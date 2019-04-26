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ARPA 目前實時價格為 0.0083 TWD。ARPA 市值為 12,612,568.766618229882 TWD。追蹤台灣的 ARPA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！ARPA 目前實時價格為 0.0083 TWD。ARPA 市值為 12,612,568.766618229882 TWD。追蹤台灣的 ARPA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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ARPA實時價格 (ARPA)

1 ARPA 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.265268
NT$0.265268NT$0.265268
-3.01%1D
TWD
ARPA (ARPA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:20:41 (UTC+8)

ARPA 今日價格

ARPA (ARPA) 今日實時價格為 NT$ 0.0083，過去 24 小時內變化了 3.01%。目前 ARPA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0083 每 ARPA。

ARPA 目前市值在 NT$ 12.61M 排名第 #872，流通供應量為 1.52B ARPA。過去 24 小時內，ARPA 的交易價格在 NT$ 0.008285（低點）和 NT$ 0.008658（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 8.7941381370092566484，而歷史最低價為 NT$ 0.1114427207875104

短期表現方面，ARPA 在過去一小時內波動了 -1.44%，過去7 天內波動了 -2.79%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.35K

ARPA（ARPA）市場資訊

No.872

NT$ 12.61M
NT$ 12.61MNT$ 12.61M

NT$ 59.35K
NT$ 59.35KNT$ 59.35K

NT$ 16.60M
NT$ 16.60MNT$ 16.60M

1.52B
1.52B 1.52B

1,999,999,999.98773854
1,999,999,999.98773854 1,999,999,999.98773854

2019-04-26 00:00:00

NT$ 0.6392
NT$ 0.6392NT$ 0.6392

ETH

ARPA 的目前市值為 NT$ 12.61M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.35K。ARPA 的流通量為 1.52B，總供應量是 1999999999.98773854，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 16.60M

ARPA 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.008285
NT$ 0.008285NT$ 0.008285
24H最低價
NT$ 0.008658
NT$ 0.008658NT$ 0.008658
24H最高價

NT$ 0.008285
NT$ 0.008285NT$ 0.008285

NT$ 0.008658
NT$ 0.008658NT$ 0.008658

NT$ 8.7941381370092566484
NT$ 8.7941381370092566484NT$ 8.7941381370092566484

NT$ 0.1114427207875104
NT$ 0.1114427207875104NT$ 0.1114427207875104

-1.44%

-3.01%

-2.79%

-2.79%

ARPA（ARPA）價格歷史 TWD

跟蹤 ARPA 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00823236-3.01%
30天NT$ -0.000409-4.70%
60天NT$ -0.000542-6.13%
90天NT$ -0.003084-27.10%
ARPA 今日價格變化

今天，ARPA 記錄了 NT$ -0.00823236 (-3.01%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

ARPA 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000409 (-4.70%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

ARPA 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ARPA 的變化為 NT$ -0.000542 (-6.13%)，從而更廣泛地了解其表現。

ARPA 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.003084 (-27.10%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 ARPA（ARPA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 ARPA 價格歷史頁面

ARPA 分析

本分析利用人工智慧模型評估 ARPA 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

ARPA 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ARPA 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

ARPA_USDT在4小時周期運行於0.008648。價格位於S2與S1樞紐之間。中枢0.008784構成上方結構邊界。短期均線組呈現買入信號排列。長期EMA組維持多頭指向。MACD指標錄得死叉形態。RSI處於中性區間震盪。快慢動能指標出現方向分層。波動率維持在常規水平。多空力量在當前位置均衡分布。近端S1價位0.008712距離現價0.7%。上方R1阻力位0.008881距離現價2.7%。下方S2支撐位0.008615距離現價0.4%。遠端中央軸0.008784作為關鍵參考點。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 ARPA 的價格？

ARPA 代幣價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與整體加密貨幣市場趨勢
2. ARPA 保護隱私的運算技術之採用情況
3. 合作夥伴公告與企業級整合
4. 代幣的實用性與質押獎勵
5. 交易量與流動性
6. 影響隱私幣的監管發展
7. 其他以隱私為核心專案的競爭
8. 網路升級與技術進展
9. 投資者投機行為與巨額持有者動向
10. 更廣泛的區塊鏈採用率

為什麼人們想知道 ARPA 今天的價格？

人們希望了解今日的ARPA價格，主要有以下幾個原因：做出明智的交易決策、監控投資組合價值、識別買入或賣出的機會、追蹤市場趨勢，以及評估投資績效。即時價格數據有助於交易者有效掌握進場與離場的時機。

ARPA 的價格預測

ARPA（ARPA）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ARPA 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
ARPA (ARPA) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，ARPA 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 ARPA 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 ARPA 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ARPA 2026–2027 年價格的預測。

關於 ARPA

ARPA (ARPA) 是一種基於區塊鏈的解決方案，旨在實現隱私保護計算，以提供安全的數據交換和加密計算服務。它使用安全的多方計算（MPC）來分離數據的實用性與所有權，確保數據可以在不被揭露的情況下使用。這允許實體在保護個人信息的隱私的同時分析和利用數據。ARPA 的代幣，ARPA，用於生態系統的各種目的，包括作為交換媒介和激勵網絡參與。該項目的主要用途在於需要高度數據安全和隱私的行業，如金融，醫療保健和人工智能。

如何在台灣購買和投資 ARPA

準備好開始使用 ARPA 了嗎？在 MEXC 購買 ARPA 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 ARPA 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 ARPA (ARPA) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，ARPA 將立即存入您的錢包。
ARPA (ARPA) 購買教程

ARPA 能做什麼？

擁有 ARPA 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 ARPA (ARPA) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是ARPA (ARPA)

ARPA 致力於用為企業與個人提供隱私計算能力和數據的安全流轉解決方案。基於前沿的安全多方計算（MPC）密碼演算法，ARPA 安全計算網路可以作為協議層（Layer 2）為任何公鏈提供隱私計算能力，並賦能開發人員在 ARPA 計算網路上構建高效、安全、能保護數據隱私的的商業應用。企業和個人數據可以在ARPA 計算網路上被安全的分析或利用，而不必擔心將數據暴露給任何第三方。

ARPA資源

要更深入地瞭解 ARPA，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方ARPA網站
區塊查詢

類別 :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemPolygon Ecosystem

人們還問：關於ARPA的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:20:41 (UTC+8)

ARPA（ARPA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 ARPA 的更多資訊

ARPAUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ARPA。在 MEXC 上探索 ARPAUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 ARPA (ARPA) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 ARPA 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ARPA/USDT
NT$0.26597112
NT$0.26597112NT$0.26597112
-2.71%
7.03M (USDT)

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NT$2.9208244
NT$2.9208244NT$2.9208244

+381.00%

utility token

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UTILITY

NT$0.17766564
NT$0.17766564NT$0.17766564

-5.82%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4742864
NT$0.4742864NT$0.4742864

-23.10%

up

up

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NT$9.063856
NT$9.063856NT$9.063856

+21.92%

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DAPPOS

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NT$9.2265324
NT$9.2265324NT$9.2265324

+3.73%

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Fusionist

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NT$8.7845256NT$8.7845256

+137.41%

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AKEDO

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NT$0.373826532
NT$0.373826532NT$0.373826532

+79.15%

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Velvet

VELVET

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NT$34.8862576NT$34.8862576

+54.43%

Heima

Heima

HEI

NT$4.6655208
NT$4.6655208NT$4.6655208

+19.33%

AEON

AEON

AEON

NT$2.06142
NT$2.06142NT$2.06142

+15.09%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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