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BitTorrent 今日價格
BitTorrent (BTT) 今日實時價格為 NT$ 0.0000002575，過去 24 小時內變化了 0.19%。目前 BTT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0000002575 每 BTT。
BitTorrent 目前市值在 NT$ 254.16M 排名第 #114，流通供應量為 987.04T BTT。過去 24 小時內，BTT 的交易價格在 NT$ 0.0000002572（低點）和 NT$ 0.0000002623（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.0000976793624055132，而歷史最低價為 NT$ 0.0000082701672255696。
短期表現方面，BTT 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 -1.91%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.76K。
BitTorrent（BTT）市場資訊
NT$ 254.16M
NT$ 254.16MNT$ 254.16M
NT$ 56.76K
NT$ 56.76KNT$ 56.76K
NT$ 254.16M
NT$ 254.16MNT$ 254.16M
987,037,885,840,674.74246524
987,037,885,840,674.74246524 987,037,885,840,674.74246524
NT$ 0.0038376
NT$ 0.0038376NT$ 0.0038376
BitTorrent 的目前市值為 NT$ 254.16M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.76K。BTT 的流通量為 987.04T，總供應量是 987037885840674.74246524，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 254.16M。
BitTorrent 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0000002572
NT$ 0.0000002572NT$ 0.0000002572
24H最低價
NT$ 0.0000002623
NT$ 0.0000002623NT$ 0.0000002623
24H最高價
NT$ 0.0000002572
NT$ 0.0000002572NT$ 0.0000002572
NT$ 0.0000002623
NT$ 0.0000002623NT$ 0.0000002623
NT$ 0.0000976793624055132
NT$ 0.0000976793624055132NT$ 0.0000976793624055132
NT$ 0.0000082701672255696
NT$ 0.0000082701672255696NT$ 0.0000082701672255696
BitTorrent（BTT）價格歷史 TWD
跟蹤 BitTorrent 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.000000015646
|-0.19%
|30天
|NT$ -0.0000000146
|-5.37%
|60天
|NT$ -0.0000000134
|-4.95%
|90天
|NT$ -0.0000000641
|-19.94%
BitTorrent 今日價格變化
今天，BTT 記錄了 NT$ -0.000000015646 (-0.19%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
BitTorrent 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0000000146 (-5.37%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
BitTorrent 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，BTT 的變化為 NT$ -0.0000000134 (-4.95%)，從而更廣泛地了解其表現。
BitTorrent 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0000000641 (-19.94%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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哪些因素影響 BitTorrent 的價格？
BTT（BitTorrent Token）的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. BitTorrent 生態系統的採用與使用量成長
2. TRON 區塊鏈的效能與發展進展
3. 整體加密貨幣市場的情緒與趨勢
4. 交易所上的交易量與流動性
5. 影響加密貨幣市場的監管消息
6. 合作夥伴關係的公告與平台整合
7. Token 的實用性與質押回報
8. 市場投機行為與投資者情緒
為什麼人們想知道 BitTorrent 今天的價格？
人們希望了解今日的BTT價格，原因有以下幾點：交易決策、投資組合管理、投資時機選擇、盈虧追蹤、市場趨勢分析，以及進出場點的判斷。即時價格資訊有助於交易者把握波動行情，並做出更為明智的決策。
BitTorrent 的價格預測
BitTorrent（BTT）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，BTT 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。BitTorrent (BTT) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，BitTorrent 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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，訪問我們的價格預測頁面，查看 BTT 2026–2027 年價格的預測。
關於 BitTorrent
BitTorrent Token (BTT) 是一種在 Tron 區塊鏈上運作的加密貨幣，旨在促進 BitTorrent 網絡內的交易。BitTorrent 網絡是一種點對點的檔案共享協議，允許用戶以去中心化的方式在互聯網上分發數據和電子檔案。BTT 被用作一種交換媒介，讓用戶可以出價以換取更快的下載速度，從而激勵更多的種子分發，並促進一個更健康的生態系統。該代幣遵循 TRC-10 標準，並與 TRON 區塊鏈的原生 TRC-20 標準相容。BTT 的發行模型基於固定供應量為 9900 億個代幣，並且沒有通脹。
如何在台灣購買和投資 BitTorrent
準備好開始使用 BitTorrent 了嗎？在 MEXC 購買 BTT 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 BitTorrent 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 BitTorrent (BTT) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，BitTorrent 將立即存入您的錢包。
