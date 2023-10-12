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如何進行合約偏好設置

#合約
#新手入門
2023.10.12 MEXC
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在MEXC進行合約交易時，您可以根據個人使用習慣進行合約偏好設置，訂制個性化的合約交易體驗。您可以參考本文的具體步驟，進行設置。

網頁端

①進入MEXC官網，點擊【合約交易】，然後點擊【USDT本位永續合約】或【幣本位永續合約】。



②進入合約交易頁面後，點擊頁面右上方設置按鈕。


③進入偏好設置頁面後，您可以在常用設置模式下，設置倉位模式、槓桿模式、價差保護和閃電交易等個性化功能。



倉位模式：分為雙向持倉和單向持倉。雙向持倉模式下，一個合約可允許同時持有多空兩個倉位。單向持倉模式下，單向持倉下，一個合約只允許有一個方向的倉位。

槓桿模式：分為簡約模式和高級模式。簡約模式是指多空方向使用相同倍數的槓桿和保證金模式，高級模式是多空方向使用不同倍數的槓桿和保證金模式。

價差保護：開啟價差保護功能後，止盈止損（計劃委託）達到觸發價，如果該合約的最新價與合理價格價差超過該合約的設定閾值，止盈止損（計劃委託）將被拒絕，請注意價差保護只會在開啟後生效，對未開啟的歷史訂單將不生效。

閃電交易：開啟閃電交易後，您只需要輸入數量，然後點擊【市價買入】或【市價賣出】便可以快速成交。


除設置以上個性化功能外，您還可以進行主題設置、漲跌設置、開啟高級止盈止損、開啟委託確認彈框和開啟市價單未成交彈框等簡單功能設置。

App端

①在MEXC App首頁，點擊下方【合約】。



②點擊交易對邊上的【...】。


③點擊【偏好設置】。


④在設置頁面，您可以設置倉位模式、槓桿模式、交易倉區位、通知和確認。其中倉位模式和槓桿模式，在網頁端已經介紹過。


交易倉區位是指，您可以將交易倉區位選擇放置在左側或者右側。

通知是指，MEXC App的通知提醒。您如果開啟通知，將會收到MEXC App的通知提醒；如果您關閉通知，將無法收到MEXC App的通知提醒。

確認包含下單二次確認、撤銷全部訂單二次確認、撤銷單個訂單二次確認、價差保護和市價單部分成交提醒，您可以根據您的具體需求開啟相關確認。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


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