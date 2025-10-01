交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
該合作旨在將 AGI Open Network 的去中心化 AI 代理與 oooo 的 AI Omninet 結合，以推進 AI 主導的區塊鏈互操作性。該合作旨在將 AGI Open Network 的去中心化 AI 代理與 oooo 的 AI Omninet 結合，以推進 AI 主導的區塊鏈互操作性。

AGI Open Network 加入 oooo 重新定義 AI 主導的區塊鏈互操作性

作者：Blockchainreporter
2025/10/01 01:10
Delysium
AGI$0,02708-2,90%
OpenLedger
OPEN$0,28047-4,84%
Sleepless AI
AI$0,06149-4,04%
nft-aii2 main

AGI Open Network，一個熱門的去中心化 AI 基礎設施提供商，已與 oooo 建立合作夥伴關係，oooo 是一個知名的全鏈互操作性平台。這項合作旨在將 AGI Open Network 的去中心化 AI 代理與 oooo 的 AI Omninet 結合，以推進 AI 主導的區塊鏈互操作性。正如 AGI Open Network 在官方 X 公告中提到的，這次合作融合了 AI 驅動的互操作性和無代碼跨鏈工具，以便利用戶和開發者。因此，這一發展預計將加強超過六十個區塊鏈以及超過 3,000 個 AI 模型的採用、安全性和可擴展性。

AGI Open Network 和 oooo 合作革新 AI 主導的跨鏈互操作性

AGI Open Network 和 oooo 之間的合作結合了後者 AI Omninet 的智能收益、自動化和無縫路由與 AGI Open Network 的去中心化 AI 代理。這一發展專注於為開發者提供強大的基礎設施和無代碼工具，以便在不同區塊鏈上進行開發。此外，這一共同努力試圖減少 Web3 領域中企業和開發者面臨的複雜性。

融合 AI 互操作性和去中心化代理以增強 Web3 生態系統

根據 AGI Open Network 的說法，與 oooo 的合作加強了創新並鞏固了 AI 主導互操作性在去中心化生態系統中的更廣泛採用。同時，這兩家公司非常重視在自動化數字資產管理和安全數據交易方面提供可擴展解決方案。最終，這一倡議通過 AI 互操作性和去中心化代理的結合建立了創新的獨特基準，讓開發者能夠獲取 Web3 和 AI 解決方案的現成框架。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0,0000095-51,53%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

TLDR 黃金價格在市場預期美聯儲降息後，上漲了2.9%，達到每盎司$4,140，創下自五月以來最大單日漲幅 預計將通過一項兩黨協議，結束持續40天的美國政府停擺，這將恢復顯示經濟前景惡化的經濟數據發布 疲軟的十月就業數據和下降的消費者信心 [...] 這篇文章《黃金攀升至$4,140，政府停擺協議提振降息預期》首次發表於CoinCentral。
4
4$0,06182-5,22%
Griffin AI
GAIN$0,006879+22,35%
MAY
MAY$0,02797-0,24%
分享
Coincentral2025/11/11 18:41
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0,05351-15,69%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

現在最值得關注的加密貨幣預售：BlockchainFX、BlockDAG 和 JetBolt

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104 758,01
$104 758,01$104 758,01

-0,28%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3 552,26
$3 552,26$3 552,26

+0,93%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163,11
$163,11$163,11

-1,91%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2,4557
$2,4557$2,4557

-2,90%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0,17695
$0,17695$0,17695

-1,27%