為什麼你該用 MEXC 交易？掛單超低費率，超 1,200 個交易對，業界內一流的深度！





合約以「高槓桿、高回報」等特點吸引了無數投資者的目光，進行合約交易首先需要選擇合適的交易所，才能開啟合約交易之旅。MEXC 擁有手續費率全網最低、交易深度好、安全穩定性能高、靈活交易規則、流動性行業領先等優勢，是用戶進行合約交易絕佳選擇。









在 MEXC 上進行合約交易，您可能會進行以下兩種操作：掛單和吃單。





掛單（Maker）：掛單是指設置委託單掛出，限定其價格和數量，等待其他用戶與之成交，掛單為市場增加了流動性。





吃單（Taker）：吃單是主動和已掛出的限價單或者市價單直接成交，吃單消耗了市場流動性。









MEXC 擁有全網最低的手續費率，在 MEXC 上，永續合約交易掛單手續費率 0.01%，吃單手續費率 0.04%。同時，您還可以將 MX 轉入合約賬戶，即可使用 MX 抵扣合約的手續費，最高享受 50% 手續費折扣。更多關於 MEXC 手續費率的詳細信息，您可以參考 MEXC 相關費率













自 MEXC 成立以來，長期以發掘優質項目，快速上線新項目為優勢，廣受用戶好評。多年的行業積累和口碑，讓MEXC 積累超 3000 萬用戶，成為眾多新老用戶的第一選擇，業務遍及全球 170 多個國家和地區。龐大的用戶基數，使MEXC 合約交易擁有極好深度，且合約檔位均衡，價格合理透明。據 MEXC 合約數據統計，過去 24 小時 MEXC 合約成交量達到 410.8 億美金以上。這可以保證用戶在極端行情下平穩交易，避免發生意外爆倉。（註：數據截取時間2024 年 11 月 12 日）









此外，MEXC 合約提供的加密貨幣種類豐富，涵蓋 USDT 本位、元宇宙、Layer2、NFT、Meme 和 DeFi 等任意幣種類型。同時，MEXC 優秀的項目發掘能力，不斷上架新幣種，為用戶帶來最佳的交易體驗。









MEXC 的交易系統是多層和多集群系統構架，由具有銀行技術專業知識的開發人員開發的高性能交易引擎，每秒可完成 140 萬筆交易，具有突破性的效率和性能。













MEXC 合約交易規則靈活，1-500 倍槓桿自由調節，USDT 本位合約最高支持 500 倍槓桿，幣本位合約最高支持 200 倍槓桿。在 MEXC 進行合約交易，您可以選擇限價、市價、計劃委託、跟蹤委託、只做Maker等 訂單模式 進行合約下單。

















在交易滑點方面，MEXC 在 100 萬及 500 萬美元合約賣單中滑點最低，現貨交易滑點同樣具有顯著優勢；MEXC 在費率上保持絕對優勢，為普通用戶提供零掛單費率，進一步增強了市場競爭力。









需要您注意的是，合約交易屬於高風險投資，投資者應充分認識投資風險，謹慎投資。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。