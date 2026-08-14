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DAO Maker 目前實時價格為 0.02014 TWD。DAO 市值為 4,219,798.6847471292742 TWD。追蹤台灣的 DAO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！DAO Maker 目前實時價格為 0.02014 TWD。DAO 市值為 4,219,798.6847471292742 TWD。追蹤台灣的 DAO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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DAO Maker實時價格 (DAO)

1 DAO 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.643473
NT$0.643473NT$0.643473
0.00%1D
TWD
DAO Maker (DAO) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:42:47 (UTC+8)

DAO Maker 今日價格

DAO Maker (DAO) 今日實時價格為 NT$ 0.02014，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 DAO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.02014 每 DAO。

DAO Maker 目前市值在 NT$ 4.22M 排名第 #1118，流通供應量為 209.52M DAO。過去 24 小時內，DAO 的交易價格在 NT$ 0.01991（低點）和 NT$ 0.02062（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 279.623725146，而歷史最低價為 NT$ 0.8500231755332835075

短期表現方面，DAO 在過去一小時內波動了 -0.40%，過去7 天內波動了 -4.42%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.00K

DAO Maker（DAO）市場資訊

No.1118

NT$ 4.22M
NT$ 4.22MNT$ 4.22M

NT$ 56.00K
NT$ 56.00KNT$ 56.00K

NT$ 5.42M
NT$ 5.42MNT$ 5.42M

209.52M
209.52M 209.52M

269,089,183.0625307
269,089,183.0625307 269,089,183.0625307

ETH

DAO Maker 的目前市值為 NT$ 4.22M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.00K。DAO 的流通量為 209.52M，總供應量是 269089183.0625307，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 5.42M

DAO Maker 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.01991
NT$ 0.01991NT$ 0.01991
24H最低價
NT$ 0.02062
NT$ 0.02062NT$ 0.02062
24H最高價

NT$ 0.01991
NT$ 0.01991NT$ 0.01991

NT$ 0.02062
NT$ 0.02062NT$ 0.02062

NT$ 279.623725146
NT$ 279.623725146NT$ 279.623725146

NT$ 0.8500231755332835075
NT$ 0.8500231755332835075NT$ 0.8500231755332835075

-0.40%

0.00%

-4.42%

-4.42%

DAO Maker（DAO）價格歷史 TWD

跟蹤 DAO Maker 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ 00.00%
30天NT$ -0.00678-25.19%
60天NT$ -0.01423-41.41%
90天NT$ -0.02563-56.00%
DAO Maker 今日價格變化

今天，DAO 記錄了 NT$ 0 (0.00%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

DAO Maker 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00678 (-25.19%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

DAO Maker 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，DAO 的變化為 NT$ -0.01423 (-41.41%)，從而更廣泛地了解其表現。

DAO Maker 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.02563 (-56.00%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 DAO Maker（DAO）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 DAO Maker 價格歷史頁面

DAO Maker 分析

本分析利用人工智慧模型評估 DAO Maker 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 DAO Maker 的價格？

DAO Maker (DAO) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 平台採用與使用情況——透過 DAO Maker 發佈的專案越多，需求便會增加。
2. 代幣實用性——質押獎勵、治理權限以及平台手續費折扣，皆能推動其價值成長。
3. 市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢會影響 DAO 的價格走勢。
4. 合作夥伴公告——新合作關係的宣布可提升投資者的信心。
5. 平台表現——已發佈專案的成功程度將直接反映在 DAO Maker 的聲譽上。
6. 供應機制——代幣銷燬與質押措施可減少流通供應量。
7. 監管動態——加密貨幣相關法規會影響投資者的情緒。
8. 競爭環境——其他發佈平台的競爭會對市場佔有率產生影響。
9. 團隊發展——更新訊息與路線圖進展會對價格產生影響。
10. 交易量——更高的流動性有助於維持價格穩定。

為什麼人們想知道 DAO Maker 今天的價格？

人們希望了解 DAO Maker 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合、進行市場分析，以及把握進場與離場的時機。作為一種活躍的加密貨幣，DAO 的價格不斷波動，這會影響投資者的盈虧。當前的價格數據有助於評估市場趨勢、波動性，並為買入或賣出頭寸提供潛在的機會。

DAO Maker 的價格預測

DAO Maker（DAO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，DAO 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
DAO Maker (DAO) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，DAO Maker 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 DAO Maker 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 DAO Maker 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 DAO 2026–2027 年價格的預測。

關於 DAO Maker

DAO，全稱為去中心化自治組織，是運行在以太坊區塊鏈上的數位資產。它被設計為一個完全自治、去中心化的組織，由智能合約來管理，這些合約是自我執行的，合約條款直接寫入程式碼中。DAO的主要角色是消除對傳統治理或管理結構的需求，實現完全的透明度和直接的持股者治理。DAO的代幣持有者可以提議並對決策進行投票，包括資金分配，無需中央權威的介入。這使得DAO成為去中心化組織治理的獨特實驗。

如何在台灣購買和投資 DAO Maker

準備好開始使用 DAO Maker 了嗎？在 MEXC 購買 DAO 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 DAO Maker 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 DAO Maker (DAO) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，DAO Maker 將立即存入您的錢包。
DAO Maker (DAO) 購買教程

DAO Maker 能做什麼？

擁有 DAO Maker 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 DAO Maker (DAO) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是DAO Maker (DAO)

DAO Maker是一個平臺，旨在爲大衆重新定義風險投資，爲代幣化的初創企業提供可擴展的技術和資金支持。最初這個風險投資基金是在2017年構思成的。此後，它不斷地發展並創建了低週轉框架，使許多散戶投資者和個人都能夠活躍在風險投資領域中。當通過DAO Maker融資時，雙方--投資者和初創企業的風險都能大大降低。

DAO Maker資源

要更深入地瞭解 DAO Maker，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方DAO Maker網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemDaoMaker Launchpad

人們還問：關於DAO Maker的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:42:47 (UTC+8)

DAO Maker（DAO）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 DAO Maker 的更多資訊

DAOUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 DAO。在 MEXC 上探索 DAOUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 DAO Maker (DAO) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 DAO Maker 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
DAO/USDT
NT$0.643473
NT$0.643473NT$0.643473
-0.04%
2.77M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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KiiChain

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KII

NT$2.908089
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+379.05%

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UTILITY

NT$0.17831295
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-5.45%

Thinking Cat

Thinking Cat

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NT$0.4635945
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-24.81%

up

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UPROBINHOOD

NT$8.981145
NT$8.981145NT$8.981145

+20.85%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.261027
NT$9.261027NT$9.261027

+4.15%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

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+379.05%

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Fusionist

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NT$8.4862395
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+129.42%

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NT$0.376431705
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+80.46%

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Heima

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NT$5.4120105
NT$5.4120105NT$5.4120105

+38.46%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.774809
NT$28.774809NT$28.774809

+27.41%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

DAO
DAO
TWD
TWD

1 DAO = 0.643473 TWD