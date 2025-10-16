Bitsolara 目前實時價格為 0.0000439 USD。跟蹤 BTSLR 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BTSLR 價格趨勢。Bitsolara 目前實時價格為 0.0000439 USD。跟蹤 BTSLR 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BTSLR 價格趨勢。

Bitsolara 圖標

Bitsolara實時價格 (BTSLR)

1 BTSLR 兌換為 USD 的實時價格：

-0.22%1D
USD
Bitsolara (BTSLR) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:56:12 (UTC+8)

Bitsolara（BTSLR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價
24H最高價

0.00%

-0.22%

-0.46%

-0.46%

Bitsolara（BTSLR）目前實時價格為 $ 0.0000439。過去 24 小時內，BTSLR 的交易價格在 $ 0.000043$ 0.0000441 之間波動，市場活躍度顯著。BTSLR 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，BTSLR 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 -0.22%，過去 7 天內累計變動為 -0.46%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bitsolara（BTSLR）市場資訊

$ 53.91K
$ 53.91K$ 53.91K

$ 43.90K
$ 43.90K$ 43.90K

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Bitsolara 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 53.91K。BTSLR 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 43.90K

Bitsolara（BTSLR）價格歷史 USD

跟蹤 Bitsolara 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000000097-0.22%
30天$ -0.0000147-25.09%
60天$ -0.0011231-96.24%
90天$ -0.0014031-96.97%
Bitsolara 今日價格變化

今天，BTSLR 記錄了 $ -0.000000097 (-0.22%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Bitsolara 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0000147 (-25.09%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Bitsolara 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BTSLR 的變化為 $ -0.0011231 (-96.24%)，從而更廣泛地了解其表現。

Bitsolara 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0014031 (-96.97%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Bitsolara（BTSLR）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Bitsolara 價格歷史頁面

什麼是Bitsolara (BTSLR)

Bitsolara 是一個基於 Telegram 的 Web3 平台，在 TON 區塊鏈上運行，並在 Solana 上建立代幣基礎設施。 Bitsolara 旨在將去中心化金融和 GameFi 功能直接帶給 Telegram 用戶，將社交互動與無縫的 Web3 體驗融為一體。該平台包含小程式、任務和質押機制，旨在提升用戶參與度和代幣實用性。 Bitsolara 專注於用戶友好的入門體驗和遊戲化的獲利機會，重新定義了社群在熟悉的訊息傳遞環境中與 DeFi 互動的方式。

Bitsolara在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Bitsolara 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 BTSLR 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Bitsolara 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Bitsolara 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Bitsolara 價格預測 (USD)

Bitsolara（BTSLR）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Bitsolara（BTSLR）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Bitsolara 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Bitsolara 價格預測

Bitsolara（BTSLR）代幣經濟

了解 Bitsolara（BTSLR）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 BTSLR 代幣的完整經濟學

如何購買Bitsolara (BTSLR)

正在尋找如何購買 Bitsolara？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Bitsolara。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

