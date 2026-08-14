Adventure Gold實時價格 (AGLD)
Adventure Gold (AGLD) 今日實時價格為 NT$ 0.1575，過去 24 小時內變化了 0.69%。目前 AGLD 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1575 每 AGLD。
Adventure Gold 目前市值在 NT$ 12.18M 排名第 #417，流通供應量為 77.31M AGLD。過去 24 小時內，AGLD 的交易價格在 NT$ 0.1563（低點）和 NT$ 0.1605（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 243.7881880092，而歷史最低價為 NT$ 6.6630879361380033508。
短期表現方面，AGLD 在過去一小時內波動了 +0.19%，過去7 天內波動了 +2.80%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.76K。
No.417
80.53%
ETH
Adventure Gold 的目前市值為 NT$ 12.18M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.76K。AGLD 的流通量為 77.31M，總供應量是 92810001，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 15.12M。
+0.19%
-0.69%
+2.80%
+2.80%
跟蹤 Adventure Gold 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.034952
|-0.69%
|30天
|NT$ +0.0015
|+0.96%
|60天
|NT$ -0.0229
|-12.70%
|90天
|NT$ -0.0813
|-34.05%
今天，AGLD 記錄了 NT$ -0.034952 (-0.69%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.0015 (+0.96%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，AGLD 的變化為 NT$ -0.0229 (-12.70%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0813 (-34.05%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Adventure Gold 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 AGLD 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|R1 ＜ 現價 ≤ R2
|位於 R1‑R2 間
|高於中樞，但未進極端高價區。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
|EMA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
AGLD_USDT在4小時周期內運行於0.1587的中樞上方，現價0.1601緊鄰R2阻力位0.1604。價格突破R1後處於高位震盪區間，樞紐體系顯示上方空間受限。多空力量在0.1596至0.1604的窄幅區域內博弈，結構呈現收斂特徵。 MACD形成死叉，動能指標出現背離信號。MA組與EMA組維持買入排列，短期均線提供基礎支撐。RSI處於中性區域，未呈現極端超買或超賣狀態。快慢指標分層運行，長期趨勢向好與短期回調壓力並存。波動率維持在低位水平，市場缺乏單邊突破動能。 近端關鍵價位為R2阻力0.1604，距離現價不足0.2%。下方S1支撐位於0.1579，與現價間距約1.3%。遠端參考S2價位0.157，構成下行第二道防線。交易者需觀察價格在0.1604附近的停留時間及成交量變化，以確認突破的有效性或回調深度。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Adventure Gold 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Adventure Gold (AGLD) 是一種運行在以太坊平台上的加密貨幣代幣。它最初是分發給Loot (For Adventurers)的持有者，Loot是一種獨特的不可替代代幣（NFT），代表隨機生成的冒險者裝備。AGLD在Loot生態系統中擔任原生實用代幣的角色，用於購買物品、參與治理決策，以及訪問生態系統內的某些功能。AGLD的發行是由社區通過去中心化治理過程決定的。作為更廣泛的基於NFT的遊戲和收藏品生態系統的關鍵組成部分，AGLD在促進用戶參與和互動中起著至關重要的作用。
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AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.
要更深入地瞭解 Adventure Gold，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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