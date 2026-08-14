CEEK 今日價格

CEEK (CEEK) 今日實時價格為 NT$ 0.002644，過去 24 小時內變化了 2.25%。目前 CEEK 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002644 每 CEEK。

CEEK 目前市值在 NT$ 2.13M 排名第 #1594，流通供應量為 805.72M CEEK。過去 24 小時內，CEEK 的交易價格在 NT$ 0.002601（低點）和 NT$ 0.002741（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 38.2655411261089638978，而歷史最低價為 NT$ 0.03030895665216192。

短期表現方面，CEEK 在過去一小時內波動了 -0.61%，過去7 天內波動了 -4.69%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.73K。

CEEK（CEEK）市場資訊

排名 No.1594 市值 NT$ 2.13MNT$ 2.13M NT$ 2.13M 成交量（24H） NT$ 57.73KNT$ 57.73K NT$ 57.73K 完全稀釋市值 NT$ 2.64MNT$ 2.64M NT$ 2.64M 流通量 805.72M 805.72M 805.72M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 80.57% 所屬公鏈 BSC

CEEK 的目前市值為 NT$ 2.13M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.73K。CEEK 的流通量為 805.72M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.64M。