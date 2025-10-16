StablR Euro 目前實時價格為 1.161 USD。跟蹤 EURR 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 EURR 價格趨勢。StablR Euro 目前實時價格為 1.161 USD。跟蹤 EURR 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 EURR 價格趨勢。

更多關於 EURR

EURR 價格資訊

EURR 白皮書

EURR 幣種官網

EURR 代幣經濟

EURR 價格預測

EURR 價格歷史

EURR 購買指南

EURR 兌換法幣計算

EURR 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

StablR Euro 圖標

StablR Euro實時價格 (EURR)

1 EURR 兌換為 USD 的實時價格：

$1.161
$1.161$1.161
0.00%1D
USD
StablR Euro (EURR) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:34:34 (UTC+8)

StablR Euro（EURR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 1.161
$ 1.161$ 1.161
24H最低價
$ 1.161
$ 1.161$ 1.161
24H最高價

$ 1.161
$ 1.161$ 1.161

$ 1.161
$ 1.161$ 1.161

$ 1.4634306829935808
$ 1.4634306829935808$ 1.4634306829935808

$ 1.0191650915551662
$ 1.0191650915551662$ 1.0191650915551662

0.00%

0.00%

+1.57%

+1.57%

StablR Euro（EURR）目前實時價格為 $ 1.161。過去 24 小時內，EURR 的交易價格在 $ 1.161$ 1.161 之間波動，市場活躍度顯著。EURR 的歷史最高價為 $ 1.4634306829935808，歷史最低價為 $ 1.0191650915551662

從短期表現來看，EURR 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 0.00%，過去 7 天內累計變動為 +1.57%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

StablR Euro（EURR）市場資訊

No.1054

$ 13.45M
$ 13.45M$ 13.45M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 13.45M
$ 13.45M$ 13.45M

11.58M
11.58M 11.58M

11,583,541.95
11,583,541.95 11,583,541.95

ETH

StablR Euro 的目前市值為 $ 13.45M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。EURR 的流通量為 11.58M，總供應量是 11583541.95，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.45M

StablR Euro（EURR）價格歷史 USD

跟蹤 StablR Euro 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 00.00%
30天$ -0.007-0.60%
60天$ -0.002-0.18%
90天$ +0.014+1.22%
StablR Euro 今日價格變化

今天，EURR 記錄了 $ 0 (0.00%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

StablR Euro 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.007 (-0.60%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

StablR Euro 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，EURR 的變化為 $ -0.002 (-0.18%)，從而更廣泛地了解其表現。

StablR Euro 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.014 (+1.22%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 StablR Euro（EURR）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 StablR Euro 價格歷史頁面

什麼是StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) 是一種基於歐元的穩定幣，與歐元價值掛鉤，可以 1:1 的比例兌換。該穩定幣以法幣和短期政府債券作為抵押。 StablR Euro (EURR) 的主要目標是提供一種比傳統貨幣形式更有效率、更安全、更方便的數位替代方案。 StablR Euro (EURR) 可用作交換媒介、價值儲存手段和記帳單位。 StablR Euro (EURR) 的主要用途包括實現更快捷、更經濟的支付，促進國際貿易和投資，以及打造更靈活、更具韌性的金融體系。

StablR Euro在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 StablR Euro 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 EURR 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 StablR Euro 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 StablR Euro 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

StablR Euro 價格預測 (USD)

StablR Euro（EURR）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 StablR Euro（EURR）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 StablR Euro 的長期和短期價格預測。

現在就查看 StablR Euro 價格預測

StablR Euro（EURR）代幣經濟

了解 StablR Euro（EURR）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 EURR 代幣的完整經濟學

如何購買StablR Euro (EURR)

正在尋找如何購買 StablR Euro？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買StablR Euro。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

