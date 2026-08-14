x402 Singularity Layer 今日价格

x402 Singularity Layer (SGL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 15.85%。当前 SGL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SGL。

x402 Singularity Layer 目前市值在 $ 179,539 排名第 #-，流通供应量为 998.94M SGL。过去 24 小时内，SGL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SGL 在过去一小时内波动了 +3.95%，过去7 天内波动了 -22.47%。过去一天，总交易量达到 $ 19.33K。

x402 Singularity Layer（SGL）市场信息

市值 $ 179.54K$ 179.54K $ 179.54K 成交量（24H） $ 19.33K$ 19.33K $ 19.33K 完全稀释市值 $ 179.54K$ 179.54K $ 179.54K 流通量 998.94M 998.94M 998.94M 总供应量 998,941,523.0484656 998,941,523.0484656 998,941,523.0484656

x402 Singularity Layer 的当前市值为 $ 179.54K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 19.33K。SGL 的流通量为 998.94M，总供应量是 998941523.0484656，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 179.54K。