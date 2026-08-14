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Nietzschean Penguin 目前實時價格為 0.0011558 TWD。PENGUIN 市值為 1,155,723.2964958896772 TWD。追蹤台灣的 PENGUIN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Nietzschean Penguin 目前實時價格為 0.0011558 TWD。PENGUIN 市值為 1,155,723.2964958896772 TWD。追蹤台灣的 PENGUIN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Nietzschean Penguin 圖標

Nietzschean Penguin實時價格 (PENGUIN)

1 PENGUIN 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.03692535
NT$0.03692535NT$0.03692535
+27.56%1D
TWD
Nietzschean Penguin (PENGUIN) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:27:22 (UTC+8)

Nietzschean Penguin 今日價格

Nietzschean Penguin (PENGUIN) 今日實時價格為 NT$ 0.0011558，過去 24 小時內變化了 27.56%。目前 PENGUIN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0011558 每 PENGUIN。

Nietzschean Penguin 目前市值在 NT$ 1.16M 排名第 #1317，流通供應量為 999.93M PENGUIN。過去 24 小時內，PENGUIN 的交易價格在 NT$ 0.0008857（低點）和 NT$ 0.0013571（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5.3429194243547586853，而歷史最低價為 NT$ 0.0011850315803565611

短期表現方面，PENGUIN 在過去一小時內波動了 -1.25%，過去7 天內波動了 +6.32%。過去一天，總交易量達到 NT$ 76.09K

Nietzschean Penguin（PENGUIN）市場資訊

No.1317

NT$ 1.16M
NT$ 1.16MNT$ 1.16M

NT$ 76.09K
NT$ 76.09KNT$ 76.09K

NT$ 1.16M
NT$ 1.16MNT$ 1.16M

999.93M
999.93M 999.93M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,933,636.006134
999,933,636.006134 999,933,636.006134

99.99%

SOL

Nietzschean Penguin 的目前市值為 NT$ 1.16M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 76.09K。PENGUIN 的流通量為 999.93M，總供應量是 999933636.006134，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.16M

Nietzschean Penguin 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0008857
NT$ 0.0008857NT$ 0.0008857
24H最低價
NT$ 0.0013571
NT$ 0.0013571NT$ 0.0013571
24H最高價

NT$ 0.0008857
NT$ 0.0008857NT$ 0.0008857

NT$ 0.0013571
NT$ 0.0013571NT$ 0.0013571

NT$ 5.3429194243547586853
NT$ 5.3429194243547586853NT$ 5.3429194243547586853

NT$ 0.0011850315803565611
NT$ 0.0011850315803565611NT$ 0.0011850315803565611

-1.25%

+27.56%

+6.32%

+6.32%

Nietzschean Penguin（PENGUIN）價格歷史 TWD

跟蹤 Nietzschean Penguin 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.007977913+27.56%
30天NT$ -0.0002352-16.91%
60天NT$ -0.0011992-50.93%
90天NT$ -0.0037452-76.42%
Nietzschean Penguin 今日價格變化

今天，PENGUIN 記錄了 NT$ +0.007977913 (+27.56%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Nietzschean Penguin 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0002352 (-16.91%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Nietzschean Penguin 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，PENGUIN 的變化為 NT$ -0.0011992 (-50.93%)，從而更廣泛地了解其表現。

Nietzschean Penguin 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0037452 (-76.42%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Nietzschean Penguin（PENGUIN）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Nietzschean Penguin 價格歷史頁面

Nietzschean Penguin 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Nietzschean Penguin 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Nietzschean Penguin 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 PENGUIN 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 72% | 看跌 28%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。

**市場結構** PENGUIN_USDT 4小時周期現價為 0.003124 USDT，位於支撐位 0.00307 上方，運行於 R1（0.003217）下方約 2.97% 的區間內。MA組第1-2檔與 EMA組第3-4檔均顯示買入佔比，價格維持在多周期均線系統上方。 **動能狀態** MACD 呈現金叉形態，快慢線位於零軸附近。RSI 維持中性讀數，動能指標尚未出現極端分佈。短周期與中周期指標方向一致，波動率暫未出現擴張信號。 **關鍵價位** 上方 R1 阻力位位於 0.003217（較現價高 +2.97%），R2 位於 0.003399（較現價高 +8.80%）。下方 S1 支撐位位於 0.002888（較現價低 -7.55%），S2 位於 0.002741（較現價低 -12.26%）。支撐位 0.00307 構成近端參考價位（較現價低 -1.73%）。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Nietzschean Penguin 的價格？

PENGUIN代幣的價格受到以下因素的影響：市場情緒與社群參與度、交易量與流動性、更廣泛的加密貨幣市場趨勢、社群媒體的熱潮與迷因幣的流行程度、巨鯨動向與大額交易、交易所上市與合作夥伴關係、對投機性資產的整體風險偏好，以及影響迷因代幣的監管消息。

為什麼人們想知道 Nietzschean Penguin 今天的價格？

人們希望了解尼采企鵝（PENGUIN）當日的價格，以便做出交易決策、追蹤投資組合、進行市場分析以及把握投資時機。即時價格有助於評估盈虧、識別買入/賣出機會，並監控此迷因代幣的市場波動。

Nietzschean Penguin 的價格預測

Nietzschean Penguin（PENGUIN）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，PENGUIN 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Nietzschean Penguin (PENGUIN) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Nietzschean Penguin 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Nietzschean Penguin 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Nietzschean Penguin 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 PENGUIN 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Nietzschean Penguin

準備好開始使用 Nietzschean Penguin 了嗎？在 MEXC 購買 PENGUIN 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Nietzschean Penguin 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Nietzschean Penguin (PENGUIN) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Nietzschean Penguin 將立即存入您的錢包。
Nietzschean Penguin (PENGUIN) 購買教程

Nietzschean Penguin 能做什麼？

擁有 Nietzschean Penguin 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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在 MEXC 上購買 Nietzschean Penguin (PENGUIN) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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Nietzschean Penguin資源

要更深入地瞭解 Nietzschean Penguin，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Nietzschean Penguin網站
區塊查詢

類別 :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

人們還問：關於Nietzschean Penguin的其他問題

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Nietzschean Penguin（PENGUIN）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Nietzschean Penguin 的更多資訊

PENGUINUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 PENGUIN。在 MEXC 上探索 PENGUINUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Nietzschean Penguin (PENGUIN) 盤口

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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
PENGUIN/USDT
NT$0.03692535
NT$0.03692535NT$0.03692535
+27.66%
73.37M (USDT)

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NT$2.3702558
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NT$0.18721632
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NT$0.4488588
NT$0.4488588NT$0.4488588

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NT$9.082677NT$9.082677

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NT$9.3115822NT$9.3115822

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KiiChain

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NT$2.3702558
NT$2.3702558NT$2.3702558

+290.21%

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NT$9.0101051
NT$9.0101051NT$9.0101051

+143.43%

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AKEDO

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NT$0.343962033
NT$0.343962033NT$0.343962033

+64.79%

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Cap

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NT$2.3705755NT$2.3705755

+36.73%

Velvet

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NT$28.6745324NT$28.6745324

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