AGI Open Network 加入 oooo 重新定義 AI 主導的區塊鏈互操作性

AGI Open Network，一個熱門的去中心化 AI 基礎設施提供商，已與 oooo 建立合作夥伴關係，oooo 是一個知名的全鏈互操作性平台。這項合作旨在將 AGI Open Network 的去中心化 AI 代理與 oooo 的 AI Omninet 結合，以推進 AI 主導的區塊鏈互操作性。正如 AGI Open Network 在官方 X 公告中提到的，這次合作融合了 AI 驅動的互操作性和無代碼跨鏈工具，以便利用戶和開發者。因此，這一發展預計將加強超過六十個區塊鏈以及超過 3,000 個 AI 模型的採用、安全性和可擴展性。

AGI Open Network 和 oooo 合作革新 AI 主導的跨鏈互操作性

AGI Open Network 和 oooo 之間的合作結合了後者 AI Omninet 的智能收益、自動化和無縫路由與 AGI Open Network 的去中心化 AI 代理。這一發展專注於為開發者提供強大的基礎設施和無代碼工具，以便在不同區塊鏈上進行開發。此外，這一共同努力試圖減少 Web3 領域中企業和開發者面臨的複雜性。

融合 AI 互操作性和去中心化代理以增強 Web3 生態系統

根據 AGI Open Network 的說法，與 oooo 的合作加強了創新並鞏固了 AI 主導互操作性在去中心化生態系統中的更廣泛採用。同時，這兩家公司非常重視在自動化數字資產管理和安全數據交易方面提供可擴展解決方案。最終，這一倡議通過 AI 互操作性和去中心化代理的結合建立了創新的獨特基準，讓開發者能夠獲取 Web3 和 AI 解決方案的現成框架。