從鮑威爾降息訊號到 ETH 歷史新高：解析加密市場這一輪行情的多維驅動因素

8 月 22 日， 美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾年度央行峯會上的講話， 被市場廣泛解讀為「開啟降息大門」的明確訊號。在演講中，鮑威爾針對 8 月公佈的就業統計數據指出：「數據暗示就業形勢的下行風險正在增加，這一趨勢可能迅速演變為裁員的急速增加和失業率的上升。」他隨後表示，如果勞動力市場減速的風險進一步加劇，政策立場的調整將是合理的，這無疑暗示了美聯儲將可能根據就業數據的變化來實施降息政策。





此次講話不僅是鮑威爾任期內的最後一次公開亮相，更是市場期待已久的政策轉折點。講話之後，美國三大股指同步高收，道指上漲 1.89%，標普 500 上漲 1.52%，納斯達克上漲 1.88%，而美股加密板塊則成為了反應最為劇烈的領域，SharpLink、BitMine、Coinbase 等多隻股票均實現了較大漲幅。





時隔 3 年 9 個月創下歷史新高。受 ETH 新高的影響下，多個 ETH Layer 2、質押、基礎設施等賽道代幣均實現普漲。這一幕，幾乎是「政策預期」與「市場亢奮」完美疊加所釀造的經典行情。 與此同時，加密貨幣市場總市值在 ETH 的帶動下重回 4.1 萬億美元，以太坊單日上漲超過 14.3%，在 8 月 25 日最高觸及 4,943.43 美元，。受 ETH 新高的影響下，多個 ETH Layer 2、質押、基礎設施等賽道代幣均實現普漲。這一幕，幾乎是「政策預期」與「市場亢奮」完美疊加所釀造的經典行情。

















自 2025 年初以來，市場情緒不斷髮酵，紛紛預期美聯儲將會降息，但鮑威爾卻始終保持着鷹派的姿態，對降息訊號三緘其口。面對美國總統川普的持續施壓以及勞動力市場逐漸顯現的降溫跡象，鮑威爾一直堅守着「維持適度從緊的貨幣政策」的立場。然而，在傑克遜霍爾的講台上，鮑威爾的言論卻出現了微妙的轉變。





「鑑於勞動力市場並非特別緊張，且面臨越來越大的下行風險，（通脹持續上升的）這種結果似乎不太可能出現。」鮑威爾的這句話被市場普遍解讀為降息的前奏。他進一步表示，如果緊張的勞動力市場對價格穩定構成風險，美聯儲將採取先發制人的行動。這一系列言論標誌着鮑威爾從「死扛」到「鴿派」的立場轉變，也為市場注入了對降息的強烈預期。





據數據顯示，鮑威爾講話後，美聯儲 9 月降息25個基點的概率從講話前的 75.5% 一度升至 91.1%。同時，他們認為美聯儲在今年剩餘的三次政策會議中，至少降息兩次的概率達 83.9%。這一數據的變化不僅反映了市場對鮑威爾言論的積極反應，也預示着貨幣政策即將迎來新的調整。









儘管鮑威爾的講話被市場迅速視為貨幣政策拐點，但若從細節來看，他的言論更像是一種防禦性的政策預案，而非真正的寬鬆承諾。鮑威爾強調，美國政策利率水平已較去年更接近中性利率，約在 100 個基點的區間內浮動，這意味着美聯儲可以放緩行動的節奏，但並不代表徹底結束緊縮，更不能說明寬鬆即將來臨。同時他也明確提到勞動力市場處於一種「奇特的平衡」狀態，即供需雙雙走弱，若這一趨勢失控，裁員潮和失業率飆升將是難以避免的結果。因此，這一系列言論更多是在為潛在風險預先留出政策空間，而不是提前為市場派發「鴿派盛宴」。









