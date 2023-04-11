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AGI
Delysium 緻力於構建一個讓 10 億人和 1000 億 AI 虛擬人在區塊鏈上共同生存的虛擬世界。 這些虛擬人不僅可以是我們自己的數字化身，也可以是我們的同伴和非玩家角色（NPCs）；他們會穿梭於 Delysium 生態中的不同場景，包括遊戲、社區、媒體平颱等等。基於去中心化髮行結構的首個AAA級遊戲已經登陸Epic遊戲平颱。
概況
幣種名稱
AGI
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