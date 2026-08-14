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AINFT 目前實時價格為 0.0000002819 TWD。NFT 市值為 279,110,766.6618723827857275 TWD。追蹤台灣的 NFT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！AINFT 目前實時價格為 0.0000002819 TWD。NFT 市值為 279,110,766.6618723827857275 TWD。追蹤台灣的 NFT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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AINFT 圖標

AINFT實時價格 (NFT)

1 NFT 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.000009012343
NT$0.000009012343NT$0.000009012343
+0.46%1D
TWD
AINFT (NFT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:18:31 (UTC+8)

AINFT 今日價格

AINFT (NFT) 今日實時價格為 NT$ 0.0000002819，過去 24 小時內變化了 0.46%。目前 NFT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0000002819 每 NFT。

AINFT 目前市值在 NT$ 279.11M 排名第 #113，流通供應量為 990.11T NFT。過去 24 小時內，NFT 的交易價格在 NT$ 0.0000002789（低點）和 NT$ 0.0000002838（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.0002442508，而歷史最低價為 NT$ 0.0000082832529540412

短期表現方面，NFT 在過去一小時內波動了 +0.71%，過去7 天內波動了 +4.29%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.07K

AINFT（NFT）市場資訊

No.113

NT$ 279.11M
NT$ 279.11MNT$ 279.11M

NT$ 56.07K
NT$ 56.07KNT$ 56.07K

NT$ 281.90M
NT$ 281.90MNT$ 281.90M

990.11T
990.11T 990.11T

999,990,000,000,000
999,990,000,000,000 999,990,000,000,000

990,105,592,982,874.717225
990,105,592,982,874.717225 990,105,592,982,874.717225

99.01%

0.01%

TRX

AINFT 的目前市值為 NT$ 279.11M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.07K。NFT 的流通量為 990.11T，總供應量是 990105592982874.717225，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 281.90M

AINFT 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0000002789
NT$ 0.0000002789NT$ 0.0000002789
24H最低價
NT$ 0.0000002838
NT$ 0.0000002838NT$ 0.0000002838
24H最高價

NT$ 0.0000002789
NT$ 0.0000002789NT$ 0.0000002789

NT$ 0.0000002838
NT$ 0.0000002838NT$ 0.0000002838

NT$ 0.0002442508
NT$ 0.0002442508NT$ 0.0002442508

NT$ 0.0000082832529540412
NT$ 0.0000082832529540412NT$ 0.0000082832529540412

+0.71%

+0.46%

+4.29%

+4.29%

AINFT（NFT）價格歷史 TWD

跟蹤 AINFT 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.000000041267+0.46%
30天NT$ +0.0000000104+3.83%
60天NT$ +0.0000000134+4.99%
90天NT$ -0.0000000048-1.68%
AINFT 今日價格變化

今天，NFT 記錄了 NT$ +0.000000041267 (+0.46%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

AINFT 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.0000000104 (+3.83%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

AINFT 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，NFT 的變化為 NT$ +0.0000000134 (+4.99%)，從而更廣泛地了解其表現。

AINFT 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0000000048 (-1.68%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 AINFT（NFT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 AINFT 價格歷史頁面

AINFT 分析

本分析利用人工智慧模型評估 AINFT 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 AINFT 的價格？

NFT 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 用途與功能性——實際應用場景與使用案例
2. 稀有性與稀缺性——供應量有限會提升價值
3. 藝術家聲譽與社群追隨度
4. 市場情緒與炒作週期
5. 平台採用度與生態系統成長
6. 技術創新與 AI 整合的品質
7. 交易量與流動性
8. 整體 NFT 市場趨勢
9. 收藏者需求與投機行為
10. 影響 NFT 的監管發展

為什麼人們想知道 AINFT 今天的價格？

人們希望了解今日的 AINFT 價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、識別買入/賣出機會、評估市場趨勢，以及管理投資風險。即時價格資訊有助於交易者把握波動行情，從中獲利。

AINFT 的價格預測

AINFT（NFT）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，NFT 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
AINFT (NFT) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，AINFT 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 AINFT 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 AINFT 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 NFT 2026–2027 年價格的預測。

關於 AINFT

非同質化代幣（NFT）是一種數位資產，代表區塊鏈上獨特物品或內容的所有權或真實性證明。與比特幣或以太坊等可互換的加密貨幣不同，NFT具有獨特的價值和特定信息，使其獨一無二，因此不能互換。它們通常建立在以太坊的ERC-721標準上，該標準允許創建和交易非同質化代幣。NFT通常與數位藝術、音樂和虛擬商品相關，但其應用範圍擴展到各種資產，包括房地產、知識產權，甚至身份數據。他們在數位和實體資產的代幣化中起著關鍵作用，提供了一種新的購買、銷售和交易所有權的方式。

如何在台灣購買和投資 AINFT

準備好開始使用 AINFT 了嗎？在 MEXC 購買 NFT 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 AINFT 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 AINFT (NFT) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，AINFT 將立即存入您的錢包。
AINFT (NFT) 購買教程

AINFT 能做什麼？

擁有 AINFT 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 AINFT (NFT) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是AINFT (NFT)

AINFT 為一個建構於 TRON 之上的去中心化生態系統，結合人工智慧與區塊鏈技術，致力打造新世代 AI 基礎建設。該專案於 2025 年 10 月自 APENFT 升級而成，並導入多模態 AI 能力，以實現自主內容生成及資產代幣化，將數位資產轉化為智慧化、動態化的生態組件，為 SunLumi、Banana King AI、SunGenX 等創新應用提供核心動能。

白皮書

AINFT資源

要更深入地瞭解 AINFT，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方AINFT網站
區塊查詢

類別 :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

人們還問：關於AINFT的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:18:31 (UTC+8)

AINFT（NFT）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 AINFT 的更多資訊

NFTUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 NFT。在 MEXC 上探索 NFTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 AINFT (NFT) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 AINFT 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
NFT/USDT
NT$0.000009041116
NT$0.000009041116NT$0.000009041116
+0.81%
198.93B (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4738386
NT$2.4738386NT$2.4738386

+307.26%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.188623
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-0.05%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4536543
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-26.47%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.121041
NT$9.121041NT$9.121041

+22.65%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3947042
NT$9.3947042NT$9.3947042

+5.59%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4738386
NT$2.4738386NT$2.4738386

+307.26%

Fusionist

Fusionist

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NT$8.66387
NT$8.66387NT$8.66387

+134.08%

AKEDO

AKEDO

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NT$0.361750141
NT$0.361750141NT$0.361750141

+73.31%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3827241
NT$2.3827241NT$2.3827241

+37.43%

Heima

Heima

HEI

NT$4.811485
NT$4.811485NT$4.811485

+23.02%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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