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Celer Network 目前實時價格為 0.001886 TWD。CELR 市值為 14,717,257.8657854032 TWD。追蹤台灣的 CELR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Celer Network 目前實時價格為 0.001886 TWD。CELR 市值為 14,717,257.8657854032 TWD。追蹤台灣的 CELR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Celer Network 圖標

Celer Network實時價格 (CELR)

1 CELR 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.06029542
NT$0.06029542NT$0.06029542
-0.89%1D
TWD
Celer Network (CELR) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:33:34 (UTC+8)

Celer Network 今日價格

Celer Network (CELR) 今日實時價格為 NT$ 0.001886，過去 24 小時內變化了 0.89%。目前 CELR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001886 每 CELR。

Celer Network 目前市值在 NT$ 14.72M 排名第 #768，流通供應量為 7.80B CELR。過去 24 小時內，CELR 的交易價格在 NT$ 0.001869（低點）和 NT$ 0.001945（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.3521301223555609，而歷史最低價為 NT$ 0.0324210208195247

短期表現方面，CELR 在過去一小時內波動了 +0.74%，過去7 天內波動了 +4.08%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.44K

Celer Network（CELR）市場資訊

No.768

NT$ 14.72M
NT$ 14.72MNT$ 14.72M

NT$ 54.44K
NT$ 54.44KNT$ 54.44K

NT$ 18.86M
NT$ 18.86MNT$ 18.86M

7.80B
7.80B 7.80B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

78.03%

2019-03-19 00:00:00

NT$ 0.214199
NT$ 0.214199NT$ 0.214199

ETH

Celer Network 的目前市值為 NT$ 14.72M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.44K。CELR 的流通量為 7.80B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 18.86M

Celer Network 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.001869
NT$ 0.001869NT$ 0.001869
24H最低價
NT$ 0.001945
NT$ 0.001945NT$ 0.001945
24H最高價

NT$ 0.001869
NT$ 0.001869NT$ 0.001869

NT$ 0.001945
NT$ 0.001945NT$ 0.001945

NT$ 6.3521301223555609
NT$ 6.3521301223555609NT$ 6.3521301223555609

NT$ 0.0324210208195247
NT$ 0.0324210208195247NT$ 0.0324210208195247

+0.74%

-0.89%

+4.08%

+4.08%

Celer Network（CELR）價格歷史 TWD

跟蹤 Celer Network 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00054145-0.89%
30天NT$ +0.000127+7.22%
60天NT$ -0.000417-18.11%
90天NT$ -0.00075-28.46%
Celer Network 今日價格變化

今天，CELR 記錄了 NT$ -0.00054145 (-0.89%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Celer Network 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.000127 (+7.22%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Celer Network 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CELR 的變化為 NT$ -0.000417 (-18.11%)，從而更廣泛地了解其表現。

Celer Network 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00075 (-28.46%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Celer Network（CELR）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Celer Network 價格歷史頁面

Celer Network 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Celer Network 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Celer Network 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 CELR 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。

CELR_USDT在4小時周期運行於0.001948，處於中枢0.001954下方。價格位於S1與中枢之間，多頭排列的均線組與MACD死叉形成結構背離。樞紐體系顯示上方空間受限於中枢壓制，下方S2提供層級支撐。 短期動能呈現分散狀態，MA與EMA組維持買入信號。MACD死叉確認下行修正壓力，RSI處於中性區域表明方向未決。快慢指標分層運行，波動率收斂暗示變盤在即。KDJ與StochRSI數值未形成共鳴，多空雙方暫時平衡。 近端關鍵價位為上方中枢0.001954，距離現價0.000006。R1位於0.001973，構成遠端參考阻力。下方S1價位0.001919，距離現價0.000029。S2位於0.001900，作為次級支撐位。R2價位0.002008為遠期觀測點。當前價格緊貼中央下沿震盪，需觀察對0.001954的突破或回踩確認。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Celer Network 的價格？

