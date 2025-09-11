為什麼你該用 MEXC 交易？掛單超低費率，超 1,200 個交易對，業界內一流的深度！

合約以「高槓桿、高回報」等特點吸引了無數投資者的目光，進行合約交易首先需要選擇合適的交易所，才能開啟合約交易之旅。MEXC 擁有手續費率全網最低、交易深度好、安全穩定性能高、靈活交易規則、流動性行業領先等優勢，是用戶進行合約交易絕佳選擇。 1. 手續費率全網最低 在 MEXC 上進行合約交易，您可能會進行以下兩種操作：掛單和吃單。 掛單（Maker）：掛單是指設置委託單掛出，限定其價格和數量，等待合約以「高槓桿、高回報」等特點吸引了無數投資者的目光，進行合約交易首先需要選擇合適的交易所，才能開啟合約交易之旅。MEXC 擁有手續費率全網最低、交易深度好、安全穩定性能高、靈活交易規則、流動性行業領先等優勢，是用戶進行合約交易絕佳選擇。 1. 手續費率全網最低 在 MEXC 上進行合約交易，您可能會進行以下兩種操作：掛單和吃單。 掛單（Maker）：掛單是指設置委託單掛出，限定其價格和數量，等待
2025年9月11日
合約以「高槓桿、高回報」等特點吸引了無數投資者的目光，進行合約交易首先需要選擇合適的交易所，才能開啟合約交易之旅。MEXC 擁有手續費率全網最低、交易深度好、安全穩定性能高、靈活交易規則、流動性行業領先等優勢，是用戶進行合約交易絕佳選擇。

1. 手續費率全網最低


在 MEXC 上進行合約交易，您可能會進行以下兩種操作：掛單和吃單。

掛單（Maker）：掛單是指設置委託單掛出，限定其價格和數量，等待其他用戶與之成交，掛單為市場增加了流動性。

吃單（Taker）：吃單是主動和已掛出的限價單或者市價單直接成交，吃單消耗了市場流動性。


MEXC 擁有全網最低的手續費率，在 MEXC 上，永續合約交易掛單手續費率 0.01%，吃單手續費率 0.04%。同時，您還可以將 MX 轉入合約賬戶，即可使用 MX 抵扣合約的手續費，最高享受 50% 手續費折扣。更多關於 MEXC 手續費率的詳細信息，您可以參考 MEXC 相關費率

值得一提的是，MEXC 現貨交易手續費也是全網最低，現貨交易掛單 0%，吃單手續費 0.05%。您可以在以下頁面查看最新的手續費率：https://www.mexc.com/zh-TW/fee 。不同國家和地區的費率可能會有所差異，請您以費率頁面顯示為準。

2. 交易深度好


自 MEXC 成立以來，長期以發掘優質項目，快速上線新項目為優勢，廣受用戶好評。多年的行業積累和口碑，讓MEXC 積累超 3000 萬用戶，成為眾多新老用戶的第一選擇，業務遍及全球 170 多個國家和地區。龐大的用戶基數，使MEXC 合約交易擁有極好深度，且合約檔位均衡，價格合理透明。據 MEXC 合約數據統計，過去 24 小時 MEXC 合約成交量達到 410.8 億美金以上。這可以保證用戶在極端行情下平穩交易，避免發生意外爆倉。（註：數據截取時間2024 年 11 月 12 日）


此外，MEXC 合約提供的加密貨幣種類豐富，涵蓋 USDT 本位、元宇宙、Layer2、NFT、Meme 和 DeFi 等任意幣種類型。同時，MEXC 優秀的項目發掘能力，不斷上架新幣種，為用戶帶來最佳的交易體驗。

3. 安全穩定性能高


MEXC 的交易系統是多層和多集群系統構架，由具有銀行技術專業知識的開發人員開發的高性能交易引擎，每秒可完成 140 萬筆交易，具有突破性的效率和性能。

此外，在 MEXC 也是最為安全的交易所平台，用戶有多種安全措施，如身份認證雙重驗證防釣魚碼等。我們的服務器也在多個國家獨立託管，以確保用戶數據的安全性和完整性。

4. 靈活交易規則


MEXC 合約交易規則靈活，1-500 倍槓桿自由調節，USDT 本位合約最高支持 500 倍槓桿，幣本位合約最高支持 200 倍槓桿。在 MEXC 進行合約交易，您可以選擇限價、市價、計劃委託、跟蹤委託、只做Maker等訂單模式進行合約下單。

在保證金制度上，用戶可以靈活選擇全倉或者逐倉的保證金模式。關於全倉和逐倉的保證金模式的差別，可以參考合約的交易模式。此外，MEXC也支持雙向持倉，用戶可以同時對一個合約持有多空雙向倉位，且多空方向的槓桿獨立。多空雙向持倉時，需要按照風險限制等級占用相應的保證金。

5. 流動性行業領先


MEXC 擁有行業領先的流動性，盤口深度大，買賣訂單頻繁且量大，為交易者快速成交提供便利。根據第三方權威數據機構 TokenInsightSimplicity Group 的報告顯示，MEXC 合約交易深度在 0.05% 與 0.1% 檔位均超 1 億美元，穩居行業首位，現貨深度同樣顯示出明顯優勢。

在交易滑點方面，MEXC 在 100 萬及 500 萬美元合約賣單中滑點最低，現貨交易滑點同樣具有顯著優勢；MEXC 在費率上保持絕對優勢，為普通用戶提供零掛單費率，進一步增強了市場競爭力。


需要您注意的是，合約交易屬於高風險投資，投資者應充分認識投資風險，謹慎投資。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

掌握合約交易頁面常用輔助功能，讓您的合約交易更加得心應手

掌握合約交易頁面常用輔助功能，讓您的合約交易更加得心應手

在加密貨幣市場中，合約交易因其高槓桿、雙向操作等特點，已成為許多投資人提升資金利用率、掌握市場機會的重要工具。為了幫助用戶更有效率地操作，MEXC 合約交易頁面不僅提供了基礎的下單功能，還配備了多種實用的輔助功能，涵蓋倉位模式、通知提醒、快速操作及資料展示等。本文將帶您全面了解這些常用功能，幫助您在交易中更得心應手。1. 為什麼要了解合約交易頁面輔助功能？在現貨交易中，投資者只能先買入再擇機賣出；

如何在 MEXC 交易美股合約

如何在 MEXC 交易美股合約

加密貨幣美股合約指的是一種以合約的形式，將美股（美國上市公司股票）與加密貨幣市場結合的一種金融衍生性商品。它允許投資者使用加密貨幣（如 USDT 等）作為保證金，來交易美股的價格波動，而不需要實際擁有股票本身。1. MEXC 美股合約有何特點1）交易時間從週一 12:00 至週六 12:00（UTC&#43;8），每週 5 天全天候交易。每個交易對頁面均會顯示具體的交易時間，便於投資者合理安排操作

合約爆倉相關常見問題專題匯總

合約爆倉相關常見問題專題匯總

1. 什麼是強平？強平，即強制平倉，或稱為爆倉，是指當平台自動關閉用戶的倉位時發生的情況。在 MEXC 平台上，保證金率是衡量用戶倉位風險情況，是用戶資產風險的指標。當保證金率達到或超過 100% 時，系統將強制平倉用戶的倉位。建議用戶密切關注其保證金率的變化，以避免被強平。2. 什麼觸發了 MEXC 的強平？MEXC 採用合理價格作為強平的觸發標準。當合理價格達到強平價格時，強平機制將被觸發。採

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

