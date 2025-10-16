MBOOM 目前實時價格為 0.0033 USD。跟蹤 MBOOM 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 MBOOM 價格趨勢。MBOOM 目前實時價格為 0.0033 USD。跟蹤 MBOOM 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 MBOOM 價格趨勢。

MBOOM實時價格 (MBOOM)

1 MBOOM 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0033
+32.00%1D
USD
MBOOM (MBOOM) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:40:18 (UTC+8)

MBOOM（MBOOM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0013
24H最低價
$ 0.01
24H最高價

$ 0.0013
$ 0.01
--
--
+111.52%

+32.00%

+151.12%

+151.12%

MBOOM（MBOOM）目前實時價格為 $ 0.0033。過去 24 小時內，MBOOM 的交易價格在 $ 0.0013$ 0.01 之間波動，市場活躍度顯著。MBOOM 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，MBOOM 在過去 1 小時內的價格變動為 +111.52%，過去 24 小時內變動為 +32.00%，過去 7 天內累計變動為 +151.12%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

MBOOM（MBOOM）市場資訊

--
$ 1.05K
$ 3.30M
--
1,000,000,000
BSC

MBOOM 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.05K。MBOOM 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.30M

MBOOM（MBOOM）價格歷史 USD

跟蹤 MBOOM 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0008+32.00%
30天$ -0.000702-17.55%
60天$ -0.06269-95.00%
90天$ -0.0217-86.80%
MBOOM 今日價格變化

今天，MBOOM 記錄了 $ +0.0008 (+32.00%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

MBOOM 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.000702 (-17.55%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

MBOOM 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，MBOOM 的變化為 $ -0.06269 (-95.00%)，從而更廣泛地了解其表現。

MBOOM 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0217 (-86.80%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 MBOOM（MBOOM）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 MBOOM 價格歷史頁面

什麼是MBOOM (MBOOM)

MelosBoom透過建構MelosBoom資料生命週期網路（MDLN）和DeIOE+AI PIN系統，旨在實現設備間的自主管理、資料共享和價值創造，將每個物聯網設備變成去中心化網路的一部分，透過DeIOE（去中心化萬物互聯）協定建構一個真正互聯的世界。

MBOOM在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 MBOOM 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 MBOOM 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 MBOOM 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 MBOOM 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

MBOOM 價格預測 (USD)

MBOOM（MBOOM）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 MBOOM（MBOOM）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 MBOOM 的長期和短期價格預測。

現在就查看 MBOOM 價格預測

MBOOM（MBOOM）代幣經濟

了解 MBOOM（MBOOM）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 MBOOM 代幣的完整經濟學

如何購買MBOOM (MBOOM)

正在尋找如何購買 MBOOM？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買MBOOM。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

