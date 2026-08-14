Maverick Protocol 今日價格

Maverick Protocol (MAV) 今日實時價格為 NT$ 0.00891，過去 24 小時內變化了 3.83%。目前 MAV 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00891 每 MAV。

Maverick Protocol 目前市值在 NT$ 8.28M 排名第 #979，流通供應量為 928.87M MAV。過去 24 小時內，MAV 的交易價格在 NT$ 0.008686（低點）和 NT$ 0.009275（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 26.267748184344082576，而歷史最低價為 NT$ 0.3143499283928464198。

短期表現方面，MAV 在過去一小時內波動了 +0.24%，過去7 天內波動了 +3.96%。過去一天，總交易量達到 NT$ 61.59K。

Maverick Protocol（MAV）市場資訊

排名 No.979 市值 NT$ 8.28MNT$ 8.28M NT$ 8.28M 成交量（24H） NT$ 61.59KNT$ 61.59K NT$ 61.59K 完全稀釋市值 NT$ 17.82MNT$ 17.82M NT$ 17.82M 流通量 928.87M 928.87M 928.87M 最大供應量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 總供應量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 流通率 46.44% 所屬公鏈 ETH

Maverick Protocol 的目前市值為 NT$ 8.28M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 61.59K。MAV 的流通量為 928.87M，總供應量是 2000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 17.82M。