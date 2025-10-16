OFFICIAL K-POP 目前實時價格為 0.0002891 USD。跟蹤 KPOP 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 KPOP 價格趨勢。OFFICIAL K-POP 目前實時價格為 0.0002891 USD。跟蹤 KPOP 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 KPOP 價格趨勢。

OFFICIAL K-POP 圖標

OFFICIAL K-POP實時價格 (KPOP)

1 KPOP 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0002891
$0.0002891$0.0002891
+0.97%1D
USD
OFFICIAL K-POP (KPOP) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:04:49 (UTC+8)

OFFICIAL K-POP（KPOP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0002806
$ 0.0002806$ 0.0002806
24H最低價
$ 0.0002973
$ 0.0002973$ 0.0002973
24H最高價

$ 0.0002806
$ 0.0002806$ 0.0002806

$ 0.0002973
$ 0.0002973$ 0.0002973

$ 0.001003499785734869
$ 0.001003499785734869$ 0.001003499785734869

$ 0.000002025104729961
$ 0.000002025104729961$ 0.000002025104729961

+0.06%

+0.97%

-2.66%

-2.66%

OFFICIAL K-POP（KPOP）目前實時價格為 $ 0.0002891。過去 24 小時內，KPOP 的交易價格在 $ 0.0002806$ 0.0002973 之間波動，市場活躍度顯著。KPOP 的歷史最高價為 $ 0.001003499785734869，歷史最低價為 $ 0.000002025104729961

從短期表現來看，KPOP 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.06%，過去 24 小時內變動為 +0.97%，過去 7 天內累計變動為 -2.66%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

OFFICIAL K-POP（KPOP）市場資訊

No.1889

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

$ 51.38K
$ 51.38K$ 51.38K

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

6.48B
6.48B 6.48B

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

81.05%

ETH

OFFICIAL K-POP 的目前市值為 $ 1.87M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 51.38K。KPOP 的流通量為 6.48B，總供應量是 8000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.31M

OFFICIAL K-POP（KPOP）價格歷史 USD

跟蹤 OFFICIAL K-POP 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.000002777+0.97%
30天$ +0.0000423+17.13%
60天$ -0.0000769-21.02%
90天$ +0.0001391+92.73%
OFFICIAL K-POP 今日價格變化

今天，KPOP 記錄了 $ +0.000002777 (+0.97%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

OFFICIAL K-POP 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.0000423 (+17.13%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

OFFICIAL K-POP 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，KPOP 的變化為 $ -0.0000769 (-21.02%)，從而更廣泛地了解其表現。

OFFICIAL K-POP 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.0001391 (+92.73%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 OFFICIAL K-POP（KPOP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 OFFICIAL K-POP 價格歷史頁面

什麼是OFFICIAL K-POP (KPOP)

流行文化粉絲圈的全新進化。一場全球性的數位化運動，讓任何人、任何地點都能融入韓國娛樂文化和認同。 $KPOP 是全球粉絲圈的凝聚地，也是藝術家、品牌和粉絲們交流的平台。

OFFICIAL K-POP在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 OFFICIAL K-POP 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 KPOP 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 OFFICIAL K-POP 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 OFFICIAL K-POP 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

OFFICIAL K-POP 價格預測 (USD)

OFFICIAL K-POP（KPOP）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 OFFICIAL K-POP（KPOP）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 OFFICIAL K-POP 的長期和短期價格預測。

現在就查看 OFFICIAL K-POP 價格預測

OFFICIAL K-POP（KPOP）代幣經濟

了解 OFFICIAL K-POP（KPOP）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 KPOP 代幣的完整經濟學

如何購買OFFICIAL K-POP (KPOP)

正在尋找如何購買 OFFICIAL K-POP？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買OFFICIAL K-POP。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

