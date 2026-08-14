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Adventure Gold 目前實時價格為 0.1575 TWD。AGLD 市值為 12,176,325.1575 TWD。追蹤台灣的 AGLD 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Adventure Gold 目前實時價格為 0.1575 TWD。AGLD 市值為 12,176,325.1575 TWD。追蹤台灣的 AGLD 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Adventure Gold 圖標

Adventure Gold實時價格 (AGLD)

1 AGLD 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$5.030504
NT$5.030504NT$5.030504
-0.69%1D
TWD
Adventure Gold (AGLD) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:16:30 (UTC+8)

Adventure Gold 今日價格

Adventure Gold (AGLD) 今日實時價格為 NT$ 0.1575，過去 24 小時內變化了 0.69%。目前 AGLD 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1575 每 AGLD。

Adventure Gold 目前市值在 NT$ 12.18M 排名第 #417，流通供應量為 77.31M AGLD。過去 24 小時內，AGLD 的交易價格在 NT$ 0.1563（低點）和 NT$ 0.1605（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 243.7881880092，而歷史最低價為 NT$ 6.6630879361380033508

短期表現方面，AGLD 在過去一小時內波動了 +0.19%，過去7 天內波動了 +2.80%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.76K

Adventure Gold（AGLD）市場資訊

No.417

NT$ 12.18M
NT$ 12.18MNT$ 12.18M

NT$ 54.76K
NT$ 54.76KNT$ 54.76K

NT$ 15.12M
NT$ 15.12MNT$ 15.12M

77.31M
77.31M 77.31M

96,000,000
96,000,000 96,000,000

92,810,001
92,810,001 92,810,001

80.53%

ETH

Adventure Gold 的目前市值為 NT$ 12.18M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.76K。AGLD 的流通量為 77.31M，總供應量是 92810001，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 15.12M

Adventure Gold 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.1563
NT$ 0.1563NT$ 0.1563
24H最低價
NT$ 0.1605
NT$ 0.1605NT$ 0.1605
24H最高價

NT$ 0.1563
NT$ 0.1563NT$ 0.1563

NT$ 0.1605
NT$ 0.1605NT$ 0.1605

NT$ 243.7881880092
NT$ 243.7881880092NT$ 243.7881880092

NT$ 6.6630879361380033508
NT$ 6.6630879361380033508NT$ 6.6630879361380033508

+0.19%

-0.69%

+2.80%

+2.80%

Adventure Gold（AGLD）價格歷史 TWD

跟蹤 Adventure Gold 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.034952-0.69%
30天NT$ +0.0015+0.96%
60天NT$ -0.0229-12.70%
90天NT$ -0.0813-34.05%
Adventure Gold 今日價格變化

今天，AGLD 記錄了 NT$ -0.034952 (-0.69%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Adventure Gold 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.0015 (+0.96%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Adventure Gold 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，AGLD 的變化為 NT$ -0.0229 (-12.70%)，從而更廣泛地了解其表現。

Adventure Gold 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0813 (-34.05%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Adventure Gold（AGLD）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Adventure Gold 價格歷史頁面

Adventure Gold 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Adventure Gold 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Adventure Gold 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 AGLD 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。

AGLD_USDT在4小時周期內運行於0.1587的中樞上方，現價0.1601緊鄰R2阻力位0.1604。價格突破R1後處於高位震盪區間，樞紐體系顯示上方空間受限。多空力量在0.1596至0.1604的窄幅區域內博弈，結構呈現收斂特徵。 MACD形成死叉，動能指標出現背離信號。MA組與EMA組維持買入排列，短期均線提供基礎支撐。RSI處於中性區域，未呈現極端超買或超賣狀態。快慢指標分層運行，長期趨勢向好與短期回調壓力並存。波動率維持在低位水平，市場缺乏單邊突破動能。 近端關鍵價位為R2阻力0.1604，距離現價不足0.2%。下方S1支撐位於0.1579，與現價間距約1.3%。遠端參考S2價位0.157，構成下行第二道防線。交易者需觀察價格在0.1604附近的停留時間及成交量變化，以確認突破的有效性或回調深度。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Adventure Gold 的價格？

