買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
BitTorrent 目前實時價格為 0.0000002575 TWD。BTT 市值為 254,162,255.6039737461847993 TWD。追蹤台灣的 BTT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！BitTorrent 目前實時價格為 0.0000002575 TWD。BTT 市值為 254,162,255.6039737461847993 TWD。追蹤台灣的 BTT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 BTT

BTT 價格資訊

BTT 介紹

BTT 白皮書

BTT 幣種官網

BTT 代幣經濟

BTT 價格預測

BTT 價格歷史

BTT 購買指南

BTT 兌換法幣計算

BTT 現貨

BTT U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

BitTorrent 圖標

BitTorrent實時價格 (BTT)

1 BTT 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.00000821886
NT$0.00000821886NT$0.00000821886
-0.19%1D
TWD
BitTorrent (BTT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 00:21:55 (UTC+8)

BitTorrent 今日價格

BitTorrent (BTT) 今日實時價格為 NT$ 0.0000002575，過去 24 小時內變化了 0.19%。目前 BTT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0000002575 每 BTT。

BitTorrent 目前市值在 NT$ 254.16M 排名第 #114，流通供應量為 987.04T BTT。過去 24 小時內，BTT 的交易價格在 NT$ 0.0000002572（低點）和 NT$ 0.0000002623（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.0000976793624055132，而歷史最低價為 NT$ 0.0000082701672255696

短期表現方面，BTT 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 -1.91%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.76K

BitTorrent（BTT）市場資訊

No.114

NT$ 254.16M
NT$ 254.16MNT$ 254.16M

NT$ 56.76K
NT$ 56.76KNT$ 56.76K

NT$ 254.16M
NT$ 254.16MNT$ 254.16M

987.04T
987.04T 987.04T

987,037,885,840,674.74246524
987,037,885,840,674.74246524 987,037,885,840,674.74246524

0.01%

2019-02-01 00:00:00

NT$ 0.0038376
NT$ 0.0038376NT$ 0.0038376

TRX

BitTorrent 的目前市值為 NT$ 254.16M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.76K。BTT 的流通量為 987.04T，總供應量是 987037885840674.74246524，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 254.16M

BitTorrent 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0000002572
NT$ 0.0000002572NT$ 0.0000002572
24H最低價
NT$ 0.0000002623
NT$ 0.0000002623NT$ 0.0000002623
24H最高價

NT$ 0.0000002572
NT$ 0.0000002572NT$ 0.0000002572

NT$ 0.0000002623
NT$ 0.0000002623NT$ 0.0000002623

NT$ 0.0000976793624055132
NT$ 0.0000976793624055132NT$ 0.0000976793624055132

NT$ 0.0000082701672255696
NT$ 0.0000082701672255696NT$ 0.0000082701672255696

-0.04%

-0.19%

-1.91%

-1.91%

BitTorrent（BTT）價格歷史 TWD

跟蹤 BitTorrent 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.000000015646-0.19%
30天NT$ -0.0000000146-5.37%
60天NT$ -0.0000000134-4.95%
90天NT$ -0.0000000641-19.94%
BitTorrent 今日價格變化

今天，BTT 記錄了 NT$ -0.000000015646 (-0.19%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

BitTorrent 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0000000146 (-5.37%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

BitTorrent 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BTT 的變化為 NT$ -0.0000000134 (-4.95%)，從而更廣泛地了解其表現。

BitTorrent 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0000000641 (-19.94%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 BitTorrent（BTT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 BitTorrent 價格歷史頁面

BitTorrent 分析

本分析利用人工智慧模型評估 BitTorrent 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 BitTorrent 的價格？

BTT（BitTorrent Token）的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. BitTorrent 生態系統的採用與使用量成長
2. TRON 區塊鏈的效能與發展進展
3. 整體加密貨幣市場的情緒與趨勢
4. 交易所上的交易量與流動性
5. 影響加密貨幣市場的監管消息
6. 合作夥伴關係的公告與平台整合
7. Token 的實用性與質押回報
8. 市場投機行為與投資者情緒

