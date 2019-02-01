BitTorrent 今日價格

BitTorrent (BTT) 今日實時價格為 NT$ 0.0000002575，過去 24 小時內變化了 0.19%。目前 BTT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0000002575 每 BTT。

BitTorrent 目前市值在 NT$ 254.16M 排名第 #114，流通供應量為 987.04T BTT。過去 24 小時內，BTT 的交易價格在 NT$ 0.0000002572（低點）和 NT$ 0.0000002623（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.0000976793624055132，而歷史最低價為 NT$ 0.0000082701672255696。

短期表現方面，BTT 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 -1.91%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.76K。

BitTorrent（BTT）市場資訊

排名 No.114 市值 NT$ 254.16MNT$ 254.16M NT$ 254.16M 成交量（24H） NT$ 56.76KNT$ 56.76K NT$ 56.76K 完全稀釋市值 NT$ 254.16MNT$ 254.16M NT$ 254.16M 流通量 987.04T 987.04T 987.04T 總供應量 987,037,885,840,674.74246524 987,037,885,840,674.74246524 987,037,885,840,674.74246524 市場佔有率 0.01% 發行日期 2019-02-01 00:00:00 發行價格 NT$ 0.0038376NT$ 0.0038376 NT$ 0.0038376 所屬公鏈 TRX

BitTorrent 的目前市值為 NT$ 254.16M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.76K。BTT 的流通量為 987.04T，總供應量是 987037885840674.74246524，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 254.16M。