級緩衝。關鍵價位密集分布於當前區間上下5%範圍內。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Oasis 的價格？

Oasis（ROSE）代幣價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 網路採用度：Oasis 以隱私為核心的區塊鏈使用量持續增長，這將提升對 ROSE 代幣的需求，因為用戶進行交易與權益證明時都需要使用 ROSE 代幣。

2. 權益證明獎勵：ROSE 的權益證明機制會影響代幣供應，因為代幣會被鎖定以進行權益證明。

3. 隱私需求：隨著資料隱私議題日益受到重視，市場對 Oasis 提供的保密智慧合約的需求可能持續攀升。

4. 合作夥伴公告：與企業或 DeFi 專案的合作關係，有機會推動 ROSE 代幣價格上漲。

5. 市場情緒：整體加密貨幣市場的走勢對 ROSE 價格具有顯著影響。

6. 代幣總供應量：ROSE 的總供應量設有限額，因此從長期來看，其價值可能呈現通縮趨勢。

7. 競爭環境：相較於其他注重隱私的區塊鏈，Oasis 的表現將直接影響投資者的關注度與投資意願。

8. 監管環境：針對隱私幣的監管政策可能會影響 ROSE 的需求與採用程度。

9. 技術發展：網路升級、新功能推出以及生態系統的擴展，都會對 ROSE 的長期價值產生影響。

10. 交易量：更高的流動性與更多交易所的上市，有助於提升價格穩定性並增強代幣的可及性。

為什麼人們想知道 Oasis 今天的價格？

人們希望了解今日Oasis（ROSE）的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、識別買入／賣出機會、監控市場趨勢，以及評估投資時機。即時價格資料有助於交易者有效執行策略。

Oasis 的價格預測

Oasis（ROSE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ROSE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Oasis (ROSE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Oasis 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Oasis 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Oasis 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ROSE 2026–2027 年價格的預測。

關於 Oasis

Oasis Network (ROSE) 是一個支援開放金融和數據代幣化的隱私啟用區塊鏈平台。該平台旨在讓用戶控制他們的數據，同時允許開發者構建保護隱私的應用程序。該網路的原生代幣，ROSE，用於抵押、委託和治理，為網路參與者提供激勵機制。Oasis Network 使用一種獨特的架構，將共識層與計算層分開，旨在提高可擴展性和多功能性。該平台對隱私和可擴展性的重視使其成為新興的去中心化金融（DeFi）和其他數據敏感應用的潛在基礎設施。

如何在台灣購買和投資 Oasis

準備好開始使用 Oasis 了嗎？在 MEXC 購買 ROSE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Oasis 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Oasis (ROSE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Oasis 將立即存入您的錢包。
Oasis (ROSE) 購買教程

Oasis 能做什麼？

擁有 Oasis 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Oasis (ROSE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Oasis (ROSE)

Oasis Network（ROSE）是一個以第一層L1的PoS權益證明為基礎的去中心化公鏈，主要設計為數據的代幣化用途，任何人都可以在這上面擁有和管理自己的數據，並且可以是數據被規模化應用。

白皮書

Oasis資源

要更深入地瞭解 Oasis，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Oasis網站
區塊查詢

類別 :

BNB Chain EcosystemLayer 1 (L1)Meme

人們還問：關於Oasis的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 04:14:29 (UTC+8)

Oasis（ROSE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Oasis 的更多資訊

ROSEUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ROSE。在 MEXC 上探索 ROSEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Oasis (ROSE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Oasis 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ROSE/USDT
NT$0.16928
NT$0.16928NT$0.16928
+0.20%
11.99M (USDT)
ROSE/USDC
NT$0.16912
NT$0.16912NT$0.16912
0.00%
10.28M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.21216
NT$2.21216NT$2.21216

+263.84%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.137664
NT$0.137664NT$0.137664

-13.47%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.50336
NT$0.50336NT$0.50336

+1.41%

up

up

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NT$10.5344
NT$10.5344NT$10.5344

+7.58%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$8.79520
NT$8.79520NT$8.79520

-3.66%

漲幅榜

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KiiChain

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KII

NT$2.21216
NT$2.21216NT$2.21216

+263.84%

ShotsAI

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NT$0.0028608
NT$0.0028608NT$0.0028608

+78.80%

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NT$0.55072NT$0.55072

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NT$9.96064NT$9.96064

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NT$43.1296
NT$43.1296NT$43.1296

+8.31%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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