BTSLR 兌換為當地貨幣

1 Bitsolara（BTSLR）至 VND
1.1552285
1 Bitsolara（BTSLR）至 AUD
A$0.000066728
1 Bitsolara（BTSLR）至 GBP
0.000032486
1 Bitsolara（BTSLR）至 EUR
0.000037315
1 Bitsolara（BTSLR）至 USD
$0.0000439
1 Bitsolara（BTSLR）至 MYR
RM0.00018438
1 Bitsolara（BTSLR）至 TRY
0.001839849
1 Bitsolara（BTSLR）至 JPY
¥0.0066728
1 Bitsolara（BTSLR）至 ARS
ARS$0.065522067
1 Bitsolara（BTSLR）至 RUB
0.003478636
1 Bitsolara（BTSLR）至 INR
0.003874175
1 Bitsolara（BTSLR）至 IDR
Rp0.731666374
1 Bitsolara（BTSLR）至 PHP
0.002584832
1 Bitsolara（BTSLR）至 EGP
￡E.0.002081299
1 Bitsolara（BTSLR）至 BRL
R$0.000235743
1 Bitsolara（BTSLR）至 CAD
C$0.000061021
1 Bitsolara（BTSLR）至 BDT
0.00536897
1 Bitsolara（BTSLR）至 NGN
0.064087415
1 Bitsolara（BTSLR）至 COP
$0.1694979
1 Bitsolara（BTSLR）至 ZAR
R.0.000755958
1 Bitsolara（BTSLR）至 UAH
0.001847751
1 Bitsolara（BTSLR）至 TZS
T.Sh.0.108394807
1 Bitsolara（BTSLR）至 VES
Bs0.0093068
1 Bitsolara（BTSLR）至 CLP
$0.041266
1 Bitsolara（BTSLR）至 PKR
Rs0.01243248
1 Bitsolara（BTSLR）至 KZT
0.023601957
1 Bitsolara（BTSLR）至 THB
฿0.001434652
1 Bitsolara（BTSLR）至 TWD
NT$0.001346413
1 Bitsolara（BTSLR）至 AED
د.إ0.000161113
1 Bitsolara（BTSLR）至 CHF
Fr0.000034681
1 Bitsolara（BTSLR）至 HKD
HK$0.000340664
1 Bitsolara（BTSLR）至 AMD
֏0.016858478
1 Bitsolara（BTSLR）至 MAD
.د.م0.000404758
1 Bitsolara（BTSLR）至 MXN
$0.00080776
1 Bitsolara（BTSLR）至 SAR
ريال0.000164625
1 Bitsolara（BTSLR）至 ETB
Br0.006710115
1 Bitsolara（BTSLR）至 KES
KSh0.005672319
1 Bitsolara（BTSLR）至 JOD
د.أ0.0000311251
1 Bitsolara（BTSLR）至 PLN
0.000159357
1 Bitsolara（BTSLR）至 RON
лв0.000191404
1 Bitsolara（BTSLR）至 SEK
kr0.000411343
1 Bitsolara（BTSLR）至 BGN
лв0.000073752
1 Bitsolara（BTSLR）至 HUF
Ft0.014681916
1 Bitsolara（BTSLR）至 CZK
0.000916632
1 Bitsolara（BTSLR）至 KWD
د.ك0.0000134334
1 Bitsolara（BTSLR）至 ILS
0.000142675
1 Bitsolara（BTSLR）至 BOB
Bs0.000303788
1 Bitsolara（BTSLR）至 AZN
0.00007463
1 Bitsolara（BTSLR）至 TJS
SM0.000406075
1 Bitsolara（BTSLR）至 GEL
0.000118969
1 Bitsolara（BTSLR）至 AOA
Kz0.040017923
1 Bitsolara（BTSLR）至 BHD
.د.ب0.0000165503
1 Bitsolara（BTSLR）至 BMD
$0.0000439
1 Bitsolara（BTSLR）至 DKK
kr0.000281399
1 Bitsolara（BTSLR）至 HNL
L0.001155009
1 Bitsolara（BTSLR）至 MUR
0.001996572
1 Bitsolara（BTSLR）至 NAD
$0.000755519
1 Bitsolara（BTSLR）至 NOK
kr0.000438561
1 Bitsolara（BTSLR）至 NZD
$0.000075947
1 Bitsolara（BTSLR）至 PAB
B/.0.0000439
1 Bitsolara（BTSLR）至 PGK
K0.000184819
1 Bitsolara（BTSLR）至 QAR
ر.ق0.000160235
1 Bitsolara（BTSLR）至 RSD
дин.0.004420291
1 Bitsolara（BTSLR）至 UZS
soʻm0.528915541
1 Bitsolara（BTSLR）至 ALL
