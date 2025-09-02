MEXC 合約交易完整版教程（App）！讓你隨時隨地進行加密貨幣合約交易





MEXC合約交易為MEXCers提供了一種數字貨幣的高階交易方式。與現貨交易不同，合約交易擁有特殊的交易邏輯和開倉方式。通過本篇文章，能夠幫助初次接觸合約交易的MEXCers實現0到1的跨越；為合約交易初學者提供入門指南，輕鬆上手合約交易。









MEXC合約交易平臺分為U本位合約和幣本位合約：





U本位合約使用USDT結算機制：只需持有USDT，您就可以在MEXC進行多幣種的合約交易；





幣本位合約使用幣種（如，BTC、ETH等）結算機制；





在本文中，我們以U本位合約作為示例。









在進行合約交易之前，您需要保證【合約賬戶】中有足夠的資產（如，USDT）。









1）打開MEXC App，依次點擊【資產】-【劃轉】；

2）確認：從【現貨賬戶】到【合約賬戶】；

3）選擇幣種，以【USDT】為例 ；

4）輸入劃轉【數量】；

5）【劃轉】。













由於【倉位模式】、【保證金模式】和【槓桿模式】均會影響您在合約交易過程中的盈利和虧損，MEXC建議您使用下列邏輯完成下單操作：





設置【倉位模式】、【保證金模式】和【槓桿模式】 → 選擇下單模式 → 設置參數 → 完成下單（【開空】/【開多】）；









【雙向持倉】：您可以對一種幣對合約同時持有多空兩種倉位；





【單向持倉】：您只能對一種幣對合約持有一種倉位；





例如：在雙向持倉模式下，您可以，同時持有BTC/USDT合約交易對的多和空兩種倉位；而在單向持倉模式下，您只能，持有BTC/USDT合約交易對的多或空一種倉位。





【倉位模式】和已持倉以及掛單的生效關係：有已持倉和掛單，不允許調整倉位模式。









1）點擊合約交易頁面右上角“更多”圖標；

2）點擊【偏好設置】；

3）點擊【倉位模式】；

4）選擇【雙倉持倉】或【單向持倉】。

















【逐倉】：訂單觸發時，每個訂單的倉位是獨立計算的；如果需要補倉，即使您在其它逐倉賬戶或者全倉賬戶下有足夠的資產，也不會對該交易對自動補倉，需要您手工補倉；





例如：逐倉模式下，一位用戶合約賬戶有 1000 USDT，只使用 200 USDT 作為初始保證金，開了一個BTC多單，當該用戶遭遇強平時，他只會損失 200 USDT，而不會損失賬戶全部 USDT 資產。





【全倉】：全倉模式下，您是使用相對應結算幣種裡所有的可用餘額作為倉位保證金來維持倉位，避免強平。在這種保證金模式下，當資產淨值不足以滿足維持保證金需求時，強制平倉將被觸發。如果倉位被強制平倉，您將損失所對應幣種裡所有的資產；





例如：全倉模式下，一位用戶合約賬戶有 1000 USDT，同樣只使用 200 USDT 作為初始保證金，開了一個BTC多單，當該用戶遭遇強平時，他將會損失賬戶全部 USDT資產；





