AINFT 今日價格

AINFT (NFT) 今日實時價格為 NT$ 0.0000002819，過去 24 小時內變化了 0.46%。目前 NFT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0000002819 每 NFT。

AINFT 目前市值在 NT$ 279.11M 排名第 #113，流通供應量為 990.11T NFT。過去 24 小時內，NFT 的交易價格在 NT$ 0.0000002789（低點）和 NT$ 0.0000002838（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.0002442508，而歷史最低價為 NT$ 0.0000082832529540412。

短期表現方面，NFT 在過去一小時內波動了 +0.71%，過去7 天內波動了 +4.29%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.07K。

AINFT（NFT）市場資訊

排名 No.113 市值 NT$ 279.11MNT$ 279.11M NT$ 279.11M 成交量（24H） NT$ 56.07KNT$ 56.07K NT$ 56.07K 完全稀釋市值 NT$ 281.90MNT$ 281.90M NT$ 281.90M 流通量 990.11T 990.11T 990.11T 最大供應量 999,990,000,000,000 999,990,000,000,000 999,990,000,000,000 總供應量 990,105,592,982,874.717225 990,105,592,982,874.717225 990,105,592,982,874.717225 流通率 99.01% 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 TRX

AINFT 的目前市值為 NT$ 279.11M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.07K。NFT 的流通量為 990.11T，總供應量是 990105592982874.717225，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 281.90M。