VEIL（VEIL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.510369$ 0.510369 $ 0.510369 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

VEIL（VEIL）当前实时价格为 $0.00157567。过去 24 小时内，VEIL 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。VEIL 的历史最高价为 $ 0.510369，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，VEIL 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

VEIL（VEIL）市场信息

市值 $ 235.81K$ 235.81K $ 235.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 274.85K$ 274.85K $ 274.85K 流通量 150.22M 150.22M 150.22M 总供应量 174,435,051.8390203 174,435,051.8390203 174,435,051.8390203

VEIL 的当前市值为 $ 235.81K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VEIL 的流通量为 150.22M，总供应量是 174435051.8390203，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 274.85K。