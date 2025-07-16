新興 Layer 1 引發期待，Monad 能否顛覆市場？

Monad 是一個高性能的 Layer 1 區塊鏈項目，旨在解決以太坊等傳統區塊鏈在交易吞吐量和擴展性方面的瓶頸，同時保持與以太坊虛擬機 (EVM) 的完全兼容性。





















Monad 通過以下核心技術實現了高性能和可擴展性：





MonadBFT 共識機制：借鑑了 Tendermint 和 HotStuff 等經典共識算法的精髓，並進行了創新性的改進。該機制採用2 輪以領導者爲中心的扇出扇入式方法，確保區塊鏈的快速確認和最終性，同時降低通信開銷和延遲。





並行執行：支持多個 EVM 實例併發處理交易，打破了以太坊順序交易處理的侷限性，提高了交易吞吐量。





延遲執行：將共識與執行分離，允許節點在共識階段就確定交易順序，並在後續的執行階段獨立執行交易，提高了資源利用效率。





MonadDB：一個針對區塊鏈驗證與查詢優化的 Key-Value 存儲系統，具備高速讀寫、驗證存儲和硬件負擔最小化等特點，支持 Monad 的並行執行和異步 I/O 操作。













高性能：每秒處理高達 10,000 筆交易，遠超以太坊等現有區塊鏈平臺。





低延遲：1 秒區塊確認時間，支持即時交易。





超低手續費：降低交易成本，使 DeFi、NFT、鏈遊等應用更加普及和親民。





完全 EVM 兼容：開發者無需大幅修改既有的 Ethereum 智能合約，即可將 dApp 遷移到 Monad，降低技術門檻。













2022 年 2 月：Monad 創始團隊開始構思與設計區塊鏈協議的基本概念。

2023 年 2 月：成功獲得 1,900 萬美元種子輪融資，推動早期技術研發。

2024 年 4 月：完成 2.25 億美元 A 輪融資，由 Paradigm 領投，標誌着市場對 Monad 技術潛力的高度認可。

2024 年 12 月：成立 Monad 基金會，負責協議治理、開發者資助計劃、生態建設與技術升級。

2025 年 2 月：Monad 正式推出公開測試網，爲開發者提供一個支持 EVM 兼容工具的測試環境。









截至目前，Monad 已完成兩輪融資，累計融資額超過 2.44 億美元。參與投資的機構包括 Paradigm、Castle Island Ventures、Brevan Howard Digital 等知名投資機構。









aPriori：Monad 生態中的一項流動性質押平臺，專注於礦工可提取價值（MEV），爲用戶提供高效的質押解決方案。





Kintsu：流動性質押協議，允許用戶在質押資產的同時仍然能夠靈活使用這些資產。





Kuru：去中心化訂單簿交易所（CLOB），提供高效的訂單簿機制，提升用戶的交易體驗。





Monad Pad：基於 Monad 的代幣和 NFT 啓動平臺，支持項目方或開發者以預售或公開發售的形式啓動代幣或 NFT的早期募資。













Monad 通過 10,000 TPS 高吞吐量架構，爲 DeFi 平臺、遊戲生態（GameFi）、企業級應用（Enterprise Solutions）提供流暢、可擴展的基礎設施，促進 Web3 的大規模普及。









Monad 採用 1 秒區塊時間，並支持單槽最終性（Single-Slot Finality），交易可即時確認，無需像以太坊一樣等待多個區塊確認。這種低延遲特性對日常用戶至關重要，在一些需要快速響應的場景中，能帶來更流暢的體驗。









Monad 的低手續費設計使小額交易、頻繁交易可行，DeFi 用戶、遊戲玩家和普通用戶均可在 Monad 上以更低成本參與 Web3 應用，擴大整體用戶羣。









Monad 憑藉其與以太坊虛擬機（EVM）的完全兼容性，爲開發者提供了無縫遷移的解決方案。這種兼容性不僅使 Monad 成爲更具吸引力的以太坊替代方案，更通過降低開發門檻加速了生態系統的成長，進一步推動 Web3 技術的規模化普及。





對於關注區塊鏈技術發展和 Web3 應用普及的投資者和開發者而言，Monad 無疑是一個值得關注的潛力項目。 MEXC 作爲區塊鏈行業的領先平臺，將持續關注並支持如 Monad 這樣的優秀項目，爲用戶提供更專業、全面的服務。在 MEXC，你不僅能夠享受到更流暢的交易服務，還可以享受到 MEXC 專業團隊嚴格篩選的優質項目，快人一步把握投資機會。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。