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Maverick Protocol 目前實時價格為 0.00891 TWD。MAV 市值為 8,276,255.3754841695471 TWD。追蹤台灣的 MAV 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Maverick Protocol 目前實時價格為 0.00891 TWD。MAV 市值為 8,276,255.3754841695471 TWD。追蹤台灣的 MAV 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Maverick Protocol 圖標

Maverick Protocol實時價格 (MAV)

1 MAV 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.28482073
NT$0.28482073NT$0.28482073
-3.83%1D
TWD
Maverick Protocol (MAV) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:13:53 (UTC+8)

Maverick Protocol 今日價格

Maverick Protocol (MAV) 今日實時價格為 NT$ 0.00891，過去 24 小時內變化了 3.83%。目前 MAV 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00891 每 MAV。

Maverick Protocol 目前市值在 NT$ 8.28M 排名第 #979，流通供應量為 928.87M MAV。過去 24 小時內，MAV 的交易價格在 NT$ 0.008686（低點）和 NT$ 0.009275（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 26.267748184344082576，而歷史最低價為 NT$ 0.3143499283928464198

短期表現方面，MAV 在過去一小時內波動了 +0.24%，過去7 天內波動了 +3.96%。過去一天，總交易量達到 NT$ 61.59K

Maverick Protocol（MAV）市場資訊

No.979

NT$ 8.28M
NT$ 8.28MNT$ 8.28M

NT$ 61.59K
NT$ 61.59KNT$ 61.59K

NT$ 17.82M
NT$ 17.82MNT$ 17.82M

928.87M
928.87M 928.87M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

46.44%

ETH

Maverick Protocol 的目前市值為 NT$ 8.28M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 61.59K。MAV 的流通量為 928.87M，總供應量是 2000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 17.82M

Maverick Protocol 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.008686
NT$ 0.008686NT$ 0.008686
24H最低價
NT$ 0.009275
NT$ 0.009275NT$ 0.009275
24H最高價

NT$ 0.008686
NT$ 0.008686NT$ 0.008686

NT$ 0.009275
NT$ 0.009275NT$ 0.009275

NT$ 26.267748184344082576
NT$ 26.267748184344082576NT$ 26.267748184344082576

NT$ 0.3143499283928464198
NT$ 0.3143499283928464198NT$ 0.3143499283928464198

+0.24%

-3.83%

+3.96%

+3.96%

Maverick Protocol（MAV）價格歷史 TWD

跟蹤 Maverick Protocol 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.01134307-3.83%
30天NT$ -0.000533-5.65%
60天NT$ -0.00234-20.80%
90天NT$ -0.00542-37.83%
Maverick Protocol 今日價格變化

今天，MAV 記錄了 NT$ -0.01134307 (-3.83%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Maverick Protocol 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000533 (-5.65%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Maverick Protocol 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，MAV 的變化為 NT$ -0.00234 (-20.80%)，從而更廣泛地了解其表現。

Maverick Protocol 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00542 (-37.83%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Maverick Protocol（MAV）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Maverick Protocol 價格歷史頁面

Maverick Protocol 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Maverick Protocol 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Maverick Protocol 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 MAV 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點現價 ＞ R2位於 R2 上方比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 > 上軌觸及或突破上軌進入「貴」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。
EMA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。

MAV_USDT在4小時周期中，現價0.010389運行於R2樞紐點0.0101上方。價格已突破區間中心0.00973及第一阻力位，目前處於區間上沿延伸狀態。多空分歧顯現於高位，結構呈現向上拓展的形態。 MACD指標錄得金叉信號，短期買盤動能集中釋放。RSI指標位於中性區域，未出現極端超買或超賣偏離現象。均線組與EMA組暫時無明確方向指引，快慢指標呈現分層現象。波動率維持正常水準，未見劇烈擴張或收縮跡象。 近端參考價格為R2樞紐點0.0101，距離現價約2.7%。下方關鍵支撐位於區間中心0.00973，距離現價約6.3%。遠端防守價格則關注S1樞紐點0.00952，距離現價約8.3%。上行空間需觀察是否能夠有效站穩0.010389一線。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Maverick Protocol 的價格？

