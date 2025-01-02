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Warthog 价格 (WART)

USD

Warthog (WART) 实时价格图表

$0.704524
$0.704524$0.704524
+14.20%(1D)

今天 Warthog (WART) 的价格

今天 Warthog (WART) 的实时价格为 0.704524 USD。目前其市值为 $ 5.09M USD。WART 兑换 USD 的价格为实时更新。
Warthog 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 94.66K USD
- Warthog 当天价格变化为 +14.24%
- 其循环供应量为 7.19M USD

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Warthog (WART) 价格表现 USD

今天内，Warthog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.087796
在过去30天内，Warthog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0986203967
在过去60天内，Warthog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.8529200741
在过去90天内，Warthog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.48736974423504932

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.087796+14.24%
30天$ -0.0986203967-13.99%
60天$ +0.8529200741+121.06%
90天$ +0.48736974423504932+224.43%

Warthog (WART) 价格分析

Warthog 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.613782
$ 0.613782$ 0.613782

$ 0.716974
$ 0.716974$ 0.716974

$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

-1.73%

+14.24%

-2.25%

Warthog (WART) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 5.09M
$ 5.09M$ 5.09M

$ 94.66K
$ 94.66K$ 94.66K

7.19M
7.19M 7.19M

什么是Warthog (WART)

Warthog is an experimental cryptocurrency with world's first Proof of Balanced Work algorithm written by a group of crypto enthusiasts. No premine. No unfair automatic allocation of coins to dev/team. 100% Minable. Written from scratch. Modern codebase. Open source.

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Warthog (WART) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Warthog (WART) 的其他问题

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WART 兑换为当地货币

1 WART 兑换 AUD
A$1.1272384
1 WART 兑换 GBP
0.5636192
1 WART 兑换 EUR
0.67634304
1 WART 兑换 USD
$0.704524
1 WART 兑换 MYR
RM3.14922228
1 WART 兑换 TRY
24.87674244
1 WART 兑换 JPY
¥110.61731324
1 WART 兑换 RUB
78.554426
1 WART 兑换 INR
60.412933
1 WART 兑换 IDR
Rp11,363.28873172
1 WART 兑换 PHP
40.81307532
1 WART 兑换 EGP
￡E.35.76163824
1 WART 兑换 BRL
R$4.37509404
1 WART 兑换 CAD
C$1.01451456
1 WART 兑换 BDT
84.190618
1 WART 兑换 NGN
1,088.90524916
1 WART 兑换 UAH
29.66750564
1 WART 兑换 VES
Bs35.930724
1 WART 兑换 PKR
Rs196.3508388
1 WART 兑换 KZT
369.82578332
1 WART 兑换 THB
฿24.15812796
1 WART 兑换 TWD
NT$23.17179436
1 WART 兑换 CHF
Fr0.6340716
1 WART 兑换 HKD
HK$5.47415148
1 WART 兑换 MAD
.د.م7.12273764