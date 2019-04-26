ARPA 今日價格

ARPA (ARPA) 今日實時價格為 NT$ 0.0083，過去 24 小時內變化了 3.01%。目前 ARPA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0083 每 ARPA。

ARPA 目前市值在 NT$ 12.61M 排名第 #872，流通供應量為 1.52B ARPA。過去 24 小時內，ARPA 的交易價格在 NT$ 0.008285（低點）和 NT$ 0.008658（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 8.7941381370092566484，而歷史最低價為 NT$ 0.1114427207875104。

短期表現方面，ARPA 在過去一小時內波動了 -1.44%，過去7 天內波動了 -2.79%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.35K。

ARPA（ARPA）市場資訊

排名 No.872 市值 NT$ 12.61MNT$ 12.61M NT$ 12.61M 成交量（24H） NT$ 59.35KNT$ 59.35K NT$ 59.35K 完全稀釋市值 NT$ 16.60MNT$ 16.60M NT$ 16.60M 流通量 1.52B 1.52B 1.52B 總供應量 1,999,999,999.98773854 1,999,999,999.98773854 1,999,999,999.98773854 發行日期 2019-04-26 00:00:00 發行價格 NT$ 0.6392NT$ 0.6392 NT$ 0.6392 所屬公鏈 ETH

ARPA 的目前市值為 NT$ 12.61M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.35K。ARPA 的流通量為 1.52B，總供應量是 1999999999.98773854，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 16.60M。