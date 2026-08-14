UpOnly 今日价格

UpOnly (UPO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,00%。当前 UPO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 UPO。

UpOnly 目前市值在 $ 27 698 排名第 #-，流通供应量为 160,00M UPO。过去 24 小时内，UPO 的交易价格在 $ 0,0（低点）和 $ 0,0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1,38，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，UPO 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0,00%。过去一天，总交易量达到 $ 2,69。

UpOnly（UPO）市场信息

市值 $ 27,70K$ 27,70K $ 27,70K 成交量（24H） $ 2,69$ 2,69 $ 2,69 完全稀释市值 $ 27,70K$ 27,70K $ 27,70K 流通量 160,00M 160,00M 160,00M 总供应量 160 000 000,0 160 000 000,0 160 000 000,0

UpOnly 的当前市值为 $ 27,70K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2,69。UPO 的流通量为 160,00M，总供应量是 160000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27,70K。