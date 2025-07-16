7 月 MX 專區活動數據表現









MEXC 每個月都會為 MX Holder 們提供不同項目代幣的免費空投活動，增加 Holder 們的被動收入。 7 月份平臺一共開展了 135 場空投活動，其中 Launchpool 有 11 場活動， 124 場來自陽光普照活動。





7 月份的空投活動共計發放超 1000 萬美元獎勵，活動年收益率高達 61%。在這些活動分發的空投代幣中，SPACE 上漲率達到 768.67%，是這個月漲幅最高的空投代幣。在漲幅排名前 5 的項目中，代幣價格上漲率均超過了 200%。





項目名稱 空投時間（投入MX時間） 價格上漲率（取自8月2日數據） SPACE 7/14/2023 768.67% NOVA 7/14/2023 534.20% PG 7/1/2023 484.20% BEAI 7/21/2023 274.56% NAC 7/10/2023 209% ARC 7/28/2023 196.80% SELO 7/19/2023 169.84% CRE 7/22/2023 160.93% ICT 7/10/2023 131.62%









Launchpool 和陽光普照是 MX Holder 的專屬活動。如果您是 MX Holder，您需要持有 1000 枚以上 MX 代幣，且連續持有時間 30 天以上，您可以報名參加陽光普照和 Launchpool 活動。





在 MEXC 官網首頁，選擇導航欄中的【現貨交易】，您就可以看到【Launchpool】和【陽光普照】活動的入口。









進入活動詳情頁面後，您可以點擊【一鍵投入】按鈕，當前正在進行中的活動一鍵全部參與。您可以同時參與 Launchpool 和陽光普照活動，且您的 MX 不會被鎖倉。













如果您現在還不是 MX Holder，想要參加免費的空投活動，需要您在 MEXC 平臺購買 MX 代幣並持續持有，當滿足條件後即可參與活動。







