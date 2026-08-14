UWON 今日价格

UWON (UWON) 今日实时价格为 $ 0.056967，过去 24 小时内变化了 5.19%。当前 UWON 兑 USD 的汇率为 $ 0.056967 每 UWON。

UWON 目前市值在 $ 569,673 排名第 #-，流通供应量为 10.00M UWON。过去 24 小时内，UWON 的交易价格在 $ 0.056964（低点）和 $ 0.060135（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4.81，而历史最低价为 $ 0.054905。

短期表现方面，UWON 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -5.02%。过去一天，总交易量达到 $ 31.18。

UWON（UWON）市场信息

市值 $ 569.67K$ 569.67K $ 569.67K 成交量（24H） $ 31.18$ 31.18 $ 31.18 完全稀释市值 $ 569.67K$ 569.67K $ 569.67K 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 总供应量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

UWON 的当前市值为 $ 569.67K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 31.18。UWON 的流通量为 10.00M，总供应量是 10000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 569.67K。