L0.003650724
1 Bitsolara（BTSLR）至 ANG
ƒ0.000078581
1 Bitsolara（BTSLR）至 AWG
ƒ0.000078581
1 Bitsolara（BTSLR）至 BBD
$0.0000878
1 Bitsolara（BTSLR）至 BAM
KM0.000073313
1 Bitsolara（BTSLR）至 BIF
Fr0.1291099
1 Bitsolara（BTSLR）至 BND
$0.000056631
1 Bitsolara（BTSLR）至 BSD
$0.0000439
1 Bitsolara（BTSLR）至 JMD
$0.007034975
1 Bitsolara（BTSLR）至 KHR
0.176305034
1 Bitsolara（BTSLR）至 KMF
Fr0.0186136
1 Bitsolara（BTSLR）至 LAK
0.954347807
1 Bitsolara（BTSLR）至 LKR
රු0.013351307
1 Bitsolara（BTSLR）至 MDL
L0.000748056
1 Bitsolara（BTSLR）至 MGA
Ar0.19774755
1 Bitsolara（BTSLR）至 MOP
P0.0003512
1 Bitsolara（BTSLR）至 MVR
0.00067167
1 Bitsolara（BTSLR）至 MWK
MK0.07608309
1 Bitsolara（BTSLR）至 MZN
MT0.00280521
1 Bitsolara（BTSLR）至 NPR
रु0.00619429
1 Bitsolara（BTSLR）至 PYG
0.3113388
1 Bitsolara（BTSLR）至 RWF
Fr0.0637867
1 Bitsolara（BTSLR）至 SBD
$0.000361736
1 Bitsolara（BTSLR）至 SCR
0.000654549
1 Bitsolara（BTSLR）至 SRD
$0.001744147
1 Bitsolara（BTSLR）至 SVC
$0.000384125
1 Bitsolara（BTSLR）至 SZL
L0.000755519
1 Bitsolara（BTSLR）至 TMT
m0.000154089
1 Bitsolara（BTSLR）至 TND
د.ت0.000129066
1 Bitsolara（BTSLR）至 TTD
$0.000297642
1 Bitsolara（BTSLR）至 UGX
Sh0.1524208
1 Bitsolara（BTSLR）至 XAF
Fr0.0247157
1 Bitsolara（BTSLR）至 XCD
$0.00011853
1 Bitsolara（BTSLR）至 XOF
Fr0.0247157
1 Bitsolara（BTSLR）至 XPF
Fr0.0044778
1 Bitsolara（BTSLR）至 BWP
P0.000585626
1 Bitsolara（BTSLR）至 BZD
$0.000088239
1 Bitsolara（BTSLR）至 CVE
$0.004156452
1 Bitsolara（BTSLR）至 DJF
Fr0.0078142
1 Bitsolara（BTSLR）至 DOP
$0.002810478
1 Bitsolara（BTSLR）至 DZD
د.ج0.005706122
1 Bitsolara（BTSLR）至 FJD
$0.000100531
1 Bitsolara（BTSLR）至 GNF
Fr0.3817105
1 Bitsolara（BTSLR）至 GTQ
Q0.000336274
1 Bitsolara（BTSLR）至 GYD
$0.00918388
1 Bitsolara（BTSLR）至 ISK
kr0.0053558

Bitsolara資源

要更深入地瞭解 Bitsolara，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Bitsolara網站
區塊查詢

人們還問：關於Bitsolara的其他問題

Bitsolara（BTSLR）今日價格是多少？
BTSLR 實時價格為 0.0000439 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 BTSLR 兌 USD 的價格是多少？
目前 BTSLR 兌 USD 的價格為 $ 0.0000439。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Bitsolara 的市值是多少？
BTSLR 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
BTSLR 的流通供應量是多少？
BTSLR 的流通供應量為 -- USD
BTSLR 的歷史最高價（ATH）是多少？
BTSLR 的歷史最高價是 -- USD
BTSLR 的歷史最低價（ATL）是多少？
BTSLR 的歷史最低價是 -- USD
BTSLR 的交易量是多少？
BTSLR 的 24 小時實時交易量為 $ 53.91K USD
BTSLR 今年會漲嗎？
BTSLR 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 BTSLR 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:56:12 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

