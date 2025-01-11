Wrapped Hypertensor 价格 (TENSOR)
今天 Wrapped Hypertensor (TENSOR) 的实时价格为 41.6 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。TENSOR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped Hypertensor 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 97.00K USD
- Wrapped Hypertensor 当天价格变化为 -2.45%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Wrapped Hypertensor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.04514013396941。
在过去30天内，Wrapped Hypertensor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6978649600。
在过去60天内，Wrapped Hypertensor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +13.9131449600。
在过去90天内，Wrapped Hypertensor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +17.9793203274467。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -1.04514013396941
|-2.45%
|30天
|$ +0.6978649600
|+1.68%
|60天
|$ +13.9131449600
|+33.45%
|90天
|$ +17.9793203274467
|+76.12%
Wrapped Hypertensor 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+3.85%
-2.45%
-26.82%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 TENSOR 兑换 AUD
A$67.392
|1 TENSOR 兑换 GBP
￡33.696
|1 TENSOR 兑换 EUR
€40.352
|1 TENSOR 兑换 USD
$41.6
|1 TENSOR 兑换 MYR
RM186.784
|1 TENSOR 兑换 TRY
₺1,473.472
|1 TENSOR 兑换 JPY
¥6,565.312
|1 TENSOR 兑换 RUB
₽4,253.6
|1 TENSOR 兑换 INR
₹3,583.424
|1 TENSOR 兑换 IDR
Rp670,967.648
|1 TENSOR 兑换 PHP
₱2,441.088
|1 TENSOR 兑换 EGP
￡E.2,102.88
|1 TENSOR 兑换 BRL
R$254.176
|1 TENSOR 兑换 CAD
C$59.904
|1 TENSOR 兑换 BDT
৳5,074.368
|1 TENSOR 兑换 NGN
₦64,495.808
|1 TENSOR 兑换 UAH
₴1,758.848
|1 TENSOR 兑换 VES
Bs2,204.8
|1 TENSOR 兑换 PKR
Rs11,584.352
|1 TENSOR 兑换 KZT
₸21,952.32
|1 TENSOR 兑换 THB
฿1,443.52
|1 TENSOR 兑换 TWD
NT$1,375.712
|1 TENSOR 兑换 CHF
Fr37.856
|1 TENSOR 兑换 HKD
HK$323.648
|1 TENSOR 兑换 MAD
.د.م417.664