如果說政策預期是點燃行情的火花，那麼 ETH 的暴漲則是多重力量共振後的必然結果。









選擇權市場的軋空效應成為最直接的推動力。8 月 27 日 Coinglass 數據顯示，市場在 24 小時內爆倉金額高達 2.70 億美元，且主要集中在空頭倉位。大量看空 ETH 的投資者被迫平倉，加劇了價格的上衝動力，使得行情演變成一場空頭踩踏。













根據鏈上數據顯示，BitMine（BMNR ）在過去 12 個小時裏接收到 131,736 枚 ETH 。截至 8 月 27 日，BitMine 持有約 170 萬枚的 ETH 持倉。

















除了外部因素的推動外，以太坊生態自身的蓬勃發展也是 ETH 漲勢的重要支撐。近期，以太坊 Layer 2、質押、基礎設施等賽道代幣均實現普漲，反映了市場對以太坊生態未來發展的樂觀預期。





Layer 2 解決方案的興起：隨着以太坊主網交易費用的高企，Layer 2 解決方案成為了緩解網絡擁堵、降低交易成本的重要途徑。 Arbitrum 等 Layer 2 平台的日交易量也居高不下，顯示了市場對高效、低成本交易方案的需求。

質押市場的繁榮：以太坊質押持續升溫，也促進了 Lido 等流動質押協議的 TVL 不斷增長。質押市場的繁榮不僅提升了 ETH 的鎖倉量，也增強了市場對 ETH 長期價值的信心。

基礎設施的完善：以太坊生態的基礎設施不斷完善，為開發者提供了更加友好、便捷的開發環境。這有助於吸引更多的開發者和項目方加入以太坊生態，進一步推動 ETH 的應用和價值提升。









鮑威爾的降息訊號降低了市場對未來利率上升的擔憂，提升了投資者的風險偏好。在加密貨幣市場這一變化尤為明顯。作為高風險高回報的代表，ETH 在降息預期下成為了投資者追逐的熱點。資金從避險資產流向風險資產，推動了ETH 價格的上漲。









綜合來看，以太坊的暴漲既是鮑威爾講話所引發的政策預期效應，也是市場情緒、鏈上資金與機構敘事共振的結果。然而，未來走勢仍需謹慎審視。





如果美聯儲真的在 9 月降息，那麼市場情緒的正反饋將被進一步強化，ETH 或將延續新一輪突破；但若降息遲緩或幅度低於預期，市場可能迎來劇烈回調，部分追高的投資者已經開始感受到 FOMO 情緒帶來的虧損風險。更重要的是，ETH 的 Narrative 之爭纔剛剛開始，未來誰能率先構建出類似「ETH-per-share」這樣的估值體系，誰就將在市場結構性話語權的博弈中佔據主導地位。













作為全球最大的 ETH 持有主體，BMNR 已囤積超 120 萬枚 ETH（約 50 億美元），目標佔據全球 ETH 供應 5%，並將其用於質押收益。BMNR 是構建金融化 ETH，機構入場路徑的標桿性標的。













Ethena 通過其 StablecoinX 部門，計劃在 6 周內回購 2.6 億美元 ENA 代幣，佔流通量 8%，並已啟動「fee switch」機制，將協議收入分配給 sENA 持有者，預計保守年化收益 4%，樂觀超 10%。ENA 是一個市值彈性高、收益敘事明確的合成資產佈局代表。









Pendle TVL 已飆升至歷史新高，突破 100 億美元。Boros 模塊將永續合約資金費率轉化為交易資產，為協議引入海量流動性；與 Ethena、 Aave 的聯動策略貢獻了近 60% TVL。Pendle 是技術創新與機構配置雙輪驅動的 DeFi 核心標的。









這輪 ETH 的行情，是政策訊號、資本流動與市場敘事多維交織的結果。鮑威爾的講話點燃了市場，但真正的燃料來自於機構的入場、空頭的爆倉、生態的繁榮與敘事的重塑。ETH 不僅僅是一種資產，它正在成為金融敘事與資本格局的核心舞台，而在這個舞台上，政策與市場、敘事與信仰、風險與機遇，註定將繼續交織上演。