【保證金模式】和已持倉以及掛單的生效關係：調整後的保證金模式對已持倉和掛單不生效。









1）點擊合約交易頁面左上方“逐倉”圖標；

2）左右滑動選擇相應的保證金模式：【逐倉】或【全倉】；

3）勾選【全部合約同時生效】；

4）點擊【確認】。

















【簡約模式】：多空方向使用相同倍數的槓桿和保證金模式；





【高級模式】：多空方向支持不同倍數的槓桿和保證金模式；





例如：【簡約模式】下，您可以直接設置【逐倉】/【全倉】和槓桿倍數：









【高級模式】下，您可以分別在多空兩個UI下設置【逐倉】/【全倉】和槓桿倍數；









【槓桿模式】和已持倉以及掛單的生效關係：若有合約存在持倉或者掛單，不允許調整槓桿模式，槓桿模式的調整對所有合約統一生效。









1）點擊合約交易頁面右上角“更多”圖標；

2）點擊【偏好設置】；

3）點擊【槓桿模式】；

4）選擇【高級模式】或【簡約模式】。

















為了方便MEXCers下單：在操作之前，您可以設置合約交易頁面的K線圖位置：





1）點擊合約交易頁面右上角“更多”圖標；





2）點擊【偏好設置】；





3）點擊【交易頁K線】；





4）選擇【頂部】或【底部】；





5）點擊【確認】。

















操作邏輯：設置價格 → 設置合約單位 → 設置合約數量 → （或）設置【生效時間】 → 下單（【開空】/【開多】）。





限價委託：簡而言之，當交易者使用限價委託時，都期望“低買高賣”，即在低於最新價的價格開多，在高於最新價格的價格開空；





當您選擇【限價委託】時，您只能設置比最新價格低的【開多】委託和比最新價格高的【開空】委託，否則會按市價成交；





合約單位：BTC、USDT和張；





生效時間：根據成交的難易程度，三種生效時間可以這樣排序：





GTC（此種訂單將持續有效直到完全成交或被取消）；

IOC（此種訂單若在指定價格不能立即成交，則撤銷未成交的部分）；

FOK（此種訂單若不能全部成交則立即全部撤銷）。









1）設置價格；

2）設置合約單位；

3）設置合約數量；

4）設置【生效時間】；

5）下單（【開空】/【開多】）。













操作邏輯：設置合約單位 → 設置合約數量 → 設置 【市價轉限價】→ （或）設置MTL（市價轉限價） → 下單（【開空】/【開多】）





市價委託：作為最容易成交的委託，您的訂單將以，（可獲得的）市場最優價格成交；





合約單位：BTC、USDT和張；





MTL（市價轉限價）：訂單將以最優價成交，未成交的部分將會轉化為限價委託；此種委託方式適用於：不能一次性通過市價委託成交的情況。









1）設置合約單位；

2）設置合約數量；

3）（或）設置MTL【市價轉限價】；

4）下單（【開空】/【開多】）。













操作邏輯：設置價格類型（最新、合理和指數價格）和觸發方式（限價或市價） → 設置【觸發價格】 → 設置【價格】→ 設置合約單位 → 設置合約數量 →（或）設置【有效時間】→ 下單（【開空】/【開多】）；





【計劃委託】類似於現貨交易中的【限價止盈止損】：通過設置【觸發價格】和【價格】，可以在，高於最新價格的位置【開多】或【開空】；以及在，低於最新價格的位置【開多】或【開空】；





【觸發價格】和【價格】可以為最新、合理或指數價格中任意一種；觸發和成交價格可以是限價或市價的任意一種；





合約單位：BTC、USDT和張；





有效時間：長期有效、7天有效和24小時有效。









1）設置價格類型：最新、合理和指數價格；

2）設置觸發方式：限價或市價；

3）設置【觸發價格】；

4）設置【價格】；

5）設置合約單位；

6）設置合約數量；

7）（或）設置【有效時間】；

8）下單（【開空】/【開多】）。









操作邏輯：選擇【比例】或【價距】 → 設置【比例】或【價距】→ 設置合約單位 → 設置合約數量 → （或）設置【激活價格】 → 下單（【開空】/【開多】）





【跟蹤委託】類似於具備價格跟蹤功能的限價止損委託；即，在高於最新價格的位置【開多】或/和在低於最新價格的位置【開空】；【觸發價格】的計算是參考：在10分鐘的時間週期中，最高價格或最低價格；





當您看多時，即【開多】：觸發價格 = （1+價差）* 歷史最高價格（時間週期為10分鐘）；當您看空時，即【開空】：觸發價格 = （1-價差）* 歷史最低價格（時間週期為10分鐘）；





【激活價格】是跟蹤單的激活條件：若您不設置【激活價格】，最新價格（或，市價）到達【觸發價格】，計劃委託立即以市價單掛單；若設置【激活價格】，觸發價格在訂單激活後生成；





激活價格可以最新價格、合理價格和指數價格任意一個價格。









1）選擇【比例】或【價距】；

2）設置【比例】或【價距】；

3）設置合約單位；

4）設置合約數量；

5）（或）設置【激活價格】；

6）下單（【開空】/【開多】）。













操作邏輯：設置價格 → 設置合約單位 → 設置合約數量 → 下單（【開空】/【開多】）；





【只做Maker】始終保證交易者為Maker，成交時，交易者會作為流動性提供者收穫手續費；





合約單位：BTC、USDT和張；









1）設置價格；

2）設置合約單位；

3）設置合約數量；

4）下單（【開空】/【開多】）。











3.5 最大可開邏輯解讀

在交易區域，您可以看到自己最大可開多或開空的數量。

最大可開的計算邏輯概述：當您提交合約委託時，系統會先計算您最多能開多少張合約。如果您切換合約單位為「USDT」或「對應代幣」時，系統會根據張數換算成相應的「USDT 金額」或「代幣數量」。頁面上顯示的最大可開數量，表示在當前您設置的槓桿倍數下，您最多可以「買入開多」或「賣出開空」的數量。



不同合約單位（代幣數量、USDT、張）之間的計算邏輯

最大可開多/空：可開（張數）= 可用保證金/[預估成交價格*合約面值*（起始保證金率+2*預估手續費率）] 最大可開 USDT 價值 = 張數*面值*價格 最大可開代幣數量 = 張數*面值

註： 1）預估成交價格、預估手續費率（用於預估計算開倉和平倉的手續費）的數值，依賴用戶掛單方式（市價或者限價），交易方向（開多、開空）決定。 2）限價委託：按輸入價格為預估成交價格（非Taker成交時）計算最大可開。 3）市價委託：按盤口價為預估成交價格計算最大可開（開空按照盤口買 1 價；開多按盤口賣 1 價）。

開倉張數以整數取值，若計算張數存在小數點數值，會捨去小數點數值進行取整。













如果您的訂單未被觸發，請在【當前委託】和【歷史委託】中查看。













如果您的訂單被觸發，請在【當前倉位】中查看。





























本文詳細介紹了完成合約交易的三大步驟：資金劃轉、如何下單（5種模式）以及監控訂單。考慮到您首次接觸合約交易：每種下單模式都已總結出了基本操作邏輯，為您降低了合約交易的操作難度，其中部分內容也通過流程圖的方式為您簡潔的描繪出來。待您熟悉合約交易之後，您可以根據自己的經驗，考慮是否需要簡化操作思維：比如，根據成交難易程度，將5種委託分類等。如果您想和更多的用戶交流交易心得，可以加入我們官方TG群或者關注官方推特。



