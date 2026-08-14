Adventure Gold 今日價格

Adventure Gold (AGLD) 今日實時價格為 NT$ 0.1575，過去 24 小時內變化了 0.69%。目前 AGLD 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1575 每 AGLD。

Adventure Gold 目前市值在 NT$ 12.18M 排名第 #417，流通供應量為 77.31M AGLD。過去 24 小時內，AGLD 的交易價格在 NT$ 0.1563（低點）和 NT$ 0.1605（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 243.7881880092，而歷史最低價為 NT$ 6.6630879361380033508。

短期表現方面，AGLD 在過去一小時內波動了 +0.19%，過去7 天內波動了 +2.80%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.76K。

Adventure Gold（AGLD）市場資訊

排名 No.417 市值 NT$ 12.18MNT$ 12.18M NT$ 12.18M 成交量（24H） NT$ 54.76KNT$ 54.76K NT$ 54.76K 完全稀釋市值 NT$ 15.12MNT$ 15.12M NT$ 15.12M 流通量 77.31M 77.31M 77.31M 最大供應量 96,000,000 96,000,000 96,000,000 總供應量 92,810,001 92,810,001 92,810,001 流通率 80.53% 所屬公鏈 ETH

Adventure Gold 的目前市值為 NT$ 12.18M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.76K。AGLD 的流通量為 77.31M，總供應量是 92810001，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 15.12M。