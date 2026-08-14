Katana Inu 今日價格

Katana Inu (KATA) 今日實時價格為 NT$ 0.00001523，過去 24 小時內變化了 1.23%。目前 KATA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00001523 每 KATA。

Katana Inu 目前市值在 NT$ 568.06K 排名第 #1901，流通供應量為 37.30B KATA。過去 24 小時內，KATA 的交易價格在 NT$ 0.00001519（低點）和 NT$ 0.00001621（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.2653135285132753128，而歷史最低價為 NT$ 0.0006452728041791142。

短期表現方面，KATA 在過去一小時內波動了 -0.33%，過去7 天內波動了 -4.40%。過去一天，總交易量達到 NT$ 19.67K。

Katana Inu（KATA）市場資訊

排名 No.1901 市值 NT$ 568.06KNT$ 568.06K NT$ 568.06K 成交量（24H） NT$ 19.67KNT$ 19.67K NT$ 19.67K 完全稀釋市值 NT$ 761.50KNT$ 761.50K NT$ 761.50K 流通量 37.30B 37.30B 37.30B 最大供應量 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 總供應量 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 流通率 74.59% 所屬公鏈 BSC

Katana Inu 的目前市值為 NT$ 568.06K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 19.67K。KATA 的流通量為 37.30B，總供應量是 50000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 761.50K。