EURR 兌換為當地貨幣

1 StablR Euro（EURR）至 VND
30,551.715
1 StablR Euro（EURR）至 AUD
A$1.76472
1 StablR Euro（EURR）至 GBP
0.85914
1 StablR Euro（EURR）至 EUR
0.98685
1 StablR Euro（EURR）至 USD
$1.161
1 StablR Euro（EURR）至 MYR
RM4.8762
1 StablR Euro（EURR）至 TRY
48.65751
1 StablR Euro（EURR）至 JPY
¥176.472
1 StablR Euro（EURR）至 ARS
ARS$1,732.82733
1 StablR Euro（EURR）至 RUB
92.00925
1 StablR Euro（EURR）至 INR
102.43503
1 StablR Euro（EURR）至 IDR
Rp19,349.99226
1 StablR Euro（EURR）至 PHP
68.32485
1 StablR Euro（EURR）至 EGP
￡E.55.0314
1 StablR Euro（EURR）至 BRL
R$6.23457
1 StablR Euro（EURR）至 CAD
C$1.61379
1 StablR Euro（EURR）至 BDT
141.9903
1 StablR Euro（EURR）至 NGN
1,694.88585
1 StablR Euro（EURR）至 COP
$4,499.98956
1 StablR Euro（EURR）至 ZAR
R.19.9692
1 StablR Euro（EURR）至 UAH
48.86649
1 StablR Euro（EURR）至 TZS
T.Sh.2,866.65993
1 StablR Euro（EURR）至 VES
Bs246.132
1 StablR Euro（EURR）至 CLP
$1,090.179
1 StablR Euro（EURR）至 PKR
Rs328.7952
1 StablR Euro（EURR）至 KZT
624.18843
1 StablR Euro（EURR）至 THB
฿37.91826
1 StablR Euro（EURR）至 TWD
NT$35.60787
1 StablR Euro（EURR）至 AED
د.إ4.26087
1 StablR Euro（EURR）至 CHF
Fr0.91719
1 StablR Euro（EURR）至 HKD
HK$9.00936
1 StablR Euro（EURR）至 AMD
֏443.46717
1 StablR Euro（EURR）至 MAD
.د.م10.70442
1 StablR Euro（EURR）至 MXN
$21.35079
1 StablR Euro（EURR）至 SAR
ريال4.35375
1 StablR Euro（EURR）至 ETB
Br177.45885
1 StablR Euro（EURR）至 KES
KSh149.98959
1 StablR Euro（EURR）至 JOD
د.أ0.823149
1 StablR Euro（EURR）至 PLN
4.21443
1 StablR Euro（EURR）至 RON
лв5.06196
1 StablR Euro（EURR）至 SEK
kr10.86696
1 StablR Euro（EURR）至 BGN
лв1.95048
1 StablR Euro（EURR）至 HUF
Ft388.02942
1 StablR Euro（EURR）至 CZK
24.23007
1 StablR Euro（EURR）至 KWD
د.ك0.355266
1 StablR Euro（EURR）至 ILS
3.78486
1 StablR Euro（EURR）至 BOB
Bs7.99929
1 StablR Euro（EURR）至 AZN
1.9737
1 StablR Euro（EURR）至 TJS
SM10.80891
1 StablR Euro（EURR）至 GEL
3.14631
1 StablR Euro（EURR）至 AOA
Kz1,058.33277
1 StablR Euro（EURR）至 BHD
.د.ب0.437697
1 StablR Euro（EURR）至 BMD
$1.161
1 StablR Euro（EURR）至 DKK
kr7.44201
1 StablR Euro（EURR）至 HNL
L30.45303
1 StablR Euro（EURR）至 MUR
52.80228
1 StablR Euro（EURR）至 NAD
$20.10852
1 StablR Euro（EURR）至 NOK
kr11.59839
1 StablR Euro（EURR）至 NZD
$2.00853
1 StablR Euro（EURR）至 PAB
B/.1.161
1 StablR Euro（EURR）至 PGK
K4.94586
1 StablR Euro（EURR）至 QAR
ر.ق4.22604
1 StablR Euro（EURR）至 RSD
дин.116.83143
1 StablR Euro（EURR）至 UZS
soʻm13,987.94859
1 StablR Euro（EURR）至 ALL
L96.46749
1 StablR Euro（EURR）至 ANG
ƒ2.07819
1 StablR Euro（EURR）至 AWG
ƒ2.07819
1 StablR Euro（EURR）至 BBD
$2.322
1 StablR Euro（EURR）至 BAM
KM1.95048
1 StablR Euro（EURR）至 BIF
Fr3,414.501
1 StablR Euro（EURR）至 BND
$1.49769
1 StablR Euro（EURR）至 BSD
$1.161
1 StablR Euro（EURR）至 JMD
$185.89932
1 StablR Euro（EURR）至 KHR
4,662.64566
1 StablR Euro（EURR）至 KMF
Fr492.264
1 StablR Euro（EURR）至 LAK
25,239.12993
1 StablR Euro（EURR）至 LKR
රු352.02681
1 StablR Euro（EURR）至 MDL
L19.78344
1 StablR Euro（EURR）至 MGA
Ar5,229.7245
1 StablR Euro（EURR）至 MOP
P9.27639
1 StablR Euro（EURR）至 MVR
17.7633
1 StablR Euro（EURR）至 MWK
MK2,008.6461
1 StablR Euro（EURR）至 MZN
MT74.1879
1 StablR Euro（EURR）至 NPR
रु162.76059
1 StablR Euro（EURR）至 PYG
8,175.762
1 StablR Euro（EURR）至 RWF
Fr1,682.289
1 StablR Euro（EURR）至 SBD
$9.56664
1 StablR Euro（EURR）至 SCR
16.09146
1 StablR Euro（EURR）至 SRD
$46.12653
1 StablR Euro（EURR）至 SVC
$10.13553
1 StablR Euro（EURR）至 SZL
L20.10852
1 StablR Euro（EURR）至 TMT
m4.07511
1 StablR Euro（EURR）至 TND
د.ت3.406374
1 StablR Euro（EURR）至 TTD
$7.85997
1 StablR Euro（EURR）至 UGX
Sh4,030.992
1 StablR Euro（EURR）至 XAF
Fr653.643
1 StablR Euro（EURR）至 XCD
$3.1347
1 StablR Euro（EURR）至 XOF
Fr653.643
1 StablR Euro（EURR）至 XPF
Fr118.422
1 StablR Euro（EURR）至 BWP
P16.54425
1 StablR Euro（EURR）至 BZD
$2.322
1 StablR Euro（EURR）至 CVE
$110.07441
1 StablR Euro（EURR）至 DJF
Fr205.497
1 StablR Euro（EURR）至 DOP
$74.26917
1 StablR Euro（EURR）至 DZD
د.ج150.90678
1 StablR Euro（EURR）至 FJD
$2.65869
1 StablR Euro（EURR）至 GNF
Fr10,094.895
1 StablR Euro（EURR）至 GTQ
Q8.87004
1 StablR Euro（EURR）至 GYD
$242.52129
1 StablR Euro（EURR）至 ISK
kr141.642

