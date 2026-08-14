Vault 今日价格

Vault (V) 今日实时价格为 $ 0.01512，过去 24 小时内变化了 4.14%。当前 V 兑 USD 的汇率为 $ 0.01512 每 V。

Vault 目前市值在 $ 1,511,309 排名第 #-，流通供应量为 100.00M V。过去 24 小时内，V 的交易价格在 $ 0.01438391（低点）和 $ 0.01518353（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.119747，而历史最低价为 $ 0.00575844。

短期表现方面，V 在过去一小时内波动了 -0.09%，过去7 天内波动了 +40.11%。过去一天，总交易量达到 $ 639.80。

Vault（V）市场信息

市值 $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M 成交量（24H） $ 639.80$ 639.80 $ 639.80 完全稀释市值 $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 99,999,727.691246 99,999,727.691246 99,999,727.691246

Vault 的当前市值为 $ 1.51M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 639.80。V 的流通量为 100.00M，总供应量是 99999727.691246，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.51M。