MAV代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 支援的去中心化交易所（DEX）上的交易量與流動性
2. DeFi 協議對 Maverick 動態流動性池的採用程度
3. 整體 DeFi 市場情緒及總鎖倉價值（TVL）的成長
4. 代幣在治理投票與費用折扣方面的實用性
5. 其他自動做市機制（AMM）協議的競爭
6. 做市商合作夥伴關係與機構採用情況
7. 技術發展與協議升級
8. 更廣泛的加密貨幣市場趨勢以及與比特幣的相關性

為什麼人們想知道 Maverick Protocol 今天的價格？

人們希望了解 Maverick Protocol (MAV) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、投資時機把握以及市場分析。作為一款活躍的 DeFi 代幣，MAV 的價格會根據協議的採用程度、流動性提供獎勵，以及整體加密貨幣市場的情緒而波動。

Maverick Protocol 的價格預測

Maverick Protocol（MAV）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，MAV 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Maverick Protocol (MAV) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Maverick Protocol 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Maverick Protocol 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Maverick Protocol 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 MAV 2026–2027 年價格的預測。

關於 Maverick Protocol

MAV (Maverick Chain) 是一個基於區塊鏈的平台，旨在簡化發行和交易數字資產的過程。該平台的主要功能是在傳統金融世界和區塊鏈世界之間提供一個橋樑，使企業能夠發行自己的數字資產並以安全高效的方式進行交易。MAV 使用一種稱為 Delegated Proof of Stake (DPoS) 的共識機制來保護其網絡並驗證交易。在 Maverick Chain 生態系統中，用於支付交易和服務的 MAV 代幣，總供應量為 2 億。MAV 的典型用途包括資產數字化、安全資產交易和跨鏈通信。

如何在台灣購買和投資 Maverick Protocol

準備好開始使用 Maverick Protocol 了嗎？在 MEXC 購買 MAV 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Maverick Protocol 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Maverick Protocol (MAV) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Maverick Protocol 將立即存入您的錢包。
Maverick Protocol (MAV) 購買教程

Maverick Protocol 能做什麼？

擁有 Maverick Protocol 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Maverick Protocol (MAV) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Maverick Protocol (MAV)

Maverick 是一個可組合的去中心化金融基礎設施，使構建者和流動性提供者能夠實現高資本效率並執行他們所需的流動性提供（LP）策略。

Maverick Protocol資源

要更深入地瞭解 Maverick Protocol，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Maverick Protocol網站
區塊查詢

類別 :

Base EcosystemBase NativeBinance Launchpool

人們還問：關於Maverick Protocol的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:13:53 (UTC+8)

Maverick Protocol（MAV）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Maverick Protocol 的更多資訊

MAVUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 MAV。在 MEXC 上探索 MAVUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Maverick Protocol (MAV) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Maverick Protocol 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
MAV/USDT
NT$0.28440512
NT$0.28440512NT$0.28440512
-4.01%
6.93M (USDT)

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USDCoin

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4668052
NT$2.4668052NT$2.4668052

+306.10%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.188623
NT$0.188623NT$0.188623

-0.05%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4536543
NT$0.4536543NT$0.4536543

-26.47%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.11145
NT$9.11145NT$9.11145

+22.52%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3956633
NT$9.3956633NT$9.3956633

+5.60%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4668052
NT$2.4668052NT$2.4668052

+306.10%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.66387
NT$8.66387NT$8.66387

+134.08%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.362437496
NT$0.362437496NT$0.362437496

+73.64%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3504344
NT$2.3504344NT$2.3504344

+35.57%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.8107246
NT$28.8107246NT$28.8107246

+27.49%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

MAV 兌 TWD 計算器

數量

MAV
MAV
TWD
TWD

1 MAV = 0.2848527 TWD