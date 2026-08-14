UAP 今日价格

UAP (UAP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.42%。当前 UAP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 UAP。

UAP 目前市值在 $ 10,862.71 排名第 #-，流通供应量为 979.84M UAP。过去 24 小时内，UAP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00137399，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，UAP 在过去一小时内波动了 -0.12%，过去7 天内波动了 -1.63%。过去一天，总交易量达到 --。

UAP（UAP）市场信息

市值 $ 10.86K$ 10.86K $ 10.86K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.86K$ 10.86K $ 10.86K 流通量 979.84M 979.84M 979.84M 总供应量 994,804,989.779755 994,804,989.779755 994,804,989.779755

UAP 的当前市值为 $ 10.86K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UAP 的流通量为 979.84M，总供应量是 994804989.779755，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.86K。