MEXC launchpad 教程

「Breif Introduction」
「項目亮點」
「升值邏輯」
「代幣分配」
「代幣銷售詳情」
「如何參與」
「時間線」
「特別註意」
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如果您想了解更多關於 MEXC launchpad 活動的信息，您可以
現在，您可以通過點擊「參與鏈接」或點擊 MEXC 應用程序主菜單上的「 Launchpad」 來加入 Launchpad 活動
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點擊「我已知曉」以確認此提示或勾選「今天不再提示」以在一天內跳過此「溫馨提示」
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您還可以從這裏了解什麽是 MEXC launchpad
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這裏為您展示一個例子
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從這張圖片中，您可以看到一個可用活動的一般信息，例如它的項目名稱、其代幣的發行數量、項目開始時間等。
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請註意這個活動的「據活動開始時間」，因為這意味著某個重大活動開始的時間.
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此時，DeHeroGame 的項目正在「預熱中」。
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「MX持倉專場」意味著您參與此活動的唯一方式是持有一定數量的MX。
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在點擊 「MX 持倉專場」之前，您可以點擊查看詳細信息以確保了解有關此活動的所有信息，我們之前在第一步中已經討論過。
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點擊「MX持倉專場」
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當您進入某個launchpad項目時，您會看到一個類似於上圖的信息面板。
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您也可以了解更多關於您「MX持倉詳情」的信息
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點擊此圖標後，如果您的 MX 持倉為0，則沒有數據。
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因此，不要忘記購買足夠的MX以獲得空投資格。
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想要獲取有關此項目的更多信息，請您滾動瀏覽此面板。您將了解我們在第一步中討論過的相同信息。
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報名成功後，即可自由參與此活動。
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您還可以在當前活動下方找到有關「歷史活動」的信息，向下滾動以了解所有活動。
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當您成功參與某項launchpad活動後，您可以在「我的訂單」中查看結果。
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选择一种历史记录并点击日历图标
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點擊「開始時間」和「結束時間」，然後點擊「查詢」
首先，您可以通過彈窗或活動從「活動」參與 MEXC launchpad。
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從「活動」
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當您收到彈窗時，如果您已經了解此啟動板活動，請跳過此內容並點擊「立即參與」！
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此外，如果您是第一次參與MEXC launchpad的活動，強烈建議您先學習相關內容。
「Breif Introduction」
「項目亮點」
「升值邏輯」
「代幣分配」
「代幣銷售詳情」
「如何參與」
「時間線」
「特別註意」
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如果您想了解更多關於 MEXC launchpad 活動的信息，您可以
現在，您可以通過單擊我們在第一步中討論過的「參與鏈接」、彈窗或「活動」來加入launchpad活動。
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從這張圖片中，您可以看到一個可用活動的一般信息，例如它的項目名稱、其代幣的發行數量、項目開始時間等。
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請註意這個活動的「據活動開始時間」，因為這意味著某個重大活動開始的時間.
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此時，DeHeroGame 的項目正在「預熱中」。
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「MX持倉專場」意味著您參與此活動的唯一方式是持有一定數量的MX。
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在點擊 「MX 持倉專場」之前，您可以點擊查看詳細信息以確保了解有關此活動的所有信息，我們之前在第一步中已經討論過。