Bitsolara 是一個基於 Telegram 的 Web3 平台，在 TON 區塊鏈上運行，並在 Solana 上建立代幣基礎設施。 Bitsolara 旨在將去中心化金融和 GameFi 功能直接帶給 Telegram 用戶，將社交互動與無縫的 Web3 體驗融為一體。該平台包含小程式、任務和質押機制，旨在提升用戶參與度和代幣實用性。 Bitsolara 專注於用戶友好的入門體驗和遊戲化的獲利機會，重新定義了社群在熟悉的訊息傳遞環境中與 DeFi 互動的方式。