為什麼人們想知道 BitTorrent 今天的價格？

人們希望了解今日的BTT價格，原因有以下幾點：交易決策、投資組合管理、投資時機選擇、盈虧追蹤、市場趨勢分析，以及進出場點的判斷。即時價格資訊有助於交易者把握波動行情，並做出更為明智的決策。

BitTorrent 的價格預測

BitTorrent（BTT）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，BTT 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
BitTorrent (BTT) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，BitTorrent 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 BitTorrent 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 BitTorrent 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 BTT 2026–2027 年價格的預測。

關於 BitTorrent

BitTorrent Token (BTT) 是一種在 Tron 區塊鏈上運作的加密貨幣，旨在促進 BitTorrent 網絡內的交易。BitTorrent 網絡是一種點對點的檔案共享協議，允許用戶以去中心化的方式在互聯網上分發數據和電子檔案。BTT 被用作一種交換媒介，讓用戶可以出價以換取更快的下載速度，從而激勵更多的種子分發，並促進一個更健康的生態系統。該代幣遵循 TRC-10 標準，並與 TRON 區塊鏈的原生 TRC-20 標準相容。BTT 的發行模型基於固定供應量為 9900 億個代幣，並且沒有通脹。

如何在台灣購買和投資 BitTorrent

準備好開始使用 BitTorrent 了嗎？在 MEXC 購買 BTT 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 BitTorrent 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 BitTorrent (BTT) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，BitTorrent 將立即存入您的錢包。
BitTorrent (BTT) 購買教程

BitTorrent 能做什麼？

擁有 BitTorrent 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 BitTorrent (BTT) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是BitTorrent (BTT)

BitTorrent協議是世界上最大的去中心化協議，擁有超過10億用戶。 BitTorrent公司發明並維護了BitTorrent協議，雖然BitTorrent軟體有諸多實現形式，BitTorrent和μTorrent（通常稱為“utorrent”）仍然是最受歡迎的兩種。BitTorrent協議與TRON波場區塊鏈協議達成戰略合作夥伴關係，兩者的合作使波場協議成為世界上最大的去中心化生態系統，它也使BitTorrent協議成為世界上最大的分佈式應用程式。波場在2018年7月24日完成了對P2P下載網路BitTorrent及其旗下所有產品的收購。

白皮書

BitTorrent資源

要更深入地瞭解 BitTorrent，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方BitTorrent網站
區塊查詢

類別 :

Alleged SEC SecuritiesBinance LaunchpadBNB Chain Ecosystem

人們還問：關於BitTorrent的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 00:21:55 (UTC+8)

BitTorrent（BTT）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 BitTorrent 的更多資訊

BTTUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 BTT。在 MEXC 上探索 BTTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 BitTorrent (BTT) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 BitTorrent 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
BTT/USDT
NT$0.000008222058
NT$0.000008222058NT$0.000008222058
-0.27%
218.45B (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4906024
NT$2.4906024NT$2.4906024

+309.89%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.15244866
NT$0.15244866NT$0.15244866

-4.12%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.489294
NT$0.489294NT$0.489294

-1.35%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.837048
NT$9.837048NT$9.837048

+0.52%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.0500202
NT$9.0500202NT$9.0500202

-0.80%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4906024
NT$2.4906024NT$2.4906024

+309.89%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.0268632
NT$0.0268632NT$0.0268632

+40.00%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

NT$0.7109154
NT$0.7109154NT$0.7109154

+23.50%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.6988944
NT$9.6988944NT$9.6988944

+9.39%

Talus

Talus

US

NT$0.481299
NT$0.481299NT$0.481299

+6.66%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

BTT 兌 TWD 計算器

數量

BTT
BTT
TWD
TWD

1 BTT = 0.0000082348 TWD