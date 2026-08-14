Thirdfy 今日价格

Thirdfy (TFY) 今日实时价格为 $ 0.00113567，过去 24 小时内变化了 6.50%。当前 TFY 兑 USD 的汇率为 $ 0.00113567 每 TFY。

Thirdfy 目前市值在 $ 116,343 排名第 #-，流通供应量为 102.44M TFY。过去 24 小时内，TFY 的交易价格在 $ 0.00113267（低点）和 $ 0.00124235（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0215127，而历史最低价为 $ 0.00113267。

短期表现方面，TFY 在过去一小时内波动了 -0.24%，过去7 天内波动了 -15.67%。过去一天，总交易量达到 $ 124.92。

Thirdfy（TFY）市场信息

市值 $ 116.34K$ 116.34K $ 116.34K 成交量（24H） $ 124.92$ 124.92 $ 124.92 完全稀释市值 $ 665.96K$ 665.96K $ 665.96K 流通量 102.44M 102.44M 102.44M 总供应量 584,960,000.0 584,960,000.0 584,960,000.0

Thirdfy 的当前市值为 $ 116.34K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 124.92。TFY 的流通量为 102.44M，总供应量是 584960000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 665.96K。