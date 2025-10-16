Roboton 目前實時價格為 0.005309 USD。跟蹤 DCT 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 DCT 價格趨勢。Roboton 目前實時價格為 0.005309 USD。跟蹤 DCT 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 DCT 價格趨勢。

$0.005309
$0.005309$0.005309
+0.05%1D
USD
Roboton (DCT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:32:18 (UTC+8)

Roboton（DCT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.005301
$ 0.005301$ 0.005301
24H最低價
$ 0.00532
$ 0.00532$ 0.00532
24H最高價

$ 0.005301
$ 0.005301$ 0.005301

$ 0.00532
$ 0.00532$ 0.00532

--
----

--
----

+0.15%

+0.05%

-6.49%

-6.49%

Roboton（DCT）目前實時價格為 $ 0.005309。過去 24 小時內，DCT 的交易價格在 $ 0.005301$ 0.00532 之間波動，市場活躍度顯著。DCT 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，DCT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.15%，過去 24 小時內變動為 +0.05%，過去 7 天內累計變動為 -6.49%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Roboton（DCT）市場資訊

--
----

$ 50.11K
$ 50.11K$ 50.11K

$ 265.45M
$ 265.45M$ 265.45M

--
----

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

TRX

Roboton 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 50.11K。DCT 的流通量為 --，總供應量是 50000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 265.45M

Roboton（DCT）價格歷史 USD

跟蹤 Roboton 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00000265+0.05%
30天$ -0.00073-12.09%
60天$ -0.000144-2.65%
90天$ +0.002453+85.88%
Roboton 今日價格變化

今天，DCT 記錄了 $ +0.00000265 (+0.05%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Roboton 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00073 (-12.09%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Roboton 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，DCT 的變化為 $ -0.000144 (-2.65%)，從而更廣泛地了解其表現。

Roboton 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.002453 (+85.88%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Roboton（DCT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Roboton 價格歷史頁面

什麼是Roboton (DCT)

Roboton 是一款由 DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 推出的混合型 meme 小程序，提供點擊賺錢、PVP 遊戲和其他賺錢功能。該計畫已涵蓋 Ton 生態系統的數十萬用戶，並致力於透過向 Tron 生態系統轉型實現進一步發展。

Roboton在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Roboton 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 DCT 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Roboton 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Roboton 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Roboton 價格預測 (USD)

Roboton（DCT）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Roboton（DCT）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Roboton 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Roboton 價格預測

Roboton（DCT）代幣經濟

了解 Roboton（DCT）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 DCT 代幣的完整經濟學

如何購買Roboton (DCT)

正在尋找如何購買 Roboton？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Roboton。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

