PMG 今日價格

PMG (PMG) 今日實時價格為 NT$ 0.0011365，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 PMG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0011365 每 PMG。

PMG 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #7464，流通供應量為 0.00 PMG。過去 24 小時內，PMG 的交易價格在 NT$ 0.0011365（低點）和 NT$ 0.0011365（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 12.920844053788135231，而歷史最低價為 NT$ 0.00694513395330326752。

短期表現方面，PMG 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -1.34%。過去一天，總交易量達到 NT$ 0.00。

PMG（PMG）市場資訊

排名 No.7464 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 完全稀釋市值 NT$ 2.27MNT$ 2.27M NT$ 2.27M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 總供應量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 流通率 0.00% 所屬公鏈 PMG

PMG 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 0.00。PMG 的流通量為 0.00，總供應量是 2000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.27M。