DAO Maker 今日價格

DAO Maker (DAO) 今日實時價格為 NT$ 0.02014，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 DAO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.02014 每 DAO。

DAO Maker 目前市值在 NT$ 4.22M 排名第 #1118，流通供應量為 209.52M DAO。過去 24 小時內，DAO 的交易價格在 NT$ 0.01991（低點）和 NT$ 0.02062（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 279.623725146，而歷史最低價為 NT$ 0.8500231755332835075。

短期表現方面，DAO 在過去一小時內波動了 -0.40%，過去7 天內波動了 -4.42%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.00K。

DAO Maker（DAO）市場資訊

排名 No.1118 市值 NT$ 4.22MNT$ 4.22M NT$ 4.22M 成交量（24H） NT$ 56.00KNT$ 56.00K NT$ 56.00K 完全稀釋市值 NT$ 5.42MNT$ 5.42M NT$ 5.42M 流通量 209.52M 209.52M 209.52M 總供應量 269,089,183.0625307 269,089,183.0625307 269,089,183.0625307 所屬公鏈 ETH

DAO Maker 的目前市值為 NT$ 4.22M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.00K。DAO 的流通量為 209.52M，總供應量是 269089183.0625307，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 5.42M。