MBOOM 兌換為當地貨幣

1 MBOOM（MBOOM）至 VND
86.8395
1 MBOOM（MBOOM）至 AUD
A$0.005016
1 MBOOM（MBOOM）至 GBP
0.002442
1 MBOOM（MBOOM）至 EUR
0.002805
1 MBOOM（MBOOM）至 USD
1 MBOOM（MBOOM）至 MYR
RM0.01386
1 MBOOM（MBOOM）至 TRY
0.138303
1 MBOOM（MBOOM）至 JPY
¥0.5016
1 MBOOM（MBOOM）至 ARS
ARS$4.925349
1 MBOOM（MBOOM）至 RUB
0.261525
1 MBOOM（MBOOM）至 INR
0.291159
1 MBOOM（MBOOM）至 IDR
Rp54.999978
1 MBOOM（MBOOM）至 PHP
0.194205
1 MBOOM（MBOOM）至 EGP
￡E.0.15642
1 MBOOM（MBOOM）至 BRL
R$0.017721
1 MBOOM（MBOOM）至 CAD
C$0.004587
1 MBOOM（MBOOM）至 BDT
0.40359
1 MBOOM（MBOOM）至 NGN
4.817505
1 MBOOM（MBOOM）至 COP
$12.7413
1 MBOOM（MBOOM）至 ZAR
R.0.056826
1 MBOOM（MBOOM）至 UAH
0.138897
1 MBOOM（MBOOM）至 TZS
T.Sh.8.148129
1 MBOOM（MBOOM）至 VES
Bs0.6996
1 MBOOM（MBOOM）至 CLP
$3.102
1 MBOOM（MBOOM）至 PKR
Rs0.93456
1 MBOOM（MBOOM）至 KZT
1.774179
1 MBOOM（MBOOM）至 THB
฿0.107778
1 MBOOM（MBOOM）至 TWD
NT$0.101211
1 MBOOM（MBOOM）至 AED
د.إ0.012111
1 MBOOM（MBOOM）至 CHF
Fr0.002607
1 MBOOM（MBOOM）至 HKD
HK$0.025608
1 MBOOM（MBOOM）至 AMD
֏1.267266
1 MBOOM（MBOOM）至 MAD
.د.م0.030426
1 MBOOM（MBOOM）至 MXN
$0.060753
1 MBOOM（MBOOM）至 SAR
ريال0.012375
1 MBOOM（MBOOM）至 ETB
Br0.504405
1 MBOOM（MBOOM）至 KES
KSh0.426393
1 MBOOM（MBOOM）至 JOD
د.أ0.0023397
1 MBOOM（MBOOM）至 PLN
0.011979
1 MBOOM（MBOOM）至 RON
лв0.014388
1 MBOOM（MBOOM）至 SEK
kr0.030921
1 MBOOM（MBOOM）至 BGN
лв0.005544
1 MBOOM（MBOOM）至 HUF
Ft1.103652
1 MBOOM（MBOOM）至 CZK
0.068904
1 MBOOM（MBOOM）至 KWD
د.ك0.0010098
1 MBOOM（MBOOM）至 ILS
0.010725
1 MBOOM（MBOOM）至 BOB
Bs0.022836
1 MBOOM（MBOOM）至 AZN
0.00561
1 MBOOM（MBOOM）至 TJS
SM0.030525
1 MBOOM（MBOOM）至 GEL
0.008943
1 MBOOM（MBOOM）至 AOA
Kz3.008181
1 MBOOM（MBOOM）至 BHD
.د.ب0.0012441
1 MBOOM（MBOOM）至 BMD
$0.0033
1 MBOOM（MBOOM）至 DKK
kr0.021153
1 MBOOM（MBOOM）至 HNL
L0.086823
1 MBOOM（MBOOM）至 MUR
0.150084
1 MBOOM（MBOOM）至 NAD
$0.056793
1 MBOOM（MBOOM）至 NOK
kr0.032967
1 MBOOM（MBOOM）至 NZD
$0.005709
1 MBOOM（MBOOM）至 PAB
B/.0.0033
1 MBOOM（MBOOM）至 PGK
K0.013893
1 MBOOM（MBOOM）至 QAR
ر.ق0.012045
1 MBOOM（MBOOM）至 RSD
дин.0.332277
1 MBOOM（MBOOM）至 UZS
soʻm39.759027
1 MBOOM（MBOOM）至 ALL
L0.274428
1 MBOOM（MBOOM）至 ANG
ƒ0.005907
1 MBOOM（MBOOM）至 AWG
ƒ0.005907
1 MBOOM（MBOOM）至 BBD
$0.0066
1 MBOOM（MBOOM）至 BAM
KM0.005511
1 MBOOM（MBOOM）至 BIF
Fr9.7053
1 MBOOM（MBOOM）至 BND
$0.004257
1 MBOOM（MBOOM）至 BSD
$0.0033
1 MBOOM（MBOOM）至 JMD
$0.528825
1 MBOOM（MBOOM）至 KHR
13.252998
1 MBOOM（MBOOM）至 KMF
Fr1.3992
1 MBOOM（MBOOM）至 LAK
71.739129
1 MBOOM（MBOOM）至 LKR
රු1.003629
1 MBOOM（MBOOM）至 MDL
L0.056232
1 MBOOM（MBOOM）至 MGA
Ar14.86485
1 MBOOM（MBOOM）至 MOP
P0.0264
1 MBOOM（MBOOM）至 MVR
0.05049
1 MBOOM（MBOOM）至 MWK
MK5.71923
1 MBOOM（MBOOM）至 MZN
MT0.21087
1 MBOOM（MBOOM）至 NPR
रु0.46563
1 MBOOM（MBOOM）至 PYG
23.4036
1 MBOOM（MBOOM）至 RWF
Fr4.7949
1 MBOOM（MBOOM）至 SBD
$0.027192
1 MBOOM（MBOOM）至 SCR
0.049203
1 MBOOM（MBOOM）至 SRD
$0.131109
1 MBOOM（MBOOM）至 SVC
$0.028875
1 MBOOM（MBOOM）至 SZL
L0.056793
1 MBOOM（MBOOM）至 TMT
m0.011583
1 MBOOM（MBOOM）至 TND
د.ت0.009702
1 MBOOM（MBOOM）至 TTD
$0.022374
1 MBOOM（MBOOM）至 UGX
Sh11.4576
1 MBOOM（MBOOM）至 XAF
Fr1.8579
1 MBOOM（MBOOM）至 XCD
$0.00891
1 MBOOM（MBOOM）至 XOF
Fr1.8579
1 MBOOM（MBOOM）至 XPF
Fr0.3366
1 MBOOM（MBOOM）至 BWP
P0.044022
1 MBOOM（MBOOM）至 BZD
$0.006633
1 MBOOM（MBOOM）至 CVE
$0.312444
1 MBOOM（MBOOM）至 DJF
Fr0.5874
1 MBOOM（MBOOM）至 DOP
$0.211266
1 MBOOM（MBOOM）至 DZD
د.ج0.428934
1 MBOOM（MBOOM）至 FJD
$0.007557
1 MBOOM（MBOOM）至 GNF
Fr28.6935
1 MBOOM（MBOOM）至 GTQ
Q0.025278
1 MBOOM（MBOOM）至 GYD
$0.69036
1 MBOOM（MBOOM）至 ISK
kr0.4026

MBOOM資源

要更深入地瞭解 MBOOM，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方MBOOM網站
區塊查詢

人們還問：關於MBOOM的其他問題

MBOOM（MBOOM）今日價格是多少？
MBOOM 實時價格為 0.0033 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 MBOOM 兌 USD 的價格是多少？
目前 MBOOM 兌 USD 的價格為 $ 0.0033。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
MBOOM 的市值是多少？
MBOOM 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
MBOOM 的流通供應量是多少？
MBOOM 的流通供應量為 -- USD
MBOOM 的歷史最高價（ATH）是多少？
MBOOM 的歷史最高價是 -- USD
MBOOM 的歷史最低價（ATL）是多少？
MBOOM 的歷史最低價是 -- USD
MBOOM 的交易量是多少？
MBOOM 的 24 小時實時交易量為 $ 1.05K USD
MBOOM 今年會漲嗎？
MBOOM 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 MBOOM 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:40:18 (UTC+8)

MBOOM（MBOOM）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