DCT 兌換為當地貨幣

1 Roboton（DCT）至 VND
139.706335
1 Roboton（DCT）至 AUD
A$0.00806968
1 Roboton（DCT）至 GBP
0.00392866
1 Roboton（DCT）至 EUR
0.00451265
1 Roboton（DCT）至 USD
$0.005309
1 Roboton（DCT）至 MYR
RM0.0222978
1 Roboton（DCT）至 TRY
0.22250019
1 Roboton（DCT）至 JPY
¥0.806968
1 Roboton（DCT）至 ARS
ARS$7.92384177
1 Roboton（DCT）至 RUB
0.42073825
1 Roboton（DCT）至 INR
0.46835998
1 Roboton（DCT）至 IDR
Rp88.48329794
1 Roboton（DCT）至 PHP
0.31232847
1 Roboton（DCT）至 EGP
￡E.0.25185896
1 Roboton（DCT）至 BRL
R$0.02845624
1 Roboton（DCT）至 CAD
C$0.00737951
1 Roboton（DCT）至 BDT
0.64955615
1 Roboton（DCT）至 NGN
7.73903548
1 Roboton（DCT）至 COP
$20.57747164
1 Roboton（DCT）至 ZAR
R.0.0913148
1 Roboton（DCT）至 UAH
0.22292491
1 Roboton（DCT）至 TZS
T.Sh.13.10861117
1 Roboton（DCT）至 VES
Bs1.125508
1 Roboton（DCT）至 CLP
$4.985151
1 Roboton（DCT）至 PKR
Rs1.50180992
1 Roboton（DCT）至 KZT
2.85427767
1 Roboton（DCT）至 THB
฿0.17344503
1 Roboton（DCT）至 TWD
NT$0.16288012
1 Roboton（DCT）至 AED
د.إ0.01948403
1 Roboton（DCT）至 CHF
Fr0.00419411
1 Roboton（DCT）至 HKD
HK$0.04119784
1 Roboton（DCT）至 AMD
֏2.02787873
1 Roboton（DCT）至 MAD
.د.م0.04889589
1 Roboton（DCT）至 MXN
$0.09763251
1 Roboton（DCT）至 SAR
ريال0.01990875
1 Roboton（DCT）至 ETB
Br0.81148065
1 Roboton（DCT）至 KES
KSh0.68586971
1 Roboton（DCT）至 JOD
د.أ0.003764081
1 Roboton（DCT）至 PLN
0.01927167
1 Roboton（DCT）至 RON
лв0.02314724
1 Roboton（DCT）至 SEK
kr0.04969224
1 Roboton（DCT）至 BGN
лв0.00891912
1 Roboton（DCT）至 HUF
Ft1.77437398
1 Roboton（DCT）至 CZK
0.11079883
1 Roboton（DCT）至 KWD
د.ك0.001624554
1 Roboton（DCT）至 ILS
0.01730734
1 Roboton（DCT）至 BOB
Bs0.03657901
1 Roboton（DCT）至 AZN
0.0090253
1 Roboton（DCT）至 TJS
SM0.04942679
1 Roboton（DCT）至 GEL
0.01438739
1 Roboton（DCT）至 AOA
Kz4.83952513
1 Roboton（DCT）至 BHD
.د.ب0.002001493
1 Roboton（DCT）至 BMD
$0.005309
1 Roboton（DCT）至 DKK
kr0.03403069
1 Roboton（DCT）至 HNL
L0.13925507
1 Roboton（DCT）至 MUR
0.24145332
1 Roboton（DCT）至 NAD
$0.09195188
1 Roboton（DCT）至 NOK
kr0.05303691
1 Roboton（DCT）至 NZD
$0.00918457
1 Roboton（DCT）至 PAB
B/.0.005309
1 Roboton（DCT）至 PGK
K0.02261634
1 Roboton（DCT）至 QAR
ر.ق0.01932476
1 Roboton（DCT）至 RSD
дин.0.53424467
1 Roboton（DCT）至 UZS
soʻm63.96384071
1 Roboton（DCT）至 ALL
L0.44112481
1 Roboton（DCT）至 ANG
ƒ0.00950311
1 Roboton（DCT）至 AWG
ƒ0.00950311
1 Roboton（DCT）至 BBD
$0.010618
1 Roboton（DCT）至 BAM
KM0.00891912
1 Roboton（DCT）至 BIF
Fr15.613769
1 Roboton（DCT）至 BND
$0.00684861
1 Roboton（DCT）至 BSD
$0.005309
1 Roboton（DCT）至 JMD
$0.85007708
1 Roboton（DCT）至 KHR
21.32126254
1 Roboton（DCT）至 KMF
Fr2.251016
1 Roboton（DCT）至 LAK
115.41304117
1 Roboton（DCT）至 LKR
රු1.60974189
1 Roboton（DCT）至 MDL
L0.09046536
1 Roboton（DCT）至 MGA
Ar23.9143905
1 Roboton（DCT）至 MOP
P0.04241891
1 Roboton（DCT）至 MVR
0.0812277
1 Roboton（DCT）至 MWK
MK9.1851009
1 Roboton（DCT）至 MZN
MT0.3392451
1 Roboton（DCT）至 NPR
रु0.74426871
1 Roboton（DCT）至 PYG
37.385978
1 Roboton（DCT）至 RWF
Fr7.692741
1 Roboton（DCT）至 SBD
$0.04374616
1 Roboton（DCT）至 SCR
0.07358274
1 Roboton（DCT）至 SRD
$0.21092657
1 Roboton（DCT）至 SVC
$0.04634757
1 Roboton（DCT）至 SZL
L0.09195188
1 Roboton（DCT）至 TMT
m0.01863459
1 Roboton（DCT）至 TND
د.ت0.015576606
1 Roboton（DCT）至 TTD
$0.03594193
1 Roboton（DCT）至 UGX
Sh18.432848
1 Roboton（DCT）至 XAF
Fr2.988967
1 Roboton（DCT）至 XCD
$0.0143343
1 Roboton（DCT）至 XOF
Fr2.988967
1 Roboton（DCT）至 XPF
Fr0.541518
1 Roboton（DCT）至 BWP
P0.07565325
1 Roboton（DCT）至 BZD
$0.010618
1 Roboton（DCT）至 CVE
$0.50334629
1 Roboton（DCT）至 DJF
Fr0.939693
1 Roboton（DCT）至 DOP
$0.33961673
1 Roboton（DCT）至 DZD
د.ج0.69006382
1 Roboton（DCT）至 FJD
$0.01215761
1 Roboton（DCT）至 GNF
Fr46.161755
1 Roboton（DCT）至 GTQ
Q0.04056076
1 Roboton（DCT）至 GYD
$1.10899701
1 Roboton（DCT）至 ISK
kr0.647698

要更深入地瞭解 Roboton，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Roboton網站
區塊查詢

人們還問：關於Roboton的其他問題

Roboton（DCT）今日價格是多少？
DCT 實時價格為 0.005309 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 DCT 兌 USD 的價格是多少？
目前 DCT 兌 USD 的價格為 $ 0.005309。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Roboton 的市值是多少？
DCT 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
DCT 的流通供應量是多少？
DCT 的流通供應量為 -- USD
DCT 的歷史最高價（ATH）是多少？
DCT 的歷史最高價是 -- USD
DCT 的歷史最低價（ATL）是多少？
DCT 的歷史最低價是 -- USD
DCT 的交易量是多少？
DCT 的 24 小時實時交易量為 $ 50.11K USD
DCT 今年會漲嗎？
DCT 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 DCT 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:32:18 (UTC+8)

Roboton（DCT）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

