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MEXC launchpad 教程

2023.02.19 MEXC
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App端口

第一步: 了解 MEXC launchpad

  • 通過點擊「MEXC 公告」了解當前的 MEXC launchpad 活動。 1c.png
  • 從介紹中了解活動 2c.png
  • 例如，點擊 「DeHeroGame(AMG) 簡介」
「Breif Introduction」
3c.png
「項目亮點」
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「升值邏輯」
5c.png
「代幣分配」
6c.png
  • 返回主信息頁面，仔細閱讀此信息頁面活動的更多 細節信息
「代幣銷售詳情」
7c.png
「如何參與」
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「時間線」
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「特別註意」
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  • 如果您想了解更多關於 MEXC launchpad 活動的信息，您可以 11c.png

第二步: 參與 MEXC launchpad

現在，您可以通過點擊「參與鏈接」或點擊 MEXC 應用程序主菜單上的「 Launchpad」 來加入 Launchpad 活動

12c.png

  • 「Launchpad」: 如果您之前參加過MEXC launchpad，可以直接點擊這個圖標，無需學習這些內容。
13c.png

第三步: 選擇可參與的launchpad活動

  • 點擊「我已知曉」以確認此提示或勾選「今天不再提示」以在一天內跳過此「溫馨提示」 14c.png
  • 您還可以從這裏了解什麽是 MEXC launchpad 15c.PNG
  • 這裏為您展示一個例子 16c.png
  • 從這張圖片中，您可以看到一個可用活動的一般信息，例如它的項目名稱、其代幣的發行數量、項目開始時間等。
  • 請註意這個活動的「據活動開始時間」，因為這意味著某個重大活動開始的時間.
  • 此時，DeHeroGame 的項目正在「預熱中」。
  • 「MX持倉專場」意味著您參與此活動的唯一方式是持有一定數量的MX。
  • 在點擊 「MX 持倉專場」之前，您可以點擊查看詳細信息以確保了解有關此活動的所有信息，我們之前在第一步中已經討論過。

第四步: 進入活動

  • 點擊「MX持倉專場」 17c.png
  • 當您進入某個launchpad項目時，您會看到一個類似於上圖的信息面板。 18c.png
  • 您也可以了解更多關於您「MX持倉詳情」的信息
  • 點擊此圖標後，如果您的 MX 持倉為0，則沒有數據。 19c.png
  • 因此，不要忘記購買足夠的MX以獲得空投資格。
  • 想要獲取有關此項目的更多信息，請您滾動瀏覽此面板。您將了解我們在第一步中討論過的相同信息。 20c.png
21c.png 22c.png
  • 報名成功後，即可自由參與此活動。
  • 您還可以在當前活動下方找到有關「歷史活動」的信息，向下滾動以了解所有活動。 23c.png

第五步: 「獎勵記錄」

  • 當您成功參與某項launchpad活動後，您可以在「我的訂單」中查看結果。 24c.png
  • 选择一种历史记录并点击日历图标 25c.png
  • 點擊「開始時間」和「結束時間」，然後點擊「查詢」 26c.png

Web端口

第一步: 了解 MEXC launchpad

首先，您可以通過彈窗或活動從「活動」參與 MEXC launchpad。
  1. 從「活動」 27c.png
  2. 當您收到彈窗時，如果您已經了解此啟動板活動，請跳過此內容並點擊「立即參與」！ 28c.png
  3. 此外，如果您是第一次參與MEXC launchpad的活動，強烈建議您先學習相關內容。
  • 點擊「了解詳情」了解當前的 MEXC launchpad活動
  • 從介紹中了解活動 29c.png
  • 例如，點擊 「DeHeroGame(AMG) 簡介」
「Breif Introduction」
30c.png
「項目亮點」
31c.png
「升值邏輯」
32c.png
「代幣分配」
33c.png
  • 返回主信息頁面，仔細閱讀此信息頁面活動的更多 細節信息
「代幣銷售詳情」
34c.png
「如何參與」
35c.png
「時間線」
36c.png
「特別註意」
37c.png
  • 如果您想了解更多關於 MEXC launchpad 活動的信息，您可以 38c.png

第二步: 參與 MEXC launchpad

現在，您可以通過單擊我們在第一步中討論過的「參與鏈接」、彈窗或「活動」來加入launchpad活動。
41c.png

第三步: 選擇可參與的launchpad活動

  • 點擊「我已知曉」以確認此提示或勾選「今天不再提示」以在一天內跳過此「溫馨提示」 42c.png
  • 您還可以從這裏了解什麽是 MEXC launchpad
43c.png
  • 這裏為您展示一個例子
44c.png
  • 從這張圖片中，您可以看到一個可用活動的一般信息，例如它的項目名稱、其代幣的發行數量、項目開始時間等。
  • 請註意這個活動的「據活動開始時間」，因為這意味著某個重大活動開始的時間.
  • 此時，DeHeroGame 的項目正在「預熱中」。
  • 「MX持倉專場」意味著您參與此活動的唯一方式是持有一定數量的MX。
  • 在點擊 「MX 持倉專場」之前，您可以點擊查看詳細信息以確保了解有關此活動的所有信息，我們之前在第一步中已經討論過。

第四步: 進入活動

  • 點擊「MX持倉專場」
45c.png
  • 當您進入某個launchpad項目時，您會看到一個類似於上圖的信息面板。
46c.png
  • 例如，您可以通過「查看活動詳情」去了解有關DeHeroGame的詳細信息
  • 您也可以了解更多關於您「MX持倉詳情」的信息
  • 點擊此圖標後，如果您的 MX 持倉為0，則沒有數據。
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  • 因此，不要忘記購買足夠的MX以獲得空投資格。
  • 想要獲取有關此項目的更多信息，請您滾動瀏覽此面板。您將了解我們在第一步中討論過的相同信息。
48c.png
  • 報名成功後，即可自由參與此活動。
  • 回到之前的頁面
49c.png
  • 向下滾動以了解所有「歷史活動」
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第五步: 「我的訂單」

  • 當您成功參與某項launchpad活動後，您可以在「我的訂單」中查看結果。
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  • 選擇一種歷史記錄並點擊日歷圖標
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  • 點擊「開始時間」和「結束時間」，然後點擊「查詢」

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