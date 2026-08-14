Xavier 今日价格

Xavier (XAVIER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 9.04%。当前 XAVIER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 XAVIER。

Xavier 目前市值在 $ 95,309 排名第 #-，流通供应量为 989.97M XAVIER。过去 24 小时内，XAVIER 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，XAVIER 在过去一小时内波动了 +0.08%，过去7 天内波动了 -2.84%。过去一天，总交易量达到 --。

Xavier（XAVIER）市场信息

市值 $ 95.31K$ 95.31K $ 95.31K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 95.31K$ 95.31K $ 95.31K 流通量 989.97M 989.97M 989.97M 总供应量 989,967,457.291122 989,967,457.291122 989,967,457.291122

Xavier 的当前市值为 $ 95.31K, 它过去 24 小时的交易量为 --。XAVIER 的流通量为 989.97M，总供应量是 989967457.291122，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 95.31K。