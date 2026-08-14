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AINFT 今日價格
AINFT (NFT) 今日實時價格為 NT$ 0.0000002819，過去 24 小時內變化了 0.46%。目前 NFT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0000002819 每 NFT。
AINFT 目前市值在 NT$ 279.11M 排名第 #113，流通供應量為 990.11T NFT。過去 24 小時內，NFT 的交易價格在 NT$ 0.0000002789（低點）和 NT$ 0.0000002838（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.0002442508，而歷史最低價為 NT$ 0.0000082832529540412。
短期表現方面，NFT 在過去一小時內波動了 +0.71%，過去7 天內波動了 +4.29%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.07K。
AINFT（NFT）市場資訊
NT$ 279.11M
NT$ 279.11MNT$ 279.11M
NT$ 56.07K
NT$ 56.07KNT$ 56.07K
NT$ 281.90M
NT$ 281.90MNT$ 281.90M
999,990,000,000,000
999,990,000,000,000 999,990,000,000,000
990,105,592,982,874.717225
990,105,592,982,874.717225 990,105,592,982,874.717225
AINFT 的目前市值為 NT$ 279.11M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.07K。NFT 的流通量為 990.11T，總供應量是 990105592982874.717225，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 281.90M。
AINFT 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0000002789
NT$ 0.0000002789NT$ 0.0000002789
24H最低價
NT$ 0.0000002838
NT$ 0.0000002838NT$ 0.0000002838
24H最高價
NT$ 0.0000002789
NT$ 0.0000002789NT$ 0.0000002789
NT$ 0.0000002838
NT$ 0.0000002838NT$ 0.0000002838
NT$ 0.0002442508
NT$ 0.0002442508NT$ 0.0002442508
NT$ 0.0000082832529540412
NT$ 0.0000082832529540412NT$ 0.0000082832529540412
AINFT（NFT）價格歷史 TWD
跟蹤 AINFT 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.000000041267
|+0.46%
|30天
|NT$ +0.0000000104
|+3.83%
|60天
|NT$ +0.0000000134
|+4.99%
|90天
|NT$ -0.0000000048
|-1.68%
AINFT 今日價格變化
今天，NFT 記錄了 NT$ +0.000000041267 (+0.46%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
AINFT 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.0000000104 (+3.83%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
AINFT 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，NFT 的變化為 NT$ +0.0000000134 (+4.99%)，從而更廣泛地了解其表現。
AINFT 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0000000048 (-1.68%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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立即查看 AINFT 價格歷史頁面
哪些因素影響 AINFT 的價格？
NFT 的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. 用途與功能性——實際應用場景與使用案例
2. 稀有性與稀缺性——供應量有限會提升價值
3. 藝術家聲譽與社群追隨度
4. 市場情緒與炒作週期
5. 平台採用度與生態系統成長
6. 技術創新與 AI 整合的品質
7. 交易量與流動性
8. 整體 NFT 市場趨勢
9. 收藏者需求與投機行為
10. 影響 NFT 的監管發展
為什麼人們想知道 AINFT 今天的價格？
人們希望了解今日的 AINFT 價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、識別買入/賣出機會、評估市場趨勢，以及管理投資風險。即時價格資訊有助於交易者把握波動行情，從中獲利。
AINFT 的價格預測
AINFT（NFT）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，NFT 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。AINFT (NFT) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，AINFT 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 AINFT 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 AINFT 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 NFT 2026–2027 年價格的預測。
關於 AINFT
非同質化代幣（NFT）是一種數位資產，代表區塊鏈上獨特物品或內容的所有權或真實性證明。與比特幣或以太坊等可互換的加密貨幣不同，NFT具有獨特的價值和特定信息，使其獨一無二，因此不能互換。它們通常建立在以太坊的ERC-721標準上，該標準允許創建和交易非同質化代幣。NFT通常與數位藝術、音樂和虛擬商品相關，但其應用範圍擴展到各種資產，包括房地產、知識產權，甚至身份數據。他們在數位和實體資產的代幣化中起著關鍵作用，提供了一種新的購買、銷售和交易所有權的方式。
如何在台灣購買和投資 AINFT
準備好開始使用 AINFT 了嗎？在 MEXC 購買 NFT 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 AINFT 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 AINFT (NFT) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，AINFT 將立即存入您的錢包。
