1DEV（1DEV）價格資訊 (USD)

1DEV（1DEV）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，1DEV 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。1DEV 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，1DEV 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.12%，過去 24 小時內變動為 +19.10%，過去 7 天內累計變動為 +93.45%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

1DEV（1DEV）市場資訊

1DEV 的目前市值為 $ 308.67K, 它過去 24 小時的交易量為 --。1DEV 的流通量為 849.96M，總供應量是 999957587.649776，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 363.14K。