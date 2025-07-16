Monad 是一個高性能的 Layer 1 區塊鏈項目，旨在解決以太坊等傳統區塊鏈在交易吞吐量和擴展性方面的瓶頸，同時保持與以太坊虛擬機 (EVM) 的完全兼容性。 1.Monad 的誕生背景 隨着區塊鏈技術的廣泛應用，DeFi、NFT、鏈遊等去中心化應用（dApps）的快速發展對區塊鏈的性能提出了更高要求。然而，隨着交易量激增和網絡擁堵開始堵塞，以太坊的擴展性急劇加劇，高昂的 Gas 費用和較低Monad 是一個高性能的 Layer 1 區塊鏈項目，旨在解決以太坊等傳統區塊鏈在交易吞吐量和擴展性方面的瓶頸，同時保持與以太坊虛擬機 (EVM) 的完全兼容性。 1.Monad 的誕生背景 隨着區塊鏈技術的廣泛應用，DeFi、NFT、鏈遊等去中心化應用（dApps）的快速發展對區塊鏈的性能提出了更高要求。然而，隨着交易量激增和網絡擁堵開始堵塞，以太坊的擴展性急劇加劇，高昂的 Gas 費用和較低
新手學院/熱幣專區/項目介紹/新興 Layer...能否顛覆市場？

新興 Layer 1 引發期待，Monad 能否顛覆市場？

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#行業熱門
Solayer
LAYER$0.2476-2.48%
DeFi
DEFI$0.000839+3.70%
NFT
NFT$0.0000004036+0.69%
Nifty Island
ISLAND$0.007514-0.06%

Monad 是一個高性能的 Layer 1 區塊鏈項目，旨在解決以太坊等傳統區塊鏈在交易吞吐量和擴展性方面的瓶頸，同時保持與以太坊虛擬機 (EVM) 的完全兼容性。

1.Monad 的誕生背景


隨着區塊鏈技術的廣泛應用，DeFi、NFT、鏈遊等去中心化應用（dApps）的快速發展對區塊鏈的性能提出了更高要求。然而，隨着交易量激增和網絡擁堵開始堵塞，以太坊的擴展性急劇加劇，高昂的 Gas 費用和較低的吞吐量讓用戶和開發者尋求替代方案。爲了突破這一困境，Monad 應運而生，致力於打造一個高效、用戶友好的區塊鏈網絡。

2.Monad 的技術架構與核心優勢


2.1 技術架構


Monad 通過以下核心技術實現了高性能和可擴展性：

MonadBFT 共識機制：借鑑了 Tendermint 和 HotStuff 等經典共識算法的精髓，並進行了創新性的改進。該機制採用2 輪以領導者爲中心的扇出扇入式方法，確保區塊鏈的快速確認和最終性，同時降低通信開銷和延遲。

並行執行：支持多個 EVM 實例併發處理交易，打破了以太坊順序交易處理的侷限性，提高了交易吞吐量。

延遲執行：將共識與執行分離，允許節點在共識階段就確定交易順序，並在後續的執行階段獨立執行交易，提高了資源利用效率。

MonadDB：一個針對區塊鏈驗證與查詢優化的 Key-Value 存儲系統，具備高速讀寫、驗證存儲和硬件負擔最小化等特點，支持 Monad 的並行執行和異步 I/O 操作。


2.2 核心優勢


高性能：每秒處理高達 10,000 筆交易，遠超以太坊等現有區塊鏈平臺。

低延遲：1 秒區塊確認時間，支持即時交易。

超低手續費：降低交易成本，使 DeFi、NFT、鏈遊等應用更加普及和親民。

完全 EVM 兼容：開發者無需大幅修改既有的 Ethereum 智能合約，即可將 dApp 遷移到 Monad，降低技術門檻。

3.Monad 發展歷程與融資情況


3.1 發展歷程


2022 年 2 月：Monad 創始團隊開始構思與設計區塊鏈協議的基本概念。
2023 年 2 月：成功獲得 1,900 萬美元種子輪融資，推動早期技術研發。
2024 年 4 月：完成 2.25 億美元 A 輪融資，由 Paradigm 領投，標誌着市場對 Monad 技術潛力的高度認可。
2024 年 12 月：成立 Monad 基金會，負責協議治理、開發者資助計劃、生態建設與技術升級。
2025 年 2 月：Monad 正式推出公開測試網，爲開發者提供一個支持 EVM 兼容工具的測試環境。

3.2 融資情況


截至目前，Monad 已完成兩輪融資，累計融資額超過 2.44 億美元。參與投資的機構包括 Paradigm、Castle Island Ventures、Brevan Howard Digital 等知名投資機構。

4.Monad 項目應用


aPriori：Monad 生態中的一項流動性質押平臺，專注於礦工可提取價值（MEV），爲用戶提供高效的質押解決方案。

Kintsu：流動性質押協議，允許用戶在質押資產的同時仍然能夠靈活使用這些資產。

Kuru：去中心化訂單簿交易所（CLOB），提供高效的訂單簿機制，提升用戶的交易體驗。

Monad Pad：基於 Monad 的代幣和 NFT 啓動平臺，支持項目方或開發者以預售或公開發售的形式啓動代幣或 NFT的早期募資。

5.爲什麼 Monad 很重要？


5.1解決擴展性問題


Monad 通過 10,000 TPS 高吞吐量架構，爲 DeFi 平臺、遊戲生態（GameFi）、企業級應用（Enterprise Solutions）提供流暢、可擴展的基礎設施，促進 Web3 的大規模普及。

5.2提升用戶體驗


Monad 採用 1 秒區塊時間，並支持單槽最終性（Single-Slot Finality），交易可即時確認，無需像以太坊一樣等待多個區塊確認。這種低延遲特性對日常用戶至關重要，在一些需要快速響應的場景中，能帶來更流暢的體驗。

5.3降低參與門檻與成本


Monad 的低手續費設計使小額交易、頻繁交易可行，DeFi 用戶、遊戲玩家和普通用戶均可在 Monad 上以更低成本參與 Web3 應用，擴大整體用戶羣。

5.4保留開發者熟悉的工具與環境


Monad 憑藉其與以太坊虛擬機（EVM）的完全兼容性，爲開發者提供了無縫遷移的解決方案。這種兼容性不僅使 Monad 成爲更具吸引力的以太坊替代方案，更通過降低開發門檻加速了生態系統的成長，進一步推動 Web3 技術的規模化普及。

對於關注區塊鏈技術發展和 Web3 應用普及的投資者和開發者而言，Monad 無疑是一個值得關注的潛力項目。MEXC 作爲區塊鏈行業的領先平臺，將持續關注並支持如 Monad 這樣的優秀項目，爲用戶提供更專業、全面的服務。在 MEXC，你不僅能夠享受到更流暢的交易服務，還可以享受到 MEXC 專業團隊嚴格篩選的優質項目，快人一步把握投資機會。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金