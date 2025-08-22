陽光普照和Launchpool活動係數規則改版升級！





陽光普照和 Launchpool 活動是 MX 持有者專屬免費空投活動。為了激勵 MX Holder 積極參與活動，增加更多活動獎勵，MEXC 對陽光普照和 Launchpool 活動的等級獎勵係數規則進行調整，調整如下：





調整前：活動中投入的 MX 越多，對應投入係數則越高，瓜分的獎勵越多。

調整後：活動中邀請有效用戶數量越多，對應投入係數則越高，瓜分的獎勵越多。





邀請不同數量有效用戶，對應的等級和係數詳情如下表所示：

等級 要求（持有MX） 係數 V1 連續24H持有≥5 MX x1 V2 邀請1位有效用戶 x1.5 V3 邀請2位有效用戶 x1.55 V4 邀請3位有效用戶 x1.6 V5 邀請4位有效用戶 x1.65 V6 邀請5位有效用戶 x1.7 V7 邀請6位有效用戶 x1.75









正如上面所提到，陽光普照和 Launchpool 活動等級係數規則調整後，邀請有效用戶數量越多，對應投入係數則越高，瓜分的獎勵越多。讓我們用一個簡單的例子來進行說明。





假設當前有 A、B 兩名用戶在 24 小時均持倉 1000 枚 MX 參與陽光普照活動。A 用戶沒有邀請到有效用戶，對應的係數為 1；B 用戶邀請到 1 位有效用戶，對應的係數為 1.5，那麼：

A 用戶的獎勵 = 1,000 * 1 /( 1,000 * 1 + 1,000 * 1.5 )

B 用戶的獎勵 = 1,000 * 1.5 /( 1,000 * 1 + 1,000 * 1.5 )









1）有效用戶即用戶在註冊後，從完成第一次入金開始計算，在 7 天內累計入金金額不低於 100 USDT，且至少進行過一筆合約交易（不限金額）。





2）入金行為不包含內部轉賬，鏈上充值、P2P 或法幣購買都算入金行為。





3）系統將會快照有效邀請用戶數（有效時間為30日），並於隔日更新等級；用戶可於活動頁面查訊賬戶等級係數。









陽光普照和 Launchpool 活動是 MX 持有者專屬免費空投活動。只要您的現貨 MX 持倉量 ≥ 5 MX，即可在活動頁面一鍵點擊同時參與目前所有正在進行中的空投活動。您還可以通過閱讀《 如何參與陽光普照 》和《 什麽是 Launchpool 》了解詳細的參與方式。在參與陽光普照和 Launchpool 活動期間，您持有的 MX 並不會被鎖倉，您仍可以繼續使用您的 MX 代幣。





注意如果您的持倉量小於 5 MX 將會影響到您後續陽光普照和 Launchpool 活動的參加。因此請您確保從投入開始時間前一日的23:59（UTC+8），現貨賬戶內的最低持倉 ≥ 5 MX 獲得活動參與資格。活動結束後空投將發放至您的現貨賬戶中。





MEXC 平臺每月開展超過 120 場空投活動，活動累計年收益率高達 66.5%。MX 空投收益世界最高，幫助用戶賺取更多利潤。除此之外，如果您從早期就持有 MX 代幣，相信您從代幣漲幅中也賺取到了不少的收益。相比於年初 2.6 USDT 的價格，MX 截至目前為止仍然有約 53.1% 的漲幅。





持有 MX 代幣，不僅能讓您在代幣漲幅中獲利，還能夠獲得每月的免費空投福利，實現 0 擼熱門項目代幣。現在在 MEXC 交易 MX 代幣 ，享受行業最低 交易費率 ，如果您是 Maker 更能享受 0 費率。期待您成為 MX Holder 大家庭中的一員！