AINFT 能做什麼？
擁有 AINFT 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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合約交易
高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。
在 MEXC 上以極低的費用進行交易
在 MEXC 上購買 AINFT (NFT) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
什麼是AINFT (NFT)
AINFT 為一個建構於 TRON 之上的去中心化生態系統，結合人工智慧與區塊鏈技術，致力打造新世代 AI 基礎建設。該專案於 2025 年 10 月自 APENFT 升級而成，並導入多模態 AI 能力，以實現自主內容生成及資產代幣化，將數位資產轉化為智慧化、動態化的生態組件，為 SunLumi、Banana King AI、SunGenX 等創新應用提供核心動能。
白皮書
APENFT 的原生代幣為 NFT，其運作方式類似於生態系內的會員通行證。根據白皮書，NFT 代幣總供應量固定為 999,990,000,000,000 枚，且分配比例會隨市場動態更新調整。其中，30% 分配給藝術家合作夥伴，19% 預留作為 DeFi 激勵獎勵，19% 分配給團隊（並設有延長鎖定期），20% 專用於購入 NFT 作品；剩餘部分則支援各類合作計畫與更廣泛的生態系發展。NFT 持有者可參與升級版治理系統，對藝術品收購、平台升級及社群計畫等事項進行投票。此外，專案亦擴大激勵措施，涵蓋質押獎勵（staking rewards）、收益農耕（yield farming）機會，以及高知名度 NFT 空投（NFT drops）之獨家參與資格。平台同時內建代幣焚毀機制（burn mechanism），以協助管理代幣供應並支撐長期價值。
APENFT 由擁有逾 20 年國際金融經驗的劉錫智（Steve Z. Liu）領導，其曾任職於富達國際（Fidelity International）及螞蟻金服集團（Ant Financial Group）。團隊持續擴充，納入來自佳士得（Christie’s）與蘇富比（Sotheby’s）等頂級拍賣行的專業人才，為加密領域注入傳統藝術市場的專業知識。APENFT 同時強化技術實力，引進來自大型科技公司的區塊鏈工程師，並延攬領先 NFT 平台的顧問。持續的人才招募與擴編涵蓋數位藝術策展、智能合約開發及社群營運等領域之專業人士。近期新增成員更包括元宇宙（metaverse）開發與跨鏈（cross-chain）技術專家，彰顯本專案持續深耕數位藝術領域創新之承諾。
APENFT 利用兩大區塊鏈網路：以太坊（Ethereum）與波場（TRON），將藝術作品代幣化。每件藝術作品皆轉化為獨一無二的鏈上數位憑證，相較於傳統紙本文件，更難偽造或篡改。為確保藝術品相關資訊長期可存取，本計畫採用 BTFS（BitTorrent File System）進行永久儲存，如同為每件作品所關聯之資料打造一座安全的數位資料庫。當一件作品透過 APENFT 鑄造時，系統會發行一枚 ERC-721/TRC-721 標準代幣，作為專屬的真偽驗證標籤，支援更透明、更安全的交易。與其單純仰賴專家鑑定作品真偽，用戶可直接於區塊鏈上查閱該物品的歷史與所有權紀錄。近期技術更新亦帶來更強大的安全性功能與更佳的跨鏈相容性，讓 NFT 於不同區塊鏈網路間交易變得更加簡便。
APENFT 旨在透過將世界級藝術作品以 NFT 形式記錄於區塊鏈上，擴大藝術的可及性。藉由連結傳統藝術市場與區塊鏈技術，APENFT 解決了真偽驗證問題、強化所有權追蹤，並促進更公平的交易。實際上，它將已獲認可的實體藝術傑作與數位作品帶入加密貨幣領域，讓這些作品能更輕鬆地被購買、出售與驗證。自推出以來，APENFT 已透過與全球各大藝術機構及畫廊建立合作夥伴關係，持續拓展其生態系。
APENFT 遵循四階段路線圖，目前已完成多項關鍵里程碑。第一階段聚焦於建構基礎設施，包括創建與管理 NFT 所需的技術系統。第二階段實現了代幣在主流交易所的上架，並導入更完善的交易機制。第三階段目前正進行中，重點是透過與知名藝術家及機構合作擴展藏品規模，涵蓋多項高調合作案及名人 NFT 發行。第四階段持續演進，目標是強化 APENFT 在數位世界的定位，整合元宇宙、跨平台相容性，以及為 NFT 持有者提供現實世界實用性。
AINFT資源
要更深入地瞭解 AINFT，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於AINFT的其他問題
如果 AINFT 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 AINFT 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
AINFT 今日價格為 NT$ 0.000009012343。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
AINFT 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 NFT 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 AINFT 的交易量為 --。
NFT 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 AINFT 價格，請造訪 NFT 價格頁面了解更多資訊。
NFT 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,697.29
-1.14%
ETH
1,869.98
-0.54%
GOLD(XAUT)
4,370.06
+0.46%
USDC
1.00102
+0.01%
SOL
75.39
-0.34%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 NFT/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 AINFT 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
AINFT 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 AINFT (NFT) 的價格預測，了解更深入的分析。
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AINFT（NFT）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
NFTUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 NFT。在 MEXC 上探索 NFTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$0.000009041116
NT$0.000009041116NT$0.000009041116
+0.81%
198.93B (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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