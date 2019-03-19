Celer Network 今日價格

Celer Network (CELR) 今日實時價格為 NT$ 0.001886，過去 24 小時內變化了 0.89%。目前 CELR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001886 每 CELR。

Celer Network 目前市值在 NT$ 14.72M 排名第 #768，流通供應量為 7.80B CELR。過去 24 小時內，CELR 的交易價格在 NT$ 0.001869（低點）和 NT$ 0.001945（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.3521301223555609，而歷史最低價為 NT$ 0.0324210208195247。

短期表現方面，CELR 在過去一小時內波動了 +0.74%，過去7 天內波動了 +4.08%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.44K。

Celer Network（CELR）市場資訊

排名 No.768 市值 NT$ 14.72MNT$ 14.72M NT$ 14.72M 成交量（24H） NT$ 54.44KNT$ 54.44K NT$ 54.44K 完全稀釋市值 NT$ 18.86MNT$ 18.86M NT$ 18.86M 流通量 7.80B 7.80B 7.80B 最大供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 78.03% 發行日期 2019-03-19 00:00:00 發行價格 NT$ 0.214199NT$ 0.214199 NT$ 0.214199 所屬公鏈 ETH

Celer Network 的目前市值為 NT$ 14.72M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.44K。CELR 的流通量為 7.80B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 18.86M。