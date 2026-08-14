Zenith Protocol 今日价格

Zenith Protocol (ZTH) 今日实时价格为 $ 0.00312909，过去 24 小时内变化了 8.13%。当前 ZTH 兑 USD 的汇率为 $ 0.00312909 每 ZTH。

Zenith Protocol 目前市值在 $ 3,035,196 排名第 #-，流通供应量为 969.99M ZTH。过去 24 小时内，ZTH 的交易价格在 $ 0.00298328（低点）和 $ 0.00352569（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00499096，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ZTH 在过去一小时内波动了 +4.88%，过去7 天内波动了 -24.29%。过去一天，总交易量达到 $ 30.39K。

Zenith Protocol（ZTH）市场信息

市值 $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M 成交量（24H） $ 30.39K$ 30.39K $ 30.39K 完全稀释市值 $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M 流通量 969.99M 969.99M 969.99M 总供应量 969,993,365.610519 969,993,365.610519 969,993,365.610519

Zenith Protocol 的当前市值为 $ 3.04M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 30.39K。ZTH 的流通量为 969.99M，总供应量是 969993365.610519，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.04M。