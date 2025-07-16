10 月 MX 專區活動數據表現





10 月的加密市場迎來了久違的反轉，在比特幣的帶動下，整個大盤走勢開始攀升。MEXC 平臺代幣 MX 在這一次漲幅中，價格也來到了 2.85 美元。





持有 MX 代幣不僅可以在自身價格漲幅中獲取收益，還能夠參與每月的專屬活動，賺取免費空投收益。關於 MX 權益的詳細內容，您可以閱讀《 MX 持有者的三大權益 》進行了解。









MEXC 每月都有針對 MX Holder 們的專屬空投活動，只要您在一段時間內持有一定數量的 MX 代幣，即可參與這些免費的空投活動。10 月份，MEXC 平臺一共開展了 136 場空投活動，其中有 3 場活動來自 Launchpool，133 場來自陽光普照活動。空投活動共發放價值超 900 萬美元的獎勵，活動年收益率高達 62%。





根據 MEXC 平臺數據統計，在所有的 136 場空投獎勵中，代幣 MEMETOON 價格峰值上漲率高達 270.93%，成為本月漲幅最高的代幣。在價格漲幅排名前 10 的代幣獎勵中，前 7 名代幣價格上漲率均超過 100%。





項目名稱 空投時間（投入MX時間） 價格上漲率（取自10月31日數據） MEMETOON 10/17/2023 270.93% VSC 10/3/2023 154.24% GFLY 10/18/2023 149.4% ZETRIX 10/28/2023 146.95% FMC 10/30/2023 145% VC 10/15/2023 140.7% TIME 10/20/2023 115.47% PPT 10/24/2023 99.6% GAI 10/25/2023 97.7% NEOX 10/24/2023 93%









Launchpool 和陽光普照是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。如果您是 MX Holder，您需要持有 1000 枚以上 MX 代幣，且連續持有時間 30 天以上，您可以報名參加陽光普照和 Launchpool 活動。





打開 MEXC 官網首頁，在頁面頂部導航欄中的【現貨交易】子菜單裡，您可以看到【Launchpool】和【陽光普照】的活動入口。









進入活動詳情頁面後，點擊【一鍵投入】按鈕，當前正在進行中的活動您將一鍵全部參與。您可以同時參與 Launchpool 和陽光普照活動，且您的 MX 不會被鎖倉。













如果您現在還不是 MX Holder，想要參加 Launchpool 和 陽光普照活動，需要您在 MEXC 平臺購買 MX 代幣並持續持有，當滿足條件後即可參與活動。







