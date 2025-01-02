Warthog 价格 (WART)
今天 Warthog (WART) 的实时价格为 0.704524 USD。目前其市值为 $ 5.09M USD。WART 兑换 USD 的价格为实时更新。
Warthog 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 94.66K USD
- Warthog 当天价格变化为 +14.24%
- 其循环供应量为 7.19M USD
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今天内，Warthog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.087796。
在过去30天内，Warthog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0986203967。
在过去60天内，Warthog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.8529200741。
在过去90天内，Warthog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.48736974423504932。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.087796
|+14.24%
|30天
|$ -0.0986203967
|-13.99%
|60天
|$ +0.8529200741
|+121.06%
|90天
|$ +0.48736974423504932
|+224.43%
Warthog 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.73%
+14.24%
-2.25%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Warthog is an experimental cryptocurrency with world's first Proof of Balanced Work algorithm written by a group of crypto enthusiasts. No premine. No unfair automatic allocation of coins to dev/team. 100% Minable. Written from scratch. Modern codebase. Open source.
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|1 WART 兑换 AUD
A$1.1272384
|1 WART 兑换 GBP
￡0.5636192
|1 WART 兑换 EUR
€0.67634304
|1 WART 兑换 USD
$0.704524
|1 WART 兑换 MYR
RM3.14922228
|1 WART 兑换 TRY
₺24.87674244
|1 WART 兑换 JPY
¥110.61731324
|1 WART 兑换 RUB
₽78.554426
|1 WART 兑换 INR
₹60.412933
|1 WART 兑换 IDR
Rp11,363.28873172
|1 WART 兑换 PHP
₱40.81307532
|1 WART 兑换 EGP
￡E.35.76163824
|1 WART 兑换 BRL
R$4.37509404
|1 WART 兑换 CAD
C$1.01451456
|1 WART 兑换 BDT
৳84.190618
|1 WART 兑换 NGN
₦1,088.90524916
|1 WART 兑换 UAH
₴29.66750564
|1 WART 兑换 VES
Bs35.930724
|1 WART 兑换 PKR
Rs196.3508388
|1 WART 兑换 KZT
₸369.82578332
|1 WART 兑换 THB
฿24.15812796
|1 WART 兑换 TWD
NT$23.17179436
|1 WART 兑换 CHF
Fr0.6340716
|1 WART 兑换 HKD
HK$5.47415148
|1 WART 兑换 MAD
.د.م7.12273764