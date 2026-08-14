Tygr 今日价格

Tygr (TYGR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 30.70%。当前 TYGR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TYGR。

Tygr 目前市值在 $ 645,638 排名第 #-，流通供应量为 915.23M TYGR。过去 24 小时内，TYGR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0.00100157（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00375075，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TYGR 在过去一小时内波动了 -1.23%，过去7 天内波动了 +18.07%。过去一天，总交易量达到 $ 299.24K。

Tygr（TYGR）市场信息

市值 $ 645.64K$ 645.64K $ 645.64K 成交量（24H） $ 299.24K$ 299.24K $ 299.24K 完全稀释市值 $ 705.43K$ 705.43K $ 705.43K 流通量 915.23M 915.23M 915.23M 总供应量 915,234,747.120736 915,234,747.120736 915,234,747.120736

Tygr 的当前市值为 $ 645.64K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 299.24K。TYGR 的流通量为 915.23M，总供应量是 915234747.120736，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 705.43K。