MX 持有者的三大權益





MX 是 MEXC 發布的原生加密實用代幣。MEXC 平臺為加密愛好者提供了安全的交易加密貨幣平臺，對於持有平臺代幣 MX Token 的用戶來說，還提供了額外的權益。









開啟 MX 抵扣功能後，在進行現貨交易時優先使用 MX 進行手續費抵扣，並享有 20% 的折扣優惠。當您的可用 MX 不足以支付手續費時，系統自動切換為平臺默認費率。如果您連續 15 天現貨持倉 MX 數量 1000 枚以上（包含1000枚），即可享受現貨手續費 100% 優惠。

當您將 MX 轉入合約賬戶後，即可使用 MX 抵扣 USDT 本位合約手續費，享受 10% 手續費折扣。











MEXC 平臺提供了邀請返傭的機製，當您邀請好友來 MEXC 平臺進行交易時，您會按照一定比例獲得一筆返傭。返傭並不是一次性的結算，好友每產生一筆交易，您都會根據交易額度收到一定比例的返傭。





您可以在 MEXC 平臺首頁右上角【個人頭像】中選擇【邀請好友】，在邀請頁面復製【推廣碼】或【邀請鏈接】發給好友，邀請好友來 MEXC 平臺進行交易。

















持有 MX Token 每月享有專屬空投活動，在 MEXC 平臺首頁點擊【現貨交易】，選擇【Launchpad】和【陽光普照】，參與活動贏取獎勵。









參與 Launchpad 可以免費領取新代幣的空投，參與陽光普照可以瓜分 USDT 和 其他新代幣，參與活動的 MX 並不會被鎖倉，您可以同時參與所有您滿足條件的 Launchpad 和陽光普照活動。





需要註意的是 Launchpad 和陽光普照活動有參與門檻，要求 MX 代幣持有量和持有時間達到一定門檻才可以參與。參與活動時投入的 MX 越多，對應投入系數越高，最終瓜分的獎勵越多。









對於長期持有 MX 的用戶來說，MX 代幣價格在 2023 年第一季度整體呈上漲狀態，最高時價格達到 3.5 美元，和 2023 年初的 0.81 美元相比，增長率達到 330%。除 MEXC 平臺外，MX 代幣目前已經在 Huobi、Bybit、Bitget 等主流中心化交易所上市，為 MX 提供了更好的市場流動性和更廣泛的潛在持有者群體。高度的市場價值認同也將最終反饋在 MX 代幣的價格上。





持有 MX，不僅是一種價值投資方式，也是一種理財手段。