以下為繁體中文翻譯內容：

幾項關鍵因素會影響 CELR 代幣的價格：

1. Celer 的第二層擴容方案與跨鏈橋技術在市場上的採用程度
2. 整體加密貨幣市場的情緒，以及與比特幣的相關性
3. 網路使用指標，包括交易量與活躍用戶數
4. 與 DeFi 協議及區塊鏈專案的合作公告
5. 代幣在權益證明、治理機制及網路手續費等場景中的需求
6. 來自其他擴容方案（如 Polygon 和 Arbitrum）的競爭壓力
7. 影響 DeFi 及區塊鏈基礎設施的監管動態
8. 技術發展與協議升級進展
9. 主要交易所的交易量與流動性
10. 投資者對替代幣的一般風險偏好

為什麼人們想知道 Celer Network 今天的價格？

人們希望了解今日的 CELR 價格，以便進行交易決策、投資組合追蹤、市場時機判斷以及投資規劃。即時價格有助於交易者識別進場/離場點、評估波動性並管理風險。投資人則會每日關注價格走勢，以評估投資績效，並就買入、賣出或持有其 CELR 持倉做出明智的決策。

Celer Network 的價格預測

Celer Network（CELR）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CELR 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Celer Network (CELR) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Celer Network 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Celer Network 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Celer Network 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 CELR 2026–2027 年價格的預測。

關於 Celer Network

Celer Network (CELR) 是一個第二層擴展平台，旨在實現快速、簡單且安全的鏈下交易，不僅適用於支付交易，還適用於一般化的鏈下智能合約執行。它利用一種名為 cChannel 的技術，允許任何加密貨幣的鏈下交易，以及一種可證明最優的價值轉移路由機制 cRoute。CELR 代幣是一種 ERC-20 代幣，被用作網路的原生代幣。它被用於服務費和在 Celer Network 中的抵押。該平台的主要目標是為現有和未來的區塊鏈帶來互聯網級的規模，提高其可擴展性和可用性。

如何在台灣購買和投資 Celer Network

準備好開始使用 Celer Network 了嗎？在 MEXC 購買 CELR 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Celer Network 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Celer Network (CELR) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Celer Network 將立即存入您的錢包。
Celer Network (CELR) 購買教程

Celer Network 能做什麼？

擁有 Celer Network 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Celer Network (CELR) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Celer Network (CELR)

Celer Network致力於以鏈下擴容技術為基石構建匹配互聯網規模的區塊鏈應用入口平臺，讓所有人都能夠在該平臺上便捷快速地開發、運行與使用高性能的分佈式區塊鏈應用。

Celer Network資源

要更深入地瞭解 Celer Network，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Celer Network網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemBinance LaunchpadBridge Governance Tokens

人們還問：關於Celer Network的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:33:34 (UTC+8)

Celer Network（CELR）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Celer Network 的更多資訊

CELRUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 CELR。在 MEXC 上探索 CELRUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Celer Network (CELR) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Celer Network 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
CELR/USDT
NT$0.06029542
NT$0.06029542NT$0.06029542
-0.84%
28.75M (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8952032
NT$2.8952032NT$2.8952032

+376.63%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17653834
NT$0.17653834NT$0.17653834

-6.45%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.473156
NT$0.473156NT$0.473156

-23.31%

up

up

UPROBINHOOD

NT$8.980373
NT$8.980373NT$8.980373

+20.76%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4193211
NT$9.4193211NT$9.4193211

+5.86%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.7169402
NT$8.7169402NT$8.7169402

+135.51%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.374515762
NT$0.374515762NT$0.374515762

+79.43%

Heima

Heima

HEI

NT$5.377354
NT$5.377354NT$5.377354

+37.49%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.3142305
NT$28.3142305NT$28.3142305

+25.29%

Humanity

Humanity

H

NT$3.7379324
NT$3.7379324NT$3.7379324

+22.40%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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CELR
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