StablR Euro資源

要更深入地瞭解 StablR Euro，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方StablR Euro網站
區塊查詢

人們還問：關於StablR Euro的其他問題

StablR Euro（EURR）今日價格是多少？
EURR 實時價格為 1.161 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 EURR 兌 USD 的價格是多少？
目前 EURR 兌 USD 的價格為 $ 1.161。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
StablR Euro 的市值是多少？
EURR 的市值為 $ 13.45M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
EURR 的流通供應量是多少？
EURR 的流通供應量為 11.58M USD
EURR 的歷史最高價（ATH）是多少？
EURR 的歷史最高價是 1.4634306829935808 USD
EURR 的歷史最低價（ATL）是多少？
EURR 的歷史最低價是 1.0191650915551662 USD
EURR 的交易量是多少？
EURR 的 24 小時實時交易量為 $ 0.00 USD
EURR 今年會漲嗎？
EURR 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 EURR 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:34:34 (UTC+8)

StablR Euro（EURR）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

EURR 兌 USD 計算器

數量

EURR
EURR
USD
USD

1 EURR = 1.161 USD

交易 EURR

EURR/USDT
$1.161
$1.161$1.161
0.00%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,187.00
$115,187.00$115,187.00

+1.31%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,145.36
$4,145.36$4,145.36

+1.71%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.05039
$0.05039$0.05039

+59.41%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.30
$199.30$199.30

-0.13%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.4725
$5.4725$5.4725

-12.30%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,145.36
$4,145.36$4,145.36

+1.71%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,187.00
$115,187.00$115,187.00

+1.31%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.30
$199.30$199.30

-0.13%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6230
$2.6230$2.6230

-0.66%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20235
$0.20235$0.20235

-0.34%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2260
$0.2260$0.2260

+352.00%

CHONKY 圖標

CHONKY

CHONKY

$0.001971
$0.001971$0.001971

+97.10%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000005494
$0.000000000000000000005494$0.000000000000000000005494

+631.55%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2260
$0.2260$0.2260

+352.00%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000947
$0.0000000947$0.0000000947

+136.75%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04159
$0.04159$0.04159

+107.95%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003647
$0.0003647$0.0003647

+82.99%