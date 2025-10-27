USDZ（USDZ）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.825194 $ 0.825194 $ 0.825194 24H最低价 $ 0.86133 $ 0.86133 $ 0.86133 24H最高价 24H最低价 $ 0.825194$ 0.825194 $ 0.825194 24H最高价 $ 0.86133$ 0.86133 $ 0.86133 历史最高 $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 最低价 $ 0.428493$ 0.428493 $ 0.428493 涨跌幅（1H） -0.25% 涨跌幅（1D） -2.75% 漲跌幅（7D） -7.32% 漲跌幅（7D） -7.32%

USDZ（USDZ）当前实时价格为 $0.82878。过去 24 小时内，USDZ 的交易价格在 $ 0.825194 至 $ 0.86133 之间波动，市场活跃度显著。USDZ 的历史最高价为 $ 1.16，历史最低价为 $ 0.428493。

从短期表现来看，USDZ 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.25%，过去 24 小时内变动为 -2.75%，过去 7 天内累计变动为 -7.32%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

USDZ（USDZ）市场信息

市值 $ 248.63K$ 248.63K $ 248.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 248.63K$ 248.63K $ 248.63K 流通量 300.00K 300.00K 300.00K 总供应量 300,000.0 300,000.0 300,000.0

USDZ 的当前市值为 $ 248.63K, 它过去 24 小时的交易量为 --。USDZ 的流通量为 300.00K，总供应量是 300000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 248.63K。