BitTorrent 能做什麼？
擁有 BitTorrent 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是BitTorrent (BTT)
BitTorrent協議是世界上最大的去中心化協議，擁有超過10億用戶。 BitTorrent公司發明並維護了BitTorrent協議，雖然BitTorrent軟體有諸多實現形式，BitTorrent和μTorrent（通常稱為“utorrent”）仍然是最受歡迎的兩種。BitTorrent協議與TRON波場區塊鏈協議達成戰略合作夥伴關係，兩者的合作使波場協議成為世界上最大的去中心化生態系統，它也使BitTorrent協議成為世界上最大的分佈式應用程式。波場在2018年7月24日完成了對P2P下載網路BitTorrent及其旗下所有產品的收購。
白皮書
BTT 於 2021 年底經歷重大升級，將舊代幣以 1:1000 的比率轉換為新代幣 BTTC。為支援此次遷移及未來發展，總供應量設定為 990 兆枚代幣。分配方式分為多個類別：20% 分配予 TRON 基金會、19% 分配予 BitTorrent 團隊與基金會、19.9% 分配予生態系發展。其他分配包括：6% 用於公開銷售、2% 用於私募銷售、9% 用於種子輪銷售，以及 10.1% 用於發放給 TRON 持有者之空投。剩餘供應量則分別分配予 BitTorrent 協議空投（10%）與合作夥伴計畫（4%）。使用者可透過檔案分享、提供網路服務，以及參與整個生態系等活動賺取 BTTC。此代幣支援多重功能，包括質押獲取獎勵、提供流動性，以及參與治理決策，進一步延伸其在 DeFi 協議與跨鏈轉帳中的角色。
該項目由 BitTorrent 與 TRON 基金會的協同優勢所驅動。BitTorrent 由 Bram Cohen 於 2001 年創建，累積逾二十年的檔案分享技術經驗。擁有超過一億名月活躍用戶，BitTorrent 同時亦帶來了大規模網絡運營的實證規模與操作洞見。自加入 TRON 後，團隊進一步擴充，納入更多區塊鏈與 DeFi 專家，將 BitTorrent 的點對點（P2P）專業知識，與 TRON 的區塊鏈技術知識深度融合。此項合作結合 TRON 的資源與 BitTorrent 庞大的用戶基礎，持續推動技術開發及以用戶為核心的功能演進。
BitTorrent 的運作方式類似於一個點對點（P2P）市集，使用者可直接交換檔案與運算資源。BTT 代幣用於激勵使用者在下載完成後持續分享；而希望加快下載速度的使用者，則可向已擁有目標內容的其他使用者提供 BTT。種子提供者（Seeders）透過保持上線並上傳資料給他人來賺取代幣，實質上將「資源可用性」與「頻寬」轉化為一項可獲獎勵的服務。BitTorrent Speed 功能則在幕後自動管理代幣競標與交換流程，讓使用者無需理解底層複雜性即可受惠。隨著轉向 BTTC，該網路新增了智能合約支援與去中心化金融（DeFi）功能。BTTC 設計目標為更快的交易速度與更低的手續費，並與主要區塊鏈生態系（包括 TRON、以太坊與 Binance Smart Chain）互通，協助此基於獎勵的共享模式跨鏈運作。
BitTorrent 代幣（BTT）透過加入內建獎勵系統，升級全球規模最大的檔案分享網路。它解決了使用者常見的「下載完成即停止分享」模式，透過補償參與者貢獻網路頻寬與儲存空間，來激勵持續分享。BTT 透過支付使用者維持種子（seeding），鼓勵長期參與，並協助打造一個由代幣激勵驅動的永續共享經濟。自 2019 年加入 TRON 生態系後，BTT 發展為 BTTC（BitTorrent Chain），在維持原有檔案分享核心目標不變的前提下，強化跨鏈功能。
BitTorrent 圍繞 BTT 的工作已遠遠超出最初的構想，即使透過 BitTorrent Speed，檔案分享仍為關鍵要素。該專案目前亦以 BTTC 平台為核心，現階段開發重點在於提升跨鏈功能、擴展 DeFi 功能，以及提高可擴展性。團隊亦正開發新的 BTTC 使用案例，包括數位收藏品（NFT）、區塊鏈遊戲，以及去中心化儲存解決方案。展望未來，計畫包含連接更多區塊鏈網路，並打造新型金融產品。長期目標是建立一個完整的運算資源數位經濟體系，並以現代區塊鏈能力加以強化，同時維持與原始 BitTorrent 系統的相容性，讓新舊用戶皆能受惠。
BitTorrent資源
要更深入地瞭解 BitTorrent，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於BitTorrent的其他問題
如果 BitTorrent 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 BitTorrent 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
BitTorrent 今日價格為 NT$ 0.00000823485。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
BitTorrent 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 BTT 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 BitTorrent 的交易量為 --。
BTT 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 BitTorrent 價格，請造訪 BTT 價格頁面了解更多資訊。
BTT 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
63,072.17
+0.12%
ETH
1,881.89
+0.01%
GOLD(XAUT)
4,373.52
0.00%
USDC
1.00094
0.00%
SOL
75.59
-0.09%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 BTT/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
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BitTorrent 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 BitTorrent (BTT) 的價格預測，了解更深入的分析。
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BitTorrent（BTT）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
BTTUSDT（合約交易）
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NT$0.000008222058
NT$0.000008222058NT$0.000008222058
-0.27%
218.45B (USDT)
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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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