Adventure Gold (AGLD) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 遊戲生態系統的採用程度——AGLD 在基於 Loot 的遊戲中的實用性驅動了需求。
2. NFT 市場趨勢——與 Loot NFT 的底價及交易量呈現強烈的相關性。
3. 開發者活動——新遊戲的推出與生態系統的擴張。
4. 整體加密貨幣市場情緒——比特幣與以太坊的價格走勢。
5. 代幣供應動態——包括質押獎勵及流通量的變化。
6. 社區參與度——社群媒體上的熱議與持倉者的積極參與。
7. 合作夥伴公告——與各遊戲專案的合作。
8. 影響遊戲代幣的監管消息。
9. 元宇宙與 GameFi 行業的表現。

為什麼人們想知道 Adventure Gold 今天的價格？

人們希望了解今日的Adventure Gold（AGLD）價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。AGLD 與 Loot NFT 專案緊密相關，因此價格波動較大。交易者需要即時價格來把握買入或賣出的機會；而投資者則透過追蹤表現並研判市場趨勢，以優化其加密資產配置。

Adventure Gold 的價格預測

Adventure Gold（AGLD）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，AGLD 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Adventure Gold (AGLD) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Adventure Gold 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Adventure Gold 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Adventure Gold 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 AGLD 2026–2027 年價格的預測。

關於 Adventure Gold

Adventure Gold (AGLD) 是一種運行在以太坊平台上的加密貨幣代幣。它最初是分發給Loot (For Adventurers)的持有者，Loot是一種獨特的不可替代代幣（NFT），代表隨機生成的冒險者裝備。AGLD在Loot生態系統中擔任原生實用代幣的角色，用於購買物品、參與治理決策，以及訪問生態系統內的某些功能。AGLD的發行是由社區通過去中心化治理過程決定的。作為更廣泛的基於NFT的遊戲和收藏品生態系統的關鍵組成部分，AGLD在促進用戶參與和互動中起著至關重要的作用。

如何在台灣購買和投資 Adventure Gold

準備好開始使用 Adventure Gold 了嗎？在 MEXC 購買 AGLD 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Adventure Gold 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Adventure Gold (AGLD) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Adventure Gold 將立即存入您的錢包。
Adventure Gold (AGLD) 購買教程

Adventure Gold 能做什麼？

擁有 Adventure Gold 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Adventure Gold (AGLD) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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什麼是Adventure Gold (AGLD)

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Adventure Gold資源

要更深入地瞭解 Adventure Gold，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Adventure Gold網站
區塊查詢

類別 :

Ethereum Ecosystem

人們還問：關於Adventure Gold的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:16:30 (UTC+8)

Adventure Gold（AGLD）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Adventure Gold 的更多資訊

AGLDUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 AGLD。在 MEXC 上探索 AGLDUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Adventure Gold (AGLD) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Adventure Gold 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
AGLD/USDT
NT$5.027308
NT$5.027308NT$5.027308
-0.50%
346.48K (USDT)

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NT$2.822068
NT$2.822068NT$2.822068

+364.73%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18207612
NT$0.18207612NT$0.18207612

-3.48%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4774824
NT$0.4774824NT$0.4774824

-22.59%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.277988
NT$9.277988NT$9.277988

+24.80%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.1763552
NT$9.1763552NT$9.1763552

+3.16%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.6780988
NT$8.6780988NT$8.6780988

+134.54%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.373462188
NT$0.373462188NT$0.373462188

+78.98%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34.887536
NT$34.887536NT$34.887536

+54.43%

Humanity

Humanity

H

NT$3.5823964
NT$3.5823964NT$3.5823964

+17.34%

AEON

AEON

AEON

NT$2.083792
NT$2.083792NT$2.083792

+16.34%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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