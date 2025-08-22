陽光普照和Launchpool活動係數規則改版升級！

陽光普照和 Launchpool 活動是 MX 持有者專屬免費空投活動。為了激勵 MX Holder 積極參與活動，增加更多活動獎勵，MEXC 對陽光普照和 Launchpool 活動的等級獎勵係數規則進行調整，調整如下： 調整前：活動中投入的 MX 越多，對應投入係數則越高，瓜分的獎勵越多。 調整後：活動中邀請有效用戶數量越多，對應投入係數則越高，瓜分的獎勵越多。 邀請不同數量有效用戶，對應的等陽光普照和 Launchpool 活動是 MX 持有者專屬免費空投活動。為了激勵 MX Holder 積極參與活動，增加更多活動獎勵，MEXC 對陽光普照和 Launchpool 活動的等級獎勵係數規則進行調整，調整如下： 調整前：活動中投入的 MX 越多，對應投入係數則越高，瓜分的獎勵越多。 調整後：活動中邀請有效用戶數量越多，對應投入係數則越高，瓜分的獎勵越多。 邀請不同數量有效用戶，對應的等
2025年8月22日MEXC
陽光普照和 Launchpool 活動是 MX 持有者專屬免費空投活動。為了激勵 MX Holder 積極參與活動，增加更多活動獎勵，MEXC 對陽光普照和 Launchpool 活動的等級獎勵係數規則進行調整，調整如下：

  • 調整前：活動中投入的 MX 越多，對應投入係數則越高，瓜分的獎勵越多。
  • 調整後：活動中邀請有效用戶數量越多，對應投入係數則越高，瓜分的獎勵越多。

邀請不同數量有效用戶，對應的等級和係數詳情如下表所示：
等級
要求（持有MX）
係數
V1
連續24H持有≥5 MX
x1
V2
邀請1位有效用戶
x1.5
V3
邀請2位有效用戶
x1.55
V4
邀請3位有效用戶
x1.6
V5
邀請4位有效用戶
x1.65
V6
邀請5位有效用戶
x1.7
V7
邀請6位有效用戶
x1.75

係數說明：


正如上面所提到，陽光普照和 Launchpool 活動等級係數規則調整後，邀請有效用戶數量越多，對應投入係數則越高，瓜分的獎勵越多。讓我們用一個簡單的例子來進行說明。

假設當前有 A、B 兩名用戶在 24 小時均持倉 1000 枚 MX 參與陽光普照活動。A 用戶沒有邀請到有效用戶，對應的係數為 1；B 用戶邀請到 1 位有效用戶，對應的係數為 1.5，那麼：
  • A 用戶的獎勵 = 1,000 * 1 /( 1,000 * 1 + 1,000 * 1.5 )
  • B 用戶的獎勵 = 1,000 * 1.5 /( 1,000 * 1 + 1,000 * 1.5 )

值得注意：


1）有效用戶即用戶在註冊後，從完成第一次入金開始計算，在 7 天內累計入金金額不低於 100 USDT，且至少進行過一筆合約交易（不限金額）。

2）入金行為不包含內部轉賬，鏈上充值、P2P 或法幣購買都算入金行為。

3）系統將會快照有效邀請用戶數（有效時間為30日），並於隔日更新等級；用戶可於活動頁面查訊賬戶等級係數。

關於陽光普照和Launchpool


陽光普照和 Launchpool 活動是 MX 持有者專屬免費空投活動。只要您的現貨 MX 持倉量 ≥ 5 MX，即可在活動頁面一鍵點擊同時參與目前所有正在進行中的空投活動。您還可以通過閱讀《如何參與陽光普照》和《什麽是 Launchpool》了解詳細的參與方式。在參與陽光普照和 Launchpool 活動期間，您持有的 MX 並不會被鎖倉，您仍可以繼續使用您的 MX 代幣。

注意如果您的持倉量小於 5 MX 將會影響到您後續陽光普照和 Launchpool 活動的參加。因此請您確保從投入開始時間前一日的23:59（UTC+8），現貨賬戶內的最低持倉 ≥ 5 MX 獲得活動參與資格。活動結束後空投將發放至您的現貨賬戶中。

MEXC 平臺每月開展超過 120 場空投活動，活動累計年收益率高達 66.5%。MX 空投收益世界最高，幫助用戶賺取更多利潤。除此之外，如果您從早期就持有 MX 代幣，相信您從代幣漲幅中也賺取到了不少的收益。相比於年初 2.6 USDT 的價格，MX 截至目前為止仍然有約 53.1% 的漲幅。

持有 MX 代幣，不僅能讓您在代幣漲幅中獲利，還能夠獲得每月的免費空投福利，實現 0 擼熱門項目代幣。現在在 MEXC 交易 MX 代幣，享受行業最低交易費率，如果您是 Maker 更能享受 0 費率。期待您成為 MX Holder 大家庭中的一員！

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


