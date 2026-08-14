Vellum 今日价格

Vellum (VELLUM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,00%。当前 VELLUM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VELLUM。

Vellum 目前市值在 $ 10 870,86 排名第 #-，流通供应量为 100,00B VELLUM。过去 24 小时内，VELLUM 的交易价格在 $ 0,0（低点）和 $ 0,0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VELLUM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -2,51%。过去一天，总交易量达到 --。

Vellum（VELLUM）市场信息

市值 $ 10,87K$ 10,87K $ 10,87K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10,87K$ 10,87K $ 10,87K 流通量 100,00B 100,00B 100,00B 总供应量 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Vellum 的当前市值为 $ 10,87K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VELLUM 的流通量为 100,00B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10,87K。