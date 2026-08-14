Nietzschean Penguin 今日價格

Nietzschean Penguin (PENGUIN) 今日實時價格為 NT$ 0.0011558，過去 24 小時內變化了 27.56%。目前 PENGUIN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0011558 每 PENGUIN。

Nietzschean Penguin 目前市值在 NT$ 1.16M 排名第 #1317，流通供應量為 999.93M PENGUIN。過去 24 小時內，PENGUIN 的交易價格在 NT$ 0.0008857（低點）和 NT$ 0.0013571（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5.3429194243547586853，而歷史最低價為 NT$ 0.0011850315803565611。

短期表現方面，PENGUIN 在過去一小時內波動了 -1.25%，過去7 天內波動了 +6.32%。過去一天，總交易量達到 NT$ 76.09K。

Nietzschean Penguin（PENGUIN）市場資訊

排名 No.1317 市值 NT$ 1.16MNT$ 1.16M NT$ 1.16M 成交量（24H） NT$ 76.09KNT$ 76.09K NT$ 76.09K 完全稀釋市值 NT$ 1.16MNT$ 1.16M NT$ 1.16M 流通量 999.93M 999.93M 999.93M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 999,933,636.006134 999,933,636.006134 999,933,636.006134 流通率 99.99% 所屬公鏈 SOL

Nietzschean Penguin 的目前市值為 NT$ 1.16M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 76.09K。PENGUIN 的流通量為 999.93M，總供應量是 999933636.006134，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.16M。