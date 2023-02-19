MEXC launchpad 教程

「Breif Introduction」

「項目亮點」

「升值邏輯」

「代幣分配」

「代幣銷售詳情」

「如何參與」

「時間線」

「特別註意」

如果您想了解更多關於 MEXC launchpad 活動的信息，您可以

現在，您可以通過點擊「參與鏈接」或點擊 MEXC 應用程序主菜單上的「 Launchpad」 來加入 Launchpad 活動

「Launchpad」: 如果您之前參加過MEXC launchpad，可以直接點擊這個圖標，無需學習這些內容。

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您還可以從這裏了解什麽是 MEXC launchpad

這裏為您展示一個例子

從這張圖片中，您可以看到一個可用活動的一般信息，例如它的項目名稱、其代幣的發行數量、項目開始時間等。

請註意這個活動的「據活動開始時間」，因為這意味著某個重大活動開始的時間.

此時，DeHeroGame 的項目正在「預熱中」。

「MX持倉專場」意味著您參與此活動的唯一方式是持有一定數量的MX。