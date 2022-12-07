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如何購買TerraClassicUSD (USTC) 教程

如何購買TerraClassicUSD (USTC) 教程

更新：2022-12-07 03:09:58

想要了解如何購買加密貨幣？不知從何著手？別擔心！ MEXC 提供您一系列的方式。您可以隨時隨地通過MEXC輕易地以最低價格和最高安全性購買TerraClassicUSD（USTC）。立即了解如何通過 MEXC 交易及程序購買TerraClassicUSD（USTC)。

1

通過網站或是程序，在 MEXC 加密貨幣交易免費創建一個賬號來購買TerraClassicUSD幣。

您的 MEXC 账号是购买加密货币最简易的管道。在您可以购买TerraClassicUSD（USTC）之前，您需要开通账号并通过KYC（身份认证）。

2

選擇您要如何購買TerraClassicUSD（USTC）加密代幣。

點擊 MEXC 網站導航左上角的“買幣”來顯示您所在地區的可用方法。

為了更順暢的交易，您可以考慮購買類似 USDT 的穩定幣，再使用其穩定幣在現貨交易所購買{{vcoinNameFull}}（{{vcoinName}}）。

為了更順暢的交易，您可以考慮購買類似 USDT 的穩定幣，再使用其穩定幣在現貨交易所購買TerraClassicUSD（USTC）。

（1）信用卡/借記卡購買

如果您是一名新用戶，這是購買TerraClassicUSD（USTC）最簡易的方式。 MEXC 支持使用 Visa 和 Mastercard 付款。

（2）P2P/OTC 交易

使用 MEXC 點對點服務直接向其他用戶購買TerraClassicUSD（USTC）。我們為全球提供最優質的服務和支持。所有訂單和交易均受託管和 MEXC 保護。

（3）跨境銀行轉賬

通过 SWIFT、Wire、PIX 和 ACH 立刻免费存入 USD，并通过现货交易购买TerraClassicUSD 。

（4）第三方支付

MEXC提供多種支付服務，包括Simplex、Banxa、Mercuryo等，讓您獲得最佳的現貨交易來購買TerraClassicUSD。

3

保存或在 MEXC 使用您的TerraClassicUSD（USTC）。

購買了加密貨幣後，您可以將其保存在您的 MEXC 賬戶錢包中，或通過區塊鏈轉移將其發送到其他地方。您也可以交易其他加密貨幣或將其質押在 MEXC 收益產品上以獲得被動收入（MX Defi、Staking、陽光普照）。

為了更順暢的交易，您可以考慮購買類似 USDT 的穩定幣，再使用其穩定幣在現貨交易所購買{{vcoinNameFull}}（{{vcoinName}}）。

想要密切關注幣價？到我們的現貨交易所，把您喜愛的幣種配對添加到書籤中。

TerraClassicUSD（USTC）詳情TerraClassicUSD（USTC）詳情

$0.021532 USD

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