KPOP 兌換為當地貨幣

1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 VND
7.6076665
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 AUD
A$0.000439432
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 GBP
0.000213934
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 EUR
0.000245735
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 USD
$0.0002891
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 MYR
RM0.00121422
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 TRY
0.012116181
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 JPY
¥0.0439432
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 ARS
ARS$0.431490423
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 RUB
0.022908284
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 INR
0.025513075
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 IDR
Rp4.818331406
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 PHP
0.017022208
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 EGP
￡E.0.013706231
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 BRL
R$0.001552467
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 CAD
C$0.000401849
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 BDT
0.03535693
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 NGN
0.422042635
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 COP
$1.1162151
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 ZAR
R.0.004969629
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 UAH
0.012168219
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 TZS
T.Sh.0.713825483
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 VES
Bs0.0612892
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 CLP
$0.2714649
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 PKR
Rs0.08187312
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 KZT
0.155428833
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 THB
฿0.009447788
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 TWD
NT$0.008866697
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 AED
د.إ0.001060997
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 CHF
Fr0.000228389
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 HKD
HK$0.002243416
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 AMD
֏0.111020182
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 MAD
.د.م0.002665502
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 MXN
$0.00531944
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 SAR
ريال0.001084125
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 ETB
Br0.044188935
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 KES
KSh0.037354611
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 JOD
د.أ0.0002049719
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 PLN
0.001049433
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 RON
лв0.001260476
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 SEK
kr0.002708867
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 BGN
лв0.000485688
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 HUF
Ft0.096654803
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 CZK
0.006036408
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 KWD
د.ك0.0000884646
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 ILS
0.000939575
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 BOB
Bs0.002000572
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 AZN
0.00049147
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 TJS
SM0.002674175
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 GEL
0.000783461
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 AOA
Kz0.263534887
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 BHD
.د.ب0.0001089907
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 BMD
$0.0002891
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 DKK
kr0.001853131
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 HNL
L0.007606221
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 MUR
0.013148268
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 NAD
$0.004975411
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 NOK
kr0.002891
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 NZD
$0.000500143
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 PAB
B/.0.0002891
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 PGK
K0.001217111
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 QAR
ر.ق0.001055215
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 RSD
дин.0.029118152
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 UZS
soʻm3.483131729
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 ALL
L0.024041556
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 ANG
ƒ0.000517489
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 AWG
ƒ0.000517489
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 BBD
$0.0005782
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 BAM
KM0.000482797
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 BIF
Fr0.8502431
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 BND
$0.000372939
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 BSD
$0.0002891
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 JMD
$0.046328275
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 KHR
1.161042946
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 KMF
Fr0.1225784
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 LAK
6.284782483
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 LKR
රු0.087923983
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 MDL
L0.004897354
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 MGA
Ar1.30225095
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 MOP
P0.0023128
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 MVR
0.00442323
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 MWK
MK0.50103921
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 MZN
MT0.01847349
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 NPR
रु0.04079201
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 PYG
2.0502972
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 RWF
Fr0.4200623
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 SBD
$0.002382184
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 SCR
0.004310481
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 SRD
$0.011485943
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 SVC
$0.002529625
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 SZL
L0.004975411
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 TMT
m0.001014741
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 TND
د.ت0.000849954
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 TTD
$0.001960098
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 UGX
Sh1.0037552
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 XAF
Fr0.1627633
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 XCD
$0.00078057
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 XOF
Fr0.1627633
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 XPF
Fr0.0294882
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 BWP
P0.003856594
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 BZD
$0.000581091
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 CVE
$0.027371988
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 DJF
Fr0.0514598
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 DOP
$0.018508182
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 DZD
د.ج0.037577218
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 FJD
$0.000662039
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 GNF
Fr2.5137245
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 GTQ
Q0.002214506
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 GYD
$0.06047972
1 OFFICIAL K-POP（KPOP）至 ISK
kr0.0352702

OFFICIAL K-POP資源

要更深入地瞭解 OFFICIAL K-POP，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方OFFICIAL K-POP網站
區塊查詢

人們還問：關於OFFICIAL K-POP的其他問題

OFFICIAL K-POP（KPOP）今日價格是多少？
KPOP 實時價格為 0.0002891 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 KPOP 兌 USD 的價格是多少？
目前 KPOP 兌 USD 的價格為 $ 0.0002891。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
OFFICIAL K-POP 的市值是多少？
KPOP 的市值為 $ 1.87M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
KPOP 的流通供應量是多少？
KPOP 的流通供應量為 6.48B USD
KPOP 的歷史最高價（ATH）是多少？
KPOP 的歷史最高價是 0.001003499785734869 USD
KPOP 的歷史最低價（ATL）是多少？
KPOP 的歷史最低價是 0.000002025104729961 USD
KPOP 的交易量是多少？
KPOP 的 24 小時實時交易量為 $ 51.38K USD
KPOP 今年會漲嗎？
KPOP 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 KPOP 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:04:49 (UTC+8)

OFFICIAL K-POP（KPOP）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

KPOP 兌 USD 計算器

數量

KPOP
KPOP
USD
USD

1 KPOP = 0.0002891 USD

交易 KPOP

KPOP/USDT
$0.0002891
$0.0002891$0.0002891
+0.97%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

