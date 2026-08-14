yesnoerror 今日价格

yesnoerror (YNE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,56%。当前 YNE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 YNE。

yesnoerror 目前市值在 $ 181 803 排名第 #-，流通供应量为 999,96M YNE。过去 24 小时内，YNE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,111382，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，YNE 在过去一小时内波动了 +0,00%，过去7 天内波动了 -0,02%。过去一天，总交易量达到 $ 25,74K。

yesnoerror（YNE）市场信息

市值 $ 181,80K$ 181,80K $ 181,80K 成交量（24H） $ 25,74K$ 25,74K $ 25,74K 完全稀释市值 $ 181,80K$ 181,80K $ 181,80K 流通量 999,96M 999,96M 999,96M 总供应量 999 964 426,189589 999 964 426,189589 999 964 426,189589

yesnoerror 的当前市值为 $ 181,80K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 25,74K。YNE 的流通量为 999,96M，总供应量是 999964426